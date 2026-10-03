I visitatori 3: Liberté, Egalité, Fraternité è una commedia fantastica del 2016 diretta da Jean-Marie Poiré, in onda su Rai Movie. Il titolo originale è Les Visiteurs: La Révolution. Goffredo di Montmirail e Jacquouille sono ancora bloccati nel 1793, nel pieno della Rivoluzione francese.

I visitatori 3 film: regia, produzione e protagonisti

Jean-Marie Poiré dirige il terzo capitolo della saga e scrive con Christian Clavier. La produzione è franco-ceco-belga. Jean Reno torna a interpretare Goffredo e Christian Clavier Jacquouille.

Il film riprende la formula dei precedenti episodi, ma allarga il gioco dei salti temporali. L’eroe medievale e il suo scudiero non devono solo trovare una strada verso casa: attraversano due momenti fondamentali della storia francese, con l’atteggiamento e il linguaggio di uomini del Medioevo completamente fuori posto.

Dove è stato girato I visitatori 3?

Le riprese si sono svolte tra Repubblica Ceca e Belgio fra aprile e giugno 2015. Castelli, palazzi e set storici ricreano la Francia rivoluzionaria e il successivo salto nel 1943.

Trama del film I visitatori 3: Liberté, Egalité, Fraternité

Goffredo di Montmirail e Jacquouille sono ancora lontani dal loro Medioevo. Dopo i precedenti viaggi nel tempo, i due finiscono nel 1793, nel cuore della Rivoluzione francese. La Francia è sconvolta dalla caduta dell’Ancien Régime, la nobiltà è sotto accusa e chiunque venga associato all’aristocrazia rischia di essere arrestato e condannato.

Per Goffredo, cavaliere legato al codice d’onore, alla discendenza e ai privilegi feudali, il nuovo mondo è incomprensibile. Il conte si trova davanti a una società capovolta, in cui il suo titolo nobiliare non garantisce più rispetto, ma lo espone al pericolo. Il suo obiettivo diventa quindi proteggere la propria genealogia e impedire che gli eventi della Rivoluzione cancellino o compromettano il futuro della famiglia Montmirail.

Jacquouille, invece, reagisce in modo completamente diverso. Abituato a vivere ai margini e a cavarsela con furbizia, comprende subito che il caos politico può diventare per lui un’occasione. La fine dei privilegi nobiliari gli sembra una possibilità per migliorare la propria condizione e ottenere vantaggi personali. Il contrasto tra il senso dell’onore di Goffredo e l’opportunismo di Jacquouille genera una serie di equivoci, litigi e situazioni comiche.

Nel corso della storia i due incontrano alcuni protagonisti della Rivoluzione francese, tra cui Robespierre, Marat e Danton. Entrano inoltre in contatto con aristocratici decaduti, rivoluzionari, popolani e membri della famiglia Montmirail vissuti in quell’epoca. Goffredo resta particolarmente deluso da Gonzague de Montmirail, suo antenato, che appare disposto a cambiare schieramento e a rinnegare i propri valori pur di salvarsi.

La situazione si complica quando i due vengono fatti prigionieri da un discendente del Marpione. Goffredo tenta di mantenere il controllo e di difendere la dignità della sua casata, mentre Jacquouille cerca continuamente di approfittare degli eventi. I loro modi medievali, il linguaggio fuori tempo e la totale incapacità di comprendere le regole della Francia rivoluzionaria trasformano ogni incontro in una nuova occasione di caos.

Intanto il mago Eusebio cerca ancora una volta di riportarli nella loro epoca. I suoi incantesimi, però, non producono l’effetto desiderato. Nel tentativo di recuperare i viaggiatori nel tempo, finisce per peggiorare la situazione e li spinge in un altro momento cruciale della storia francese: il 1943, durante l’occupazione nazista.

Goffredo e Jacquouille si ritrovano così in una Francia nuovamente divisa e pericolosa, questa volta tra soldati tedeschi, collaborazionisti e partigiani. Anche in questo contesto i due protagonisti non riescono a comprendere pienamente ciò che sta accadendo. Le loro reazioni istintive, il coraggio ingenuo di Goffredo e l’astuzia interessata di Jacquouille li trascinano in nuove disavventure.

Il film alterna quindi comicità, azione e parodia storica. La Rivoluzione francese e la Seconda guerra mondiale diventano lo sfondo di una commedia degli equivoci, in cui due uomini del Medioevo attraversano epoche decisive senza perdere la loro identità. Il loro unico desiderio resta tornare a casa, ma ogni nuovo tentativo sembra allontanarli ancora di più dalla loro epoca.

I visitatori 3, spoiler finale

Il viaggio temporale non riporta subito ordine nella stirpe dei Montmirail. Goffredo e Jacquouille attraversano guerra e rivoluzione con i loro consueti equivoci, mentre il mago viene catturato dai tedeschi. I partigiani cercano di capire chi siano davvero i due uomini e come usare le loro capacità in un momento di pericolo.

Il finale non concede una soluzione definitiva al paradosso temporale. Goffredo resta determinato a ritrovare la sua epoca e Jacquouille a sfruttare ogni vantaggio ottenuto nel presente e nel passato: la conclusione è costruita come un’ulteriore tappa della loro odissea.

Cast del film I visitatori 3