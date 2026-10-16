Hounds of War è un film del 2024, di genere azione e thriller, in onda su Italia 1. Diretto da Isaac Florentine, ha come protagonisti Frank Grillo, Robert Patrick e Rhona Mitra. La durata è di circa 94 minuti. Al centro della storia c’è un mercenario sopravvissuto alla distruzione della propria squadra, deciso a colpire chi ha organizzato il tradimento.

Il titolo richiama il gruppo di combattenti impiegato nelle operazioni clandestine. Ryder scopre che la lealtà dei suoi uomini non ha alcun valore per chi li considera strumenti da utilizzare e poi eliminare. La vendetta nasce da questa frattura e porta il protagonista a scontrarsi con una rete di responsabilità che supera il comando militare.

Regia, produzione e protagonisti del film Hounds of War

La regia è di Isaac Florentine, autore specializzato nel cinema d’azione e nelle coreografie di combattimento. La sceneggiatura è firmata da Jean-Pierre Magro. Fra le società coinvolte figurano Opulence Pictures, XYZ Films, Howl e MFC Global Films. Andre Relis, Aaron Briffa e Jean-Pierre Magro sono fra i produttori.

La fotografia è di Ericson Core. Frank Grillo interpreta Ryder, Robert Patrick è il colonnello Hart e Rhona Mitra dà il volto a Selina. Il film costruisce il confronto fra l’esperienza fisica di chi affronta le missioni e la distanza di chi impartisce ordini. Inseguimenti e scontri ravvicinati traducono questa opposizione in un racconto di sopravvivenza e ritorsione.

Dove è girato Hounds of War

Hounds of War è stato girato principalmente a Malta. Fra le location documentate figurano La Valletta, l’area degli ex spazi fieristici di Naxxar e il sito dell’ex Jerma Palace Hotel, a Marsaskala. La lavorazione sull’isola era in corso nel 2022.

Malta offre al film ambienti molto diversi: edifici abbandonati, strade urbane, spazi sul mare e luoghi adatti a rappresentare basi operative. L’isola entra inoltre nella storia come teatro della visita del presidente americano. La presenza di location reali dà continuità agli spostamenti dei personaggi e fornisce una geografia concreta alla preparazione dell’operazione di Ryder.

Trama di Hounds of War

Ryder appartiene a un gruppo di mercenari utilizzato per incarichi che i vertici preferiscono tenere lontani dall’attenzione pubblica. I combattenti condividono esperienza e fiducia reciproca. Una nuova missione, però, si rivela una trappola: la squadra viene sacrificata e Ryder rimane l’unico sopravvissuto.

La perdita coinvolge anche la sua famiglia. Fra le vittime c’è il fratello e la violenza raggiunge la cognata incinta. Per Ryder il tradimento non è quindi soltanto una questione di comando: distrugge il gruppo al quale apparteneva e cancella una parte della sua vita privata.

Il responsabile operativo è il colonnello Hart, ma Ryder capisce che agire contro di lui richiede di risalire anche ai legami politici che proteggono l’operazione. Smette di essere un soldato agli ordini di altri e diventa un uomo che deve organizzare da solo tempi, alleanze e obiettivi della propria risposta.

Per riuscirci cerca il sostegno di Selina, una donna con cui condivide un passato personale e professionale. La loro esperienza consente di preparare un piano più ambizioso di un semplice agguato. La visita a Malta del presidente Lane offre l’occasione per raggiungere il livello più alto della cospirazione.

Il film passa così dalla missione militare alla preparazione di un’azione sul territorio urbano. Ryder deve sfruttare la conoscenza delle procedure di sicurezza e anticipare la reazione di chi lo credeva eliminato. La stessa competenza che lo rendeva utile ai suoi superiori diventa l’arma rivolta contro di loro.

Come finisce Hounds of War: il finale spiegato

Ryder e Selina riescono a rapire il presidente Lane durante la visita a Malta, utilizzando un’ambulanza e una falsa operazione di soccorso. L’obiettivo è ottenere una confessione registrata sulle attività clandestine e sul piano per eliminare i mercenari.

La diffusione della confessione espone le responsabilità del presidente e fa crollare la copertura politica dell’operazione. Joshua Reed, coinvolto nella cospirazione, si suicida. Ryder sopravvive con Selina e porta a termine la parte pubblica della propria vendetta.

Il colonnello Hart viene infine raggiunto a L’Avana e ucciso con un’autobomba. Il finale chiude così sia il confronto con i mandanti politici sia quello con l’uomo che aveva tradito direttamente la squadra. Ryder e Selina si allontanano insieme: il protagonista ha vendicato i compagni, anche se la vittoria non può restituirgli le persone perdute.

Cast di Hounds of War