The Killer’s Game è un film action del 2024 diretto da J.J. Perry, in onda su Italia 1. Tratto dall’omonimo romanzo di Jay R. Bonansinga, il film è interpretato da Dave Bautista, Sofia Boutella, Terry Crews, Scott Adkins, Pom Klementieff e Ben Kingsley.

Al centro della storia c’è Joe Flood, uno dei più efficienti sicari professionisti in circolazione. Quando gli viene diagnosticata una malattia terminale, l’uomo decide di mettere una taglia sulla propria testa. Poco dopo scopre però che la diagnosi era sbagliata. Fermare il contratto diventa quasi impossibile e Joe deve affrontare una lunga serie di assassini decisi a incassare la ricompensa.

Regia, produzione e protagonisti del film The Killer’s Game

La regia di The Killer’s Game è affidata a J.J. Perry, mentre la sceneggiatura è firmata da Rand Ravich e James Coyne, sulla base del romanzo pubblicato da Jay R. Bonansinga.

Tra i produttori figurano Andrew Lazar, Steve Richards e Kia Jam. Le musiche sono composte da Roque Baños.

Dave Bautista interpreta Joe Flood, killer professionista estremamente esperto che, nonostante la violenza della propria professione, segue un preciso codice personale.

Sofia Boutella è Maize Arnaud, ballerina conosciuta da Joe durante una missione. L’incontro modifica profondamente la vita del sicario, che comincia a immaginare per la prima volta un futuro lontano dagli omicidi su commissione.

Ben Kingsley interpreta Zvi Rabinowitz, mentore e punto di riferimento di Joe, mentre Pom Klementieff è Antoinette, figura legata al mondo criminale che decide di sfruttare il contratto aperto sulla testa del protagonista.

Dove è stato girato?

The Killer’s Game è stato girato principalmente a Budapest, in Ungheria. Le riprese principali sono iniziate nell’estate del 2023 e la capitale ungherese offre gran parte degli scenari urbani presenti nel film.

La produzione ha utilizzato diversi edifici, strade e spazi monumentali di Budapest. Tra le location più riconoscibili figurano le aree vicine al Danubio e alcuni dei grandi edifici storici della città.

L’architettura della capitale contribuisce alla dimensione internazionale della storia e offre lo scenario alle numerose sequenze d’azione, agli inseguimenti e agli scontri tra Joe e i killer che cercano di eliminarlo.

Trama del film The Killer’s Game

Joe Flood è un assassino professionista con una lunga esperienza.

È metodico, preciso e particolarmente efficace.

Durante una missione incontra Maize Arnaud, una ballerina che rimane coinvolta nel caos provocato dall’operazione.

Tra i due nasce progressivamente una relazione.

Per Joe è qualcosa di completamente nuovo.

L’uomo, abituato a vivere sapendo che ogni incarico potrebbe essere l’ultimo, comincia finalmente a immaginare una vita normale.

Proprio quando sembra aver trovato un motivo per cambiare, la sua salute peggiora.

Joe soffre di fortissimi mal di testa e decide di sottoporsi ad alcuni controlli medici.

La diagnosi è devastante: sarebbe affetto da una malattia incurabile e avrebbe poco tempo da vivere.

Joe teme soprattutto che Maize debba assistere alla sua lenta morte.

Decide quindi di utilizzare le regole del proprio stesso mondo per risolvere il problema.

Chiede che venga aperto un contratto sulla propria testa, mettendo a disposizione una consistente ricompensa per chi riuscirà a ucciderlo.

Una volta attivato, però, il contratto non può essere facilmente cancellato.

La situazione assume contorni paradossali quando Joe riceve una telefonata dall’ospedale.

La diagnosi era sbagliata.

I risultati appartenevano a un altro paziente.

Joe non è malato terminale e non sta per morire.

Il sicario vuole immediatamente annullare il contratto, ma ormai la notizia della ricompensa si è diffusa.

Diversi assassini professionisti arrivano per eliminarlo.

Dietro la caccia c’è soprattutto Antoinette, che ha motivi personali per desiderare la morte di Joe e non ha alcuna intenzione di interrompere l’operazione.

La situazione diventa ancora più grave quando anche Maize viene coinvolta.

Joe deve quindi tornare a utilizzare tutte le capacità che aveva sperato di abbandonare.

Questa volta, però, non combatte per portare a termine un contratto.

Combatte per rimanere vivo e proteggere la donna che ama.

Spoiler finale

Nel finale di The Killer’s Game, Joe deve affrontare gli ultimi assassini inviati per riscuotere la taglia e contemporaneamente impedire che Maize paghi le conseguenze della sua decisione.

Lo scontro decisivo si svolge in una chiesa, dove Joe e Maize stanno per sposarsi.

L’arrivo degli assassini trasforma però la cerimonia in una violenta battaglia.

Joe elimina progressivamente gli avversari, mentre Zvi e gli altri alleati cercano di aiutarlo a sopravvivere.

La resa dei conti porta infine al confronto con Antoinette, responsabile di aver continuato la caccia nonostante Joe avesse cercato di annullare il contratto.

Durante lo scontro conclusivo, Maize dimostra di non essere semplicemente una persona da proteggere e partecipa direttamente alla lotta per la sopravvivenza.

Antoinette viene infine eliminata e il contratto contro Joe perde definitivamente il proprio significato.

Il protagonista è vivo.

Soprattutto, ha finalmente compreso quanto sia stata assurda la decisione di programmare la propria morte senza coinvolgere la donna che amava.

Joe e Maize riescono a sposarsi e possono finalmente immaginare una vita insieme.

Il film aggiunge però un’ultima svolta.

Tempo dopo, Joe scopre che Maize è incinta.

Per l’uomo che all’inizio della storia aveva volontariamente ordinato la propria morte, la notizia rappresenta il completo ribaltamento della situazione.

Joe non deve più prepararsi a morire.

Deve imparare a vivere, lasciandosi alle spalle il mondo degli omicidi su commissione per costruire una famiglia con Maize.

Cast completo del film The Killer’s Game

Il cast di The Killer’s Game è guidato da Dave Bautista e Sofia Boutella. Intorno ai protagonisti compare un nutrito gruppo di interpreti che dà volto ai numerosi sicari coinvolti nella caccia a Joe.