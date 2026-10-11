The Gentleman è un film del 2025, di genere thriller e azione, in onda su Rai 4. Si tratta della coproduzione spagnola e messicana diretta da Luis Gabriel Beristáin, con Ron Perlman protagonista. Il titolo originale è Ya no quedan junglas e la durata è di circa 89 minuti. Al centro della storia c’è un anziano americano che reagisce all’assassinio dell’unica persona capace di interrompere la sua solitudine.

Il film intreccia il percorso di un uomo in cerca di vendetta, un’indagine della polizia e la presenza di un assassino professionista. La violenza nasce da un legame affettivo spezzato, mentre il racconto mette in rapporto il desiderio di giustizia con il peso dell’età, dei ricordi e dell’emarginazione.

Regia, produzione e protagonisti del film The Gentleman 2025

La regia è di Luis Gabriel Beristáin. Il film adatta il romanzo Ya no quedan junglas adonde regresar di Carlos Augusto Casas, con una sceneggiatura firmata da Juma Fodde e Teresa Trasancos. Il passaggio al cinema affida a un volto internazionale il personaggio che dà il nome alla distribuzione estera del lungometraggio.

La produzione coinvolge Esto También Pasará e SDB Films. Il produttore è Álvaro Ariza. La fotografia è curata da Javier Salmones, il montaggio da Fran Amaro e le musiche da Fernando Velázquez. La versione originale utilizza lo spagnolo e l’inglese, coerentemente con la presenza di un protagonista americano all’interno di un ambiente spagnolo.

Ron Perlman interpreta Theo, soprannominato il Gentleman. Megan Montaner è l’ispettrice Inés Iborra, mentre Hovik Keuchkerian interpreta il subispettore Puertas. Natti Natasha dà volto a Olga. Il versante criminale comprende Marco de la O come Herodes e Damián Alcázar come El Chapas. Karra Elejalde interpreta El Mazas, una delle presenze che accompagnano il mondo quotidiano del protagonista.

Dove è girato The Gentleman 2025?

Le riprese si sono svolte in Spagna, nella provincia di Gipuzkoa, nei Paesi Baschi. Tra le località documentate figurano San Sebastián, chiamata anche Donostia, e Pasai Donibane. La lavorazione ha utilizzato ambienti interni ed esterni della zona: la città basca è dunque un luogo reale del set, oltre a essere lo scenario della nuova vita spagnola di Theo.

La lavorazione è cominciata nell’aprile del 2024, prima dell’uscita del film nel 2025. La collocazione urbana permette alla storia di alternare luoghi della quotidianità, spazi di socialità e ambienti attraversati dalla criminalità. Dietro l’immagine di una città conosciuta anche per il turismo, il thriller segue persone che vivono un’esistenza assai distante da quella dei visitatori.

Trama di The Gentleman 2025

Theo è un ex soldato statunitense che si è trasferito in Spagna. Rimasto vedovo, conduce una vita appartata, segnata dalla nostalgia. Il ricordo della moglie occupa un posto centrale nelle sue giornate e rende ancora più evidente il vuoto del presente. Le ore trascorse in un bar, insieme ad altri anziani ai margini della società, scandiscono una routine che offre poche prospettive.

C’è però un appuntamento al quale Theo attribuisce un valore particolare: ogni giovedì incontra Olga, una prostituta ucraina. La paga soprattutto per conversare. Durante quegli incontri i due condividono ricordi e desideri, immaginando esistenze diverse da quelle che hanno avuto. Per Theo, quell’ora rappresenta la possibilità di sentirsi ascoltato e di recuperare un contatto umano.

Quando Olga viene assassinata, il fragile equilibrio del protagonista crolla. La morte della donna trasforma il dolore in una determinazione feroce. Theo decide di cercare i responsabili e di vendicarla personalmente. L’anziano che sembrava destinato a scomparire nell’indifferenza diventa così il centro di una vicenda criminale sempre più violenta.

La sua azione attira l’attenzione dell’ispettrice Iborra. Anche lei attraversa una fase difficile, segnata dall’alcolismo e da problemi personali. Con il subispettore Puertas segue le tracce lasciate dal Gentleman. L’indagine si sviluppa accanto alla vendetta e mette in relazione persone provate dalla vita, ciascuna alle prese con un diverso modo di affrontare le proprie ferite.

Anticipazioni di The Gentleman

Sulla strada di Theo compare Herodes, un sicario spietato. La sua presenza aggiunge una minaccia professionale alla ricerca dei colpevoli e porta il racconto verso il confronto fra vendetta privata, attività criminale e intervento della polizia. I tre percorsi costituiscono il nucleo della tensione narrativa.

La ricerca di Theo è anche il tentativo di attribuire un significato alla perdita di Olga. Il legame fra i due spiega perché quell’omicidio abbia per lui conseguenze tanto profonde: insieme alla donna scompare l’ultimo appuntamento capace di dare un futuro alle sue settimane. Il thriller costruisce su questa frattura il passaggio dalla passività alla violenza.

Cast di The Gentleman 2025