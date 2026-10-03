Afterburn: Dopo l’apocalisse è un film d’azione post-apocalittico del 2025 diretto da J.J. Perry, in onda su Sky Cinema Uno. Dieci anni dopo una tempesta solare che ha distrutto la tecnologia, il cacciatore di tesori Jake riceve l’incarico di recuperare la Gioconda.

Regia, produzione e protagonisti del film Afterburn: Dopo l’apocalisse

J.J. Perry dirige una sceneggiatura di Nimród Antal, Scott Chitwood e Paul Ens, tratta dal fumetto di Chitwood e Ens. Dave Bautista è Jake, affiancato da Samuel L. Jackson, Olga Kurylenko e Kristofer Hivju.

Il film mescola avventura da caccia al tesoro, fantascienza e azione. Dieci anni dopo il flare solare, gli oggetti del mondo precedente sono diventati reliquie contese da signori della guerra, mercanti e gruppi di resistenza.

Il flare solare è avvenuto dieci anni prima e ha cancellato satelliti, reti elettriche e comunicazioni. In questa nuova realtà Jake ha fatto della conoscenza delle rovine una professione: localizza oggetti leggendari e li vende a chi può usare il loro valore simbolico per esercitare potere. August gli chiede la Gioconda per esibirla come prova della rinascita del suo regno, ma Volkov vuole usare il colpo per consolidare il controllo sulla Francia. Drea conosce il prezzo pagato dalle comunità intrappolate nel territorio del generale. Collaborando con lei, Jake passa gradualmente dalla logica del contratto a una scelta personale. I protagonisti devono superare linee ferroviarie, accampamenti armati e luoghi resi ostili dalla catastrofe, senza poter contare su tecnologia, informazioni affidabili o rinforzi.

Dove è stato girato Afterburn?

Il film è stato realizzato soprattutto in Slovacchia, con Bratislava e aree industriali trasformate in una Francia devastata. Il paesaggio europeo sostiene l’ambientazione di un mondo privo di tecnologia.

Trama di Afterburn: Dopo l’apocalisse

Jake lavora per August Valentine, autoproclamato re d’Inghilterra, recuperando opere d’arte e reliquie. Per ottenere la Gioconda deve entrare nella Francia governata dal generale Volkov. Durante la missione incontra Drea, combattente della resistenza, e scopre che il dipinto è al centro di un piano più pericoloso.

Il viaggio porta Jake fra predoni, mutanti e militari che hanno trasformato le rovine d’Europa in territori da conquistare. Drea non condivide la sua logica da mercenario e lo costringe a guardare alle conseguenze delle richieste di August. La ricerca del quadro diventa così una corsa contro Volkov e contro il dispositivo che può provocare una catastrofe.

Il flare solare è avvenuto dieci anni prima e ha cancellato satelliti, reti elettriche e comunicazioni. In questa nuova realtà Jake ha fatto della conoscenza delle rovine una professione: localizza oggetti leggendari e li vende a chi può usare il loro valore simbolico per esercitare potere. August gli chiede la Gioconda per esibirla come prova della rinascita del suo regno, ma Volkov vuole usare il colpo per consolidare il controllo sulla Francia. Drea conosce il prezzo pagato dalle comunità intrappolate nel territorio del generale. Collaborando con lei, Jake passa gradualmente dalla logica del contratto a una scelta personale. I protagonisti devono superare linee ferroviarie, accampamenti armati e luoghi resi ostili dalla catastrofe, senza poter contare su tecnologia, informazioni affidabili o rinforzi.

Afterburn: Dopo l’apocalisse, spoiler finale

Volkov recupera la Gioconda e porta con sé una bomba. Jake sottrae il componente che ne permette il funzionamento e Drea fa esplodere un ponte ferroviario: il treno deraglia e Volkov muore. Jake consegna il pezzo ad August, poi salpa con Drea.

La scena durante i titoli ribalta però il valore del bottino: August appende il componente accanto alla vera Gioconda, confermando che il dipinto ricercato durante l’avventura non era l’unico segreto custodito dal sovrano.

Cast di Afterburn: Dopo l’apocalisse