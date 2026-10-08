Rosamunde Pilcher: Un giardino per ricominciare è un film televisivo sentimentale del 2025, diretto da Dagmar Seume e proposto da Rete 4. Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist. La storia unisce un progetto familiare, una falsa identità e un amore che nasce mentre una truffa finanziaria minaccia di travolgere il protagonista maschile.

Al centro del racconto ci sono Silvana Damm e Oleg Tikhomirov, affiancati da Joachim Król e Sabine Vitua. Il desiderio di trasformare un terreno in un giardino giapponese diventa il punto di incontro fra persone segnate da lutti, delusioni e decisioni sbagliate. La Cornovaglia offre la cornice naturale a una vicenda nella quale la fiducia deve misurarsi con una menzogna iniziale.

Regia, produzione e protagonisti del film Rosamunde Pilcher: Un giardino per ricominciare

La regia è di Dagmar Seume, mentre la sceneggiatura è firmata da Uschi Müller e prende spunto dal racconto Magic Might Happen di Rosamunde Pilcher. Il film appartiene al ciclo televisivo dedicato alla scrittrice, caratterizzato da storie sentimentali ambientate prevalentemente nel sud dell’Inghilterra.

La produzione è di FFP New Media, in collaborazione con ZDF e ORF. Tra i produttori figurano Judith Smeaton e Michael Smeaton; le musiche sono di Andreas Weidinger. Silvana Damm interpreta Victoria Crayshaw, architetta paesaggista, mentre Oleg Tikhomirov è Jon Stebbings, un consulente finanziario che si presenta sotto il nome di un altro uomo. Joachim Król interpreta Stephen, il padre di Victoria, e Sabine Vitua è Charlotte Mansfield.

Dove è girato Rosamunde Pilcher: Un giardino per ricominciare

Le riprese si sono svolte nell’estate del 2024, fra il 3 e il 31 luglio, utilizzando località della Cornovaglia. Fra i luoghi legati alla lavorazione compare Newquay, sulla costa settentrionale della regione. Il paesaggio inglese conserva un ruolo centrale, tanto nelle vedute esterne quanto negli spazi verdi intorno ai quali si sviluppa il progetto di Victoria.

Una delle location è Burncoose House, nella zona di Gwennap, vicino a Redruth. La dimora e il contesto vegetale contribuiscono all’atmosfera della storia. Il giardino giapponese appartiene invece al progetto raccontato dalla sceneggiatura: il viaggio in Giappone progettato dai personaggi non va confuso con il territorio inglese utilizzato per le riprese.

Trama di Rosamunde Pilcher: Un giardino per ricominciare

Victoria Crayshaw vuole realizzare un desiderio della madre scomparsa: creare un giardino giapponese nella proprietà di famiglia. Per lei il lavoro ha un valore che supera quello professionale, perché rappresenta un modo di custodire il ricordo materno e restituire al padre Stephen una prospettiva per il futuro. Tuttavia, il finanziamento necessario viene negato e anche il viaggio di studio previsto con Stephen incontra degli ostacoli.

Victoria cerca allora online un compagno di viaggio. Entra così in contatto con Carl Webber, insegnante di matematica e appassionato di giardinaggio. L’uomo che si presenta, però, è Jon Stebbings: proprio il consulente coinvolto nel rifiuto del prestito a suo padre. Jon ha approfittato di un bagaglio incustodito per appropriarsi dell’identità di Carl e sottrarsi ai problemi che lo inseguono.

Dietro la sua fuga c’è Selina Delbridge, una specialista informatica con la quale ha avuto una relazione. Dopo la separazione, Selina lo ha coinvolto in una frode, compromettendo la sua posizione e bloccando l’accesso al denaro. Per Victoria, che ignora tutto, Jon è inizialmente soltanto un interlocutore affascinante. Le lacune nelle sue conoscenze botaniche, però, rendono sempre più fragile la parte che sta recitando.

Mentre fra i due cresce l’attrazione, Stephen e Charlotte osservano con sospetto il nuovo arrivato. Il sentimento rende ancora più difficile confessare la verità: Jon rischia di perdere Victoria proprio quando il legame comincia ad assumere un significato autentico. L’arrivo di Selina fa precipitare la situazione e costringe i protagonisti a confrontarsi con ciò che è stato nascosto.

Come finisce Rosamunde Pilcher: Un giardino per ricominciare: il finale spiegato

Nel finale Jon si consegna alle autorità. Victoria affronta Selina e la mette davanti alle conseguenze delle sue azioni, chiarendo che soltanto lei può liberarlo dalle accuse. La vendetta sentimentale viene finalmente interrotta: Selina restituisce il denaro e si costituisce, permettendo che la responsabilità della frode venga ricondotta alla persona che l’ha commessa.

Victoria può quindi comunicare alla famiglia che Jon ha detto la verità e che verrà liberato. Anche la denuncia per il furto legato all’identità di Carl viene ritirata. La soluzione dell’intrigo passa dunque attraverso confessioni e gesti concreti, che restituiscono a Jon il proprio nome.

Sul piano sentimentale, Stephen aiuta Victoria a riconoscere il valore di ciò che Jon le ha affidato: un ricordo del padre, per lui insostituibile. Il giardino conserva così il significato annunciato dal titolo italiano, quello di un nuovo inizio che richiede di fare i conti con il passato prima di costruire il futuro.

Cast di Rosamunde Pilcher: Un giardino per ricominciare