Giovedì 24 settembre, su Rai 2, debutta, con la prima puntata, Ore 14 Sera 2026. Si tratta dello spin off di Ore 14, in onda dalle ore 21:25 circa.

Ore 14 Sera 2026 prima puntata, al timone Salvo Sottile

Come già avviene quotidianamente nel programma del pomeriggio, anche in Ore 14 Sera la conduzione è di Salvo Sottile. Quest’ultimo, all’interno di uno studio completamente rinnovato rispetto al passato, torna a raccontare le principali storia di cronaca nera del nostro paese.

Ampio spazio lo hanno, in particolare, i protagonisti delle vicende, che siano i testimoni, gli accusati o le vittime, che nel corso delle settimane hanno la possibilità di raccontare la loro verità. I momenti di talk con gli ospiti, inoltre, si alternano ai reportage e ai collegamenti con gli inviati presenti direttamente nei luoghi in cui sono avvenuti i fatti.

I temi dell’appuntamento

La prima puntata di Ore 14 Sera si concentra, in primis, sul caso legato all’omicidio di Pierina Paganelli. In esclusiva, il conduttore Salvo Sottile effettua una intervista faccia a faccia a Louis Dassilva, unico indagato e imputato per l’assassinio. L’uomo è stato assolto in primo grado, giudicato estraneo alla vicenda, e con lui sono analizzati i fatti e le ombre che ancora avvolgono l’intera vicenda.

Un approfondimento, poi, è dedicato al caso di Pietracatella. Con dei documenti esclusivi si torna sull’inchiesta che da mesi sta sta andando avanti per trovare la verità sulle morti di Antonella e Sara, mamma e figlia avvelenate mortalmente con la ricina. Nelle prossime ore saranno effettuate delle analisi sul computer e gli altri dispositivi sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime.

Infine, a Ore 14 Sera si torna sul Delitto di Garlasco. Anche in questo caso, il format promette di pubblicare dei documenti inediti ed esclusivi. Al centro ci saranno le figure di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio e in attesa di un processo sulla revisione, e Andrea Sempio, al momento indagato dalla Procura di Pavia.

Ore 14 Sera 2026 prima puntata, gli ospiti

Durante Ore 14 Sera di giovedì 24 settembre, primo appuntamento della nuova edizione, presenziano diversi ospiti, a partire dalla conduttrice Barbara De Rossi, Luciano Garofano, ex generale Ris di Parma, e il magistrato Annalisa Imparato. Il parterre di protagonisti che si alternano nella diretta è arricchito dallo psichiatra Leonardo Mendolicchio, dallo psicologo e criminologo Marco Strano e dai giornalisti Stefano Tura e Rita Cavallaro. Infine, ci sono l’avvocato Walter Biscotti, Antonio De Rensis legale di Stasi e Armando Palmegiani, consulente della difesa di Sempio.