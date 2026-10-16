Giovedì 15 ottobre si sono svolte le Last Call di X Factor 2026, al termine delle quali si sono formate le quattro squadre di concorrenti che parteciperanno ai Live.

X Factor 2026 concorrenti Live, il team Gabbani

Iniziando dal team di Francesco Gabbani, partecipa ai Live la giovane Alice Fregoso. Ha 18 anni, è di Genova e studia al Liceo Linguistico. Da 10 anni studia canto e musica ed è determinata a trasformare questa sua passione in un lavoro. Si definisce “estroversa, spontanea, semplice e allegra, logorroica e disordinata“, ma ha comunque le idee chiare: “Programmo di volta in volta i miei progetti futuri”.

Nella squadra ci sono gli Scraffs, band formata da quattro ragazzi di provincia: Dario, chitarrista di 20 anni, Leonardo aka Randal The Vandal, la voce e il basso Daniel e Christian, il batterista. Il gruppo è nato da Daniel e Leonardo: il primo voleva fare colpo su una ragazza, ignaro che fosse la fidanzata del secondo. Così si sono conosciuti e, chiarito l’equivoco, hanno scoperto di avere in comune la passione per la musica.

Terzo partecipante del team Gabbani è Giacomo Calò, 23enne di Nardò. Dopo essersi diplomato in un istituto tecnico per geometri ha deciso di seguire l’amore per la musica e si è iscritto in Accademia a Milano. Prende lezioni di canto da quando ha 15 anni.

La squadra di Paola Iezzi

Paola Iezzi, invece, ha dato una possibilità in primis ai Mad-Dog, gruppo nato nel 2023 a Sassari come cover band dei Green Day. È formato dal 17enne Renato, dal 18enne Davide Dore e dai 21enni Jacopo Sale e Luca Pintus. Alla fine del 2025 hanno pubblicato il primo album.

Presente anche Camilla, 23enne originaria di Rudiano, piccolo paese in provincia di Brescia. Attualmente studia Giurisprudenza e ha sviluppato una passione per il mondo della musica grazie alla sorella maggiore. Per lei quella a X Factor è la prima esperienza importante nel campo musicale: prima di approdare in tv si era esibita solamente all’oratorio.

La squadra è completata da Manu, 20enne di Trabia, in provincia di Palermo. La passione per la musica gli è stata trasmessa dal padre e grazie al canto ha scoperto che le emozioni non sono mai semplici, ma ricche di sfumature e contraddizioni. Oltre che nel canto si cimenta anche nella musica, suonando chitarra e pianoforte.

X Factor 2026 concorrenti Live, il team La Furia

Jake La Furia, per i Live di X Factor 2026, ha scelto Veronica. Ha 20 anni, è di Fano e canta sin da quando era piccola. A 7/8 anni ha iniziato a prendere lezioni di canto, passione che con il passare degli anni ha affiancato a quella per la pittura.

Il rapper, poi, gareggia con Alìa, 19enne di Desenzano Del Garda. Si definisce una persona “ironica, vivace e introspettiva” e dopo aver frequentato il Liceo Musicale ha scelto di avviare un percorso di studi nel mondo dell’estetica. Terzo e ultimo partecipante del team La Furia è Alex Fontana, 27enne di Secondigliano. Odontotecnico, nella vita ha fatto svariati lavori, che ha sempre alternato all’arte di strada. L’amore per la musica è scoccato quando era adolescente e nel corso dei decenni si è appassionato a svariati generi, dal rock ‘n roll alla musica anni ’50.

La squadra di Irama

Infine, ai Live di X Factor 2026 ci sono i tre concorrenti di Irama. Il cantante ha scelto Patrizia, 22enne di Giugliano, in provincia di Napoli. Sportiva e determinata, a 14 anni ha iniziato a studiare musica e da qualche mese ha iniziato un percorso nell’accademia di arti performative.

C’è, poi, Le Distanze, un trio nato nel 2020 formato da Andrea Manuel Pagella, Corinna Lanari e Saverio Campese. Il gruppo, sin dalla nascita, ha ottenuto preziosi riconoscimenti, fra cui la vittoria nella 34° edizione del Sanremo Rock, nella sezione Trend.

Terzo concorrente è Lenanie, classe 2000 di Prato. La musica è entrata nella sua vita nel 2019, dopo aver visto un concerto, e affianca tale passione a quella per la danza, che pratica da quando aveva solamente 14 anni.