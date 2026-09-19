Sabato 19 settembre va in onda, su Rai 1, la seconda puntata dei BYD Music Awards. Si tratta della ventesima edizione della storica rassegna musicale che ogni anno premia i protagonisti delle classifiche musicali italiane.

BYD Music Awards seconda puntata, i conduttori e l’Arena di Verona

Il BYD Music Awards si svolge nella suggestiva cornice de L’Arena di Verona. La prima delle due serate è andata in onda ieri, venerdì 18 settembre, e ha ottenuto ottimi dati di ascolto, avendo intrattenuto più di 2 milioni e 200 mila spettatori, con una share del 18,7%.

Alla conduzione sono confermati Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia che accompagna lo show dal 2012 e che quest’anno festeggia quindici anni insieme sul palco della manifestazione. Anche la seconda puntata è proposta, oltre che in tv, in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

I premiati della prima serata

Nel BYD Music Awards sono assegnati i riconoscimenti agli album certificati Oro, Platino e Multiplatino FIMI/NIQ, oltre che ai singoli Platino e Multiplatino e ai tour che hanno superato le 100.000, 200.000 e 300.000 presenze certificate da SIAE.

Nel corso della prima serata, per il successo dei loro album sono stati premiati Juli, Bresh, Samurai Jay, Kid Yugy, Serena Brancale, Annalisa, Papa V, Olly con Juli, Paki, Nayt, Sarah Toscano, Tedua, Fulminacci ed Emis Killa. Per i loro Live e Tour hanno ricevuto dei riconoscimenti Samurai Jay, Olly, Max Pezzali, Coez, Giorgio Panariello, Annalisa e Marco Mengoni. Nei singoli hanno vinto Fulminacci (Stupida Fortuna), Olly con Juli (Questa domenica), Annalisa (Esibizionista), Ditonellapiaga (Che Fastidio), Emis Killa (La Testa Gira) e Serena Brancale con Delia e Levante (Al mio paese).

Nella categoria dei Premi Speciali, quello Assoconcerti per i live è andato a Marco Mengoni, mentre i BYD Music Award Speciale e Premio Speciale EarOne AirPlay sono andati a L’Amore non mi basta di Emma e Questa Domenica di Olly e Juli. Infine, a Biagio Antonacci è stato consegnato un Premio Speciale SIAE per i 30 anni di Se è vero che ci sei.

BYD Music Awards seconda puntata, la scaletta

Durante la seconda puntata dei BYD Music Awards salgono sul palco molti altri artisti, premiati nella puntata. Fra i più attesi ci sono Achille Lauro, che ha dominato con i suoi brani le classifiche, Alfa, Anna e Coez. Presente TonyPitony, autore in estate di un tour di enorme successo, a cui si aggiungono Negramaro, Giorgia, Irama, Gigi D’Alessio, Tommaso Paradiso e The Kolors. Infine ci sono i Pooh, Elisa, Fred De Palma, Il Volo, Madame, Luché e Sal Da Vinci. Lo spazio comico è curato da Enrico Brignano.