Below è una miniserie canadese del 2026, disponibile dall’8 ottobre 2026 su Netflix. La stagione comprende sei episodi e unisce thriller, horror marino e dramma familiare. Una comunità di pescatori di Terranova deve affrontare una creatura che minaccia le acque da cui dipende la sua stessa sopravvivenza.

Il protagonista è Josh Hartnett, affiancato da Charlie Heaton e Mackenzie Davis. La presenza del mostro riapre una ferita nell’infanzia di Calvin Penney e si intreccia con gli interessi economici di chi vorrebbe allontanare gli abitanti dalle loro case. La lotta per proteggere la famiglia diventa così anche una difesa del territorio e della memoria della comunità.

Regia, produzione e protagonisti della serie TV Below

La serie è ideata da Jesse McKeown, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Alla regia si alternano Jamie Childs, Helen Shaver e Stephen Dunn. La produzione coinvolge Pacesetter Productions; fra i produttori esecutivi figurano McKeown, Josh Hartnett, Jessica Rhoades, Chris Hatcher, Sharon Hall, Jamie Childs e Louise Sutton.

Hartnett interpreta Calvin Penney, un pescatore e padre di tre figli segnato dalla scomparsa del proprio padre. Charlie Heaton è Wade Penney, il figlio rimasto nella comunità, mentre Mackenzie Davis interpreta la biologa marina Fonda Howander. Le loro prospettive si completano: Calvin conosce il mare attraverso il lavoro, Fonda lo studia, Wade vive in prima persona fenomeni che non riesce a comprendere.

Dove è girata Below

Le riprese di Below si sono svolte a Terranova, in Canada, fra luglio e ottobre del 2025. Fra le località utilizzate figurano St. John’s e la sua area metropolitana, Brigus South e Pouch Cove. I porti, la costa e gli spazi aperti danno forma al villaggio raccontato dalla serie.

Il laboratorio di Fonda utilizza gli ambienti dell’Ocean Sciences Centre, nei pressi di St. John’s. Parte del lavoro in acqua è stata realizzata realmente nell’oceano, con il coinvolgimento della Guardia costiera. La scelta di girare sul posto permette al paesaggio di partecipare alla tensione: il mare è contemporaneamente una risorsa, una via di comunicazione e uno spazio che sottrae alla vista ciò che si muove in profondità.

Trama di Below

Da bambino, Calvin Penney ha assistito a una tragedia durante il trasferimento della famiglia da Little Pot Rock. La loro casa veniva trainata sull’acqua quando una forza sconosciuta ha cominciato a trascinarla verso il fondo. Per evitare che anche il resto della famiglia affondasse, Calvin ha tagliato il collegamento con l’imbarcazione, perdendo il padre che si trovava nell’edificio.

Decenni dopo vive a Snooks Arm, dove il ritorno dei figli per una riunione familiare coincide con eventi sempre più inquietanti. La comunità è già divisa da una proposta di trasferimento: accettare il denaro offerto significherebbe abbandonare le case e un modo di vivere legato alla pesca. L’arrivo della minaccia marina rende quella scelta ancora più urgente.

Wade è tormentato da sogni e sintomi insoliti, mentre Calvin collabora con Fonda per capire che cosa stia accadendo sotto la superficie. Anche gli altri figli portano con sé problemi: Jay nasconde difficoltà dietro l’immagine di successo e Mary torna accompagnata dal fidanzato Noah. Le tensioni domestiche continuano quindi a svilupparsi mentre il pericolo coinvolge l’intero villaggio.

L’arrivo di una nave da ricerca e di persone interessate alla creatura complica l’indagine. Calvin deve distinguere chi vuole davvero proteggere gli abitanti da chi vede nell’emergenza un’opportunità. La progressiva ricostruzione del passato modifica anche il significato del trauma che lo accompagna dall’infanzia.

Come finisce Below: il finale spiegato

Nel finale viene chiarito che la creatura è una femmina di cefalopode che protegge le proprie uova, custodite nel ghiaccio. La soluzione non consiste quindi nell’ucciderla, ma nell’allontanare il suo piccolo ecosistema dalla comunità. Nel frattempo, l’evacuazione prepara il terreno a un intervento militare che rischia di distruggere il villaggio.

Calvin, la sua famiglia e Fonda organizzano un piano per liberare e spostare la porzione di iceberg che contiene le uova, conducendo la creatura verso il mare aperto. Il successo dell’operazione fa venir meno la necessità dell’attacco. Calvin sopravvive e la comunità evita la distruzione, mentre gli interessi della famiglia Crocker subiscono una battuta d’arresto.

L’ultima uscita in barca di Calvin e Wade rivela però altri iceberg. Il pericolo immediato è stato risolto, ma il cambiamento dell’ambiente continua. Questa immagine finale amplia il significato della vicenda: comprendere la creatura ha salvato Snooks Arm, senza cancellare le trasformazioni del mare con cui i suoi abitanti dovranno convivere.

Cast di Below