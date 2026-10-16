Force of Nature: Oltre l’inganno è un film australiano del 2024, di genere thriller e giallo, in onda su Rai 3. Scritto e diretto da Robert Connolly, ha come protagonista Eric Bana, nuovamente nel ruolo dell’agente federale Aaron Falk. Il titolo internazionale è Force of Nature: The Dry 2 e la durata è di circa 112 minuti. È il seguito di The Dry, con una nuova indagine tratta dai romanzi di Jane Harper.

Cinque donne partecipano a un’escursione aziendale, ma soltanto quattro tornano. La scomparsa di Alice Russell obbliga Falk a cercare risposte in un ambiente ostile e nei racconti contraddittori delle superstiti. L’indagine ha inoltre un risvolto personale: il paesaggio riporta l’agente a un trauma della propria infanzia.

Regia, produzione e protagonisti del film Force of Nature: Oltre l’inganno

Robert Connolly firma regia e sceneggiatura, adattando il romanzo Force of Nature di Jane Harper, pubblicato nel 2017. Il film è prodotto da Made Up Stories, con il coinvolgimento di Arenamedia e Pick Up Truck Pictures. Fra i produttori figurano Bruna Papandrea, Steve Hutensky, Jodi Matterson, Eric Bana e Robert Connolly.

La fotografia è di Andrew Commis, il montaggio di Alexandre de Franceschi e Maria Papoutsis e le musiche di Peter Raeburn. Accanto a Bana, Anna Torv interpreta Alice Russell e Jacqueline McKenzie è Carmen Cooper. La struttura alterna la ricerca nel presente, la ricostruzione dell’escursione e i ricordi di Falk, facendo emergere progressivamente informazioni che cambiano il significato degli eventi.

Dove è girato Force of Nature: Oltre l’inganno

Il film è stato girato nello Stato australiano di Victoria, utilizzando le Dandenong Ranges, la Yarra Valley e le Otway Ranges. La lavorazione è iniziata nel 2022. Le Giralang Ranges della vicenda sono invece un’ambientazione immaginaria, costruita attraverso paesaggi reali del territorio australiano.

Boschi, pioggia e sentieri isolati hanno avuto un ruolo concreto nella lavorazione. Connolly ha scelto luoghi remoti per rendere fisicamente percepibile lo smarrimento delle protagoniste. L’umidità, il freddo e la difficoltà degli spostamenti accompagnano le interpretazioni e sostituiscono l’aridità del precedente film con una natura rigogliosa, ma ugualmente minacciosa. Nel bosco le gerarchie aziendali perdono efficacia e nessuna posizione professionale garantisce sicurezza.

Trama di Force of Nature: Oltre l’inganno

Aaron Falk e Carmen Cooper stanno indagando sugli affari di Daniel Bailey e della sua società finanziaria. La dipendente Alice Russell collabora con loro per raccogliere documenti compromettenti. Quando parte per un’attività aziendale nella natura, porta quindi con sé un segreto che può mettere in pericolo persone influenti.

Il gruppo femminile comprende Alice, Jill Bailey, moglie di Daniel, Lauren e le sorelle Beth e Bree. L’escursione, organizzata per rafforzare la collaborazione, si trasforma in una lotta per orientarsi e resistere. Le tensioni professionali si mescolano a rapporti familiari, risentimenti e vecchie conoscenze.

Falk riceve una telefonata poco comprensibile da Alice, poi apprende che la donna non è tornata. Le quattro superstiti offrono versioni diverse dei momenti trascorsi insieme. La ricerca deve procedere rapidamente, ma per l’agente è difficile separare la scomparsa dall’indagine sui conti della società.

A rendere il quadro più complesso sono i rapporti fra Alice e Lauren e i problemi delle loro figlie. Intanto la presenza di Falk in quei luoghi riapre il ricordo della madre, perduta durante un’escursione familiare. Il detective cerca una persona scomparsa mentre si confronta con la propria esperienza di impotenza, rischiando di leggere il presente attraverso il dolore passato.

Come finisce Force of Nature: Oltre l’inganno: il finale spiegato

Alice è morta dopo uno scontro con Lauren. Durante il litigio, Lauren l’ha spinta e Alice ha battuto la testa contro una roccia. Lauren si è allontanata senza cercare soccorsi. Successivamente Bree ha trovato il corpo e lo ha nascosto, credendo che la responsabile fosse sua sorella Beth e tentando di proteggerla.

La confessione chiarisce quindi due azioni distinte: la morte e l’occultamento del corpo. Lauren, sopraffatta dal senso di colpa, raggiunge una cascata e cade in acqua durante il confronto con Falk. L’agente si getta e riesce a salvarla.

Beth consegna infine a Falk la chiavetta con le prove raccolte da Alice contro Daniel Bailey. La scomparsa trova una spiegazione e l’indagine finanziaria può proseguire. Per Falk, salvare Lauren rappresenta anche un passaggio personale: il passato non viene cancellato, ma il suo intervento impedisce che un’altra ricerca finisca soltanto con una perdita.

Cast di Force of Nature: Oltre l’inganno