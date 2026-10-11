Americana è un film statunitense che mescola thriller criminale, western contemporaneo e commedia nera, in onda su Sky Cinema Uno. Scritto e diretto da Tony Tost, è stato presentato al SXSW nel 2023 e distribuito nelle sale americane nel 2025. Il cast comprende Sydney Sweeney, Paul Walter Hauser, Halsey, Simon Rex, Eric Dane e Zahn McClarnon. Una camicia cerimoniale Lakota mette in movimento personaggi che inseguono denaro, libertà e riscatto.

Il film ambienta la vicenda in una piccola comunità del South Dakota e organizza il racconto attraverso capitoli e cambiamenti di prospettiva. Le azioni di un personaggio acquistano un significato diverso quando emergono le ragioni degli altri. Il risultato è una caccia allo stesso oggetto nella quale desideri personali e memoria culturale finiscono per scontrarsi.

Regia, produzione e protagonisti del film Americana

Tony Tost firma regia e sceneggiatura, esordendo nella direzione di un lungometraggio. Il progetto era inizialmente conosciuto con il titolo National Anthem. La produzione comprende BRON Studios e Saks Picture Company, con Alex Saks come produttrice. La distribuzione cinematografica americana è affidata a Lionsgate.

La fotografia è di Nigel Bluck, il montaggio di Peter McNulty e la colonna sonora di David Fleming. La musica country accompagna il desiderio di cambiamento di Penny Jo e lega il suo sogno personale all’immaginario americano attraversato dal film. La durata varia leggermente nelle schede distributive, intorno ai 107-110 minuti.

Sydney Sweeney interpreta Penny Jo Poplin, una cameriera che vorrebbe diventare cantante. Paul Walter Hauser è Lefty Ledbetter, un veterano disposto ad aiutarla. Halsey interpreta Mandy Starr, mentre Eric Dane è Dillon MacIntosh. Simon Rex interpreta Roy Lee Dean, interessato al commercio del reperto, e Zahn McClarnon è Ghost Eye, che vuole recuperarlo per la comunità indigena.

Dove è girato Americana

Americana è stato girato in New Mexico, con una lavorazione avviata nel 2022. Il luogo delle riprese è quindi diverso dal South Dakota in cui comincia la vicenda. Il paesaggio del Sudovest americano presta al film gli spazi aperti e le strade che accompagnano gli spostamenti dei protagonisti.

L’ambientazione narrativa si estende anche al Wyoming, dove Mandy cerca rifugio nella proprietà della sua famiglia. Il passaggio dalla cittadina al complesso isolato cambia la natura del pericolo: la fuga conduce a un luogo controllato da un patriarca violento. Gli ambienti del film mettono così in relazione la possibilità di partire con il rischio di ritrovarsi nuovamente intrappolati.

Trama di Americana

Penny Jo Poplin lavora in una tavola calda e sogna una carriera nella musica country. La sua timidezza e la balbuzie rendono difficili i rapporti quotidiani, ma la prospettiva di raggiungere Nashville le offre una direzione. Conosce Lefty Ledbetter, un veterano che si affeziona a lei e vuole aiutarla a realizzare il progetto.

Un appuntamento sospetto nel locale li porta a interessarsi a una transazione di grande valore. Il mercante Roy Lee Dean ha incaricato Dillon MacIntosh e Fun Dave di sottrarre una preziosa Ghost Shirt Lakota a Pendleton Duvall. Per i criminali è un oggetto da rivendere; per Penny e Lefty può rappresentare il denaro necessario a cambiare vita.

Il furto scatena una catena di violenze. Dillon si impossessa della camicia, ma il reperto passa nelle mani di Mandy Starr quando lei prende la sua automobile per fuggire. Penny e Lefty seguono il veicolo, convinti di poter recuperare l’oggetto. Mandy, invece, torna dalla propria famiglia nel Wyoming, cercando protezione in un ambiente che ha già conosciuto come oppressivo.

Il giovane Cal Starr, convinto di essere la reincarnazione di Toro Seduto, entra in contatto con il gruppo indigeno guidato da Ghost Eye. Il loro obiettivo è restituire la camicia alla cultura dalla quale proviene. La ricerca del reperto conduce anche loro verso Mandy e fa convergere nella stessa proprietà interessi incompatibili.

Come finisce Americana: il finale spiegato

Lo scontro nella proprietà degli Starr provoca numerose vittime. Lefty viene ferito gravemente, mentre Mandy e le donne della famiglia si ribellano agli uomini che le controllano. L’arrivo di Roy Lee rende ancora più pericolosa la situazione. Nella sparatoria Ghost Eye uccide Roy Lee; Mandy rimane ferita, ma sopravvive e viene portata in ospedale.

Penny recupera il denaro e ne lascia una parte alle donne, prima di allontanarsi con Lefty e Cal. La camicia torna a Ghost Eye attraverso il ragazzo. Il reperto trova così una destinazione diversa dal mercato che aveva alimentato la violenza: il suo valore culturale prevale sull’idea di possederlo soltanto per ricavarne un guadagno.

Lefty muore per le ferite, dopo aver chiesto a Penny di sposarlo. Mandy esce dall’ospedale e si ricongiunge con Cal. Penny riparte verso Nashville e canta una canzone di Dolly Parton. La conclusione lascia convivere la possibilità di un futuro con il dolore per la perdita: il viaggio desiderato si realizza, ma la protagonista lo affronta senza l’uomo che aveva cercato di renderlo possibile.

Cast di Americana