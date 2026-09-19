Le tigri di Mompracem è un film thriller del 2025, diretto da Alberto Rodríguez e proposto da Sky Cinema Uno. Il titolo originale è Los Tigres. Questa coproduzione tra Spagna e Francia, della durata di circa 109 minuti, ha come protagonisti Antonio de la Torre e Bárbara Lennie.

La storia segue due fratelli che lavorano nel settore delle immersioni industriali sulla costa di Huelva. Il ritrovamento di un carico di cocaina sembra offrire una soluzione alle loro difficoltà economiche, ma li espone a un pericolo che si estende dal fondale marino alla vita familiare.

Regia, produzione e protagonisti del film Le tigri di Mompracem

Alberto Rodríguez dirige il film e scrive la sceneggiatura insieme a Rafael Cobos. La produzione coinvolge Kowalski Films, Feelgood Media, Movistar Plus+ e Le Pacte. Tra i produttori figurano Koldo Zuazua, Juan Moreno e Guillermo Sempere.

La fotografia è firmata da Pau Esteve Birba, il montaggio da José M. G. Moyano e le musiche da Julio de la Rosa. La lavorazione combina ambienti portuali reali e riprese subacquee realizzate con un’organizzazione tecnica specifica.

Antonio de la Torre interpreta Antonio, un sub esperto abituato a misurare il proprio valore attraverso il lavoro. Bárbara Lennie è Estrella, sua sorella e assistente in superficie. Il soprannome familiare richiamato dal titolo rimanda all’immaginario di Sandokan e ai ricordi condivisi con il padre.

Dove è stato girato?

Le tigri di Mompracem è stato girato soprattutto nella provincia di Huelva, in Andalusia. Tra gli ambienti utilizzati ci sono il porto di Huelva, le aree della raffineria, Mazagón e il molo dell’isola di Saltés.

Le scene sott’acqua sono state realizzate anche ad Algeciras e nelle vasche degli studi Ciudad de la Luz, ad Alicante. Alcune sequenze uniscono quindi riprese effettuate in mare aperto, vicino alle imbarcazioni e in ambienti controllati.

Il territorio industriale è parte essenziale della vicenda: tubature, scafi e strutture sommerse sono i luoghi in cui i protagonisti si guadagnano da vivere e scoprono la possibilità di un guadagno illegale.

Trama del film Le tigri di Mompracem

Antonio ed Estrella hanno imparato a conoscere il mare fin da bambini. Lui è diventato un punto di riferimento per le immersioni più rischiose; lei lo assiste, ma vorrebbe utilizzare la propria formazione in biologia marina per costruire una vita autonoma.

Antonio è separato da Cinta e ha difficoltà a contribuire al mantenimento delle figlie. Estrella, invece, considera un’opportunità professionale a Vigo. Il loro rapporto resta segnato dal confronto imposto dal padre e da un diverso riconoscimento delle rispettive capacità.

Durante un intervento sullo scafo di un’imbarcazione, Antonio trova della cocaina. Decide di sottrarne piccole quantità e rivenderle. Estrella, inizialmente contraria, finisce per aiutarlo. I problemi di salute del fratello rendono però ogni nuova immersione ancora più pericolosa.

Nico scopre il piano e propone un contatto per smerciare la droga. L’operazione sfugge al controllo dei fratelli: altri criminali vogliono impadronirsi dell’intero carico e li costringono a recuperarlo. La minaccia investe anche gli affetti di Antonio, impedendogli di tirarsi semplicemente indietro.

Spoiler finale

Antonio rischia di morire durante il recupero finale della cocaina. Dopo una risalita pericolosa, Estrella torna sott’acqua con lui per soccorrerlo. Il fratello sopravvive, ma riporta conseguenze fisiche che compromettono la possibilità di continuare a lavorare come prima.

La consegna della droga permette ai due di superare l’emergenza. Estrella, ferita a una mano durante le minacce dei criminali, può finalmente scegliere di partire per Vigo.

Il gesto decisivo riguarda il passato familiare: Antonio getta in acqua l’orologio del padre e riconosce il torto fatto alla sorella nel confronto che aveva alimentato il soprannome di Tigre. Il film chiude sulla riconciliazione tra i due e sulla possibilità di separarsi senza ripetere quella gerarchia. La sopravvivenza ha un costo, soprattutto per Antonio, mentre Estrella si concede il futuro che aveva rimandato.

Cast del film Le tigri di Mompracem