Una nuova campagna comunicativa internazionale con una diva del cinema mondiale nel ruolo di testimonial. Sono questi gli ingredienti principali del nuovo ciclo di pubblicità di ITA, compagnia aerea italiana, intitolato Simply Italian.

ITA pubblicità Simply Italian, chi è il volto dello spot

ITA, per la campagna pubblicitaria denominata Simply Italian, ha deciso di sviluppare gli spot insieme alla società Pope Creative Studio, mentre il planning è realizzato dalla Mindshare. Le serie di spot ha debuttato, in Italia, intorno alla metà di settembre, ma il progetto è pensato anche per un pubblico internazionale. A tal proposito, una giornata chiave è quella del prossimo 22 settembre, quando la comunicazione è rilasciata in contemporanea negli Stati Uniti e in Brasile, ovvero due Stati nei quali i vettori della compagnia viaggiano regolarmente.

Per la collana di contenuti chiamati Simply Italian è protagonista, nel ruolo di testimonial, Sharon Stone. Si tratta di una delle attrici più famose al mondo, entrata nella storia del cinema grazie a partecipazioni a pellicole come Basic Instinct, Lo Specialista, Euphoria e Casinò, grazie al quale ha vinto un Golden Globe e ha ottenuto una candidatura al Premio Oscar.

Un progetto che mira a far conoscere l’italianità

La campagna Simply Italian è formata da una serie di pubblicità concepite come dei corti autonomi fra loro. Non una storia unica suddivisa in piccoli capitoli, bensì dei soggetti che costituiscono degli universi narrativi a sé stanti e finalizzati a mostrare agli spettatori (e futuri clienti) in che modo ITA trasporti sui propri mezzi i concetti base dell’italianità.

In una produzione, dunque, Sharon Stone è alle prese con una gentile operatrice del banco del check in, mentre è impegnata nelle operazioni di imbarco della valigia. In un altra pubblicità, l’attrice è richiamata al gate perché il suo volo è in partenza, ma lei appare seduta a un tavolino dell’aeroporto in totale relax, nonostante la presenza di una hostess che tenta, inutilmente, di attirare la sua attenzione. Al termine di questo spot è mostrata una frase che recita: “Godersi l’Italia fino all’ultimo. Simply Italian“.

ITA pubblicità Simply Italian, la recensione

ITA, con Simply Italian, ha realizzato un’operazione comunicativa complessa perché richiedeva di essere efficace sia per il mercato interno che per quello internazionale. La scelta di affidare il ruolo di testimonial a un’attrice internazionale è senz’altro corretta, in quanto permette alla società di affiancarsi a un volto riconoscibile da tutti.

Dal punto di vista narrativo l’intera campagna poggia sul concetto di italianità, una carta sempre vincente all’estero, specie nel settore in cui ITA opera, ovvero quello del turismo. Tuttavia, per rafforzare ulteriormente il legame con l’Italia sarebbe stata più efficace, forse, la scelta di affidare il ruolo di testimonial a un simbolo del cinema o della musica italiano ma riconosciuto nel mondo. Una soluzione di questo tipo avrebbe dato senz’altro più autenticità a una narrazione che comunque funziona.