Sabato 19 settembre debutta, su Rai 3, il programma L’Elefante. Si tratta del nuovo format dell’access prime time del sabato, che prende il via alle ore 20:15 circa.

L’Elefante Rai 3, Peter Gomez il conduttore

L’Elefante è la nuova esperienza televisiva di Peter Gomez. Il giornalista, nelle passate stagioni televisive, ha guidato sulla TV di Stato già La Confessione, format di interviste, e il talk show Un Alieno in Patria.

La volontà di Gomez e della Rai è quella di raccontare, mediante L’Elefante, l’attualità, i suoi protagonisti e le storie che possono aiutare a comprenderla. Le puntate, inserite nei palinsesti di Rai 3 tutti i sabati oltre che in streaming e on demand su RaiPlay, promettono di offrire uno sguardo libero e trasversale sui principali fatti di attualità.

Interviste singole e spazi di talk

Al centro de L’Elefante ci sono le principali vicende di politica, cultura, spettacolo, società e costume, che si intrecciano in un racconto che cerca chiavi di lettura capaci di approfondire le notizie.

Ogni appuntamento si apre con una lunga intervista a un grande protagonista della cultura, dello spettacolo, della politica, dell’informazione o della società civile. A seguire, Peter Gomez dà il benvenuto a una serie di ospiti, analisti o esperti provenienti da mondi diversi, chiamati a confrontarsi sui temi al centro della narrazione. In chiusura di puntata c’è un’altra intervista singola, durante la quale il conduttore approfondisce un ulteriore aspetto della difficile realtà che ci circonda.

Fondamentale, nelle puntate, è il contributo delle immagini e delle testimonianze di Rai Teche, oltre che le storie provenienti dai piccoli comuni, le province, i territori e le persone che compongono il mosaico dell’Italia contemporanea.

L’Elefante Rai 3, il cast fisso

Molto folto il cast fisso di ospiti che ogni settimana affianca Peter Gomez ne L’Elefante. Nel ruolo di inviata c’è l’attrice Chiara Francini, che con il suo sguardo ironico, brillante e pungente attraversa l’Italia alla ricerca di storie e personaggi capaci di raccontare in modo alternativo il paese.

Per il mondo della comicità, invece, è coinvolto Dario Vergassola, che compie delle incursioni con il suo umorismo surreale, capace di offrire uno sguardo alternativo della realtà. Infine, in ogni appuntamento il giornalista è affiancato da un diverso compagno di viaggio, chiamato a dare un proprio contributo originale alla discussione. Nella prima puntata tale ruolo è ricoperto da Giordano Bruno Guerri, storico e saggista tra i più autorevoli del panorama culturale italiano.