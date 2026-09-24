Non dirlo a nessuno è un thriller statunitense del 2020 scritto e diretto da Alex McAulay, in onda su Rai 4. Il titolo originale è Don’t Tell a Soul e i protagonisti sono Jack Dylan Grazer, Fionn Whitehead, Rainn Wilson e Mena Suvari.

La storia segue i fratelli Joey e Matt, che rubano del denaro da una casa sottoposta a fumigazione. Durante la fuga vengono inseguiti da un uomo che precipita in un pozzo abbandonato. Quello che inizialmente sembra un vantaggio per i ragazzi si trasforma progressivamente in una situazione molto più pericolosa.

Regia, produzione e protagonisti del film Non dirlo a nessuno

Alex McAulay firma sia la regia sia la sceneggiatura.

La fotografia è curata da Guillermo Garza, il montaggio da Ben Baudhuin e le musiche da Joseph Stephens.

La produzione coinvolge Unbridled Films e Mangano Movies & Media.

Jack Dylan Grazer interpreta Joey, il più giovane e sensibile dei due fratelli.

Fionn Whitehead è Matt, il fratello maggiore, violento e manipolatore.

Rainn Wilson interpreta invece l’uomo che inizialmente si presenta come Dave Hamby, mentre Mena Suvari è Carol, madre gravemente malata dei due ragazzi.

Dove è stato girato?

Non dirlo a nessuno è stato girato negli Stati Uniti, principalmente a Louisville, nel Kentucky.

Le riprese sono durate circa quattro settimane.

Il paesaggio boscoso del Kentucky assume un ruolo essenziale nella costruzione della tensione.

È proprio all’interno di una zona isolata che si trova il pozzo nel quale precipita l’uomo che insegue Joey e Matt.

La scelta di utilizzare ambienti naturali e periferici contribuisce alla sensazione di isolamento dei protagonisti e permette alla vicenda di svilupparsi lontano da possibili testimoni.

Trama del film Non dirlo a nessuno

Joey e Matt sono due fratelli adolescenti che vivono con la madre Carol, gravemente malata.

La famiglia attraversa una difficile situazione economica.

Matt convince il fratello a partecipare a un furto.

Una casa della zona è stata temporaneamente evacuata per una fumigazione e i due ragazzi credono di poter entrare senza essere scoperti.

Riescono a impossessarsi di una considerevole somma di denaro.

Mentre fuggono vengono però individuati da un uomo.

I fratelli corrono nel bosco e lo sconosciuto li insegue.

Durante la corsa l’uomo precipita accidentalmente all’interno di un pozzo abbandonato.

Joey vorrebbe aiutarlo.

Matt è categoricamente contrario.

Lasciarlo uscire significherebbe rischiare che racconti alla polizia ciò che hanno fatto.

I due abbandonano quindi l’uomo nel pozzo.

Joey, però, non riesce a ignorare i sensi di colpa.

Comincia a tornare segretamente sul posto.

Gli porta acqua, cibo e qualcosa con cui proteggersi dal freddo.

Gli consegna anche un walkie-talkie, attraverso il quale i due possono comunicare.

L’uomo dice di chiamarsi Dave Hamby.

Tra Joey e il prigioniero nasce uno strano rapporto.

Il ragazzo comincia a confidarsi con lui, soprattutto riguardo al comportamento violento di Matt.

Poi arriva una scoperta sconvolgente.

L’uomo nel pozzo non è Dave Hamby.

Il suo vero nome è Randy Michael Sadler ed è un criminale ricercato per omicidio.

Ha rubato l’identità del vero Hamby.

Joey comprende troppo tardi di aver sviluppato fiducia nei confronti di una persona molto più pericolosa di quanto immaginasse.

Spoiler finale

Joey finisce per liberare Randy dal pozzo.

La decisione si rivela immediatamente disastrosa.

Randy torna a casa dei ragazzi e dimostra di non avere alcuna intenzione di sparire.

Nel frattempo Matt ha denunciato Joey per il furto.

Gli agenti Smith e Crane arrivano nell’abitazione, ma Randy interviene e spara a entrambi.

Joey riesce almeno a impedirgli di ucciderli definitivamente.

Randy porta poi i due fratelli nuovamente nel bosco.

Questa volta è Matt a essere gettato nel pozzo.

Randy costringe Joey a urlare contro il fratello tutto il rancore accumulato negli anni.

Subito dopo, però, spinge anche Joey nel pozzo.

Matt, furioso, aggredisce brutalmente il fratello minore e lo fa perdere i sensi.

Randy torna verso la casa.

Qui incontra Carol.

La madre dei ragazzi ha capito ciò che sta accadendo e lo affronta armata.

Durante il confronto emerge un’altra verità fondamentale.

Carol racconta di aver ucciso il marito violento, padre di Joey e Matt.

Il clima di violenza nel quale sono cresciuti i ragazzi non è quindi casuale.

Matt ha finito per riprodurre molti dei comportamenti del padre, mentre Joey ha cercato disperatamente di non diventare come lui.

Carol non permette a Randy di fare altro male ai figli.

Gli spara e lo uccide.

Nel pozzo, Matt riesce nel frattempo a svegliare Joey.

Dopo tutta la violenza e l’odio che li hanno separati, i due fratelli si abbracciano.

Carol raggiunge infine il luogo per salvarli.

Il finale non cancella ciò che Matt ha fatto né le conseguenze dei loro crimini, ma mostra per la prima volta i due fratelli costretti a riconoscere la spirale di violenza nella quale sono cresciuti.

Cast completo del film Non dirlo a nessuno

Jack Dylan Grazer e Fionn Whitehead interpretano i fratelli Joey e Matt. Rainn Wilson è Randy Michael Sadler, mentre Mena Suvari interpreta la loro madre Carol.