Masterplan è un film del 2026, di genere commedia d’azione e heist movie, disponibile dal 16 ottobre 2026 su Prime Video. Diretto da Thomas Vincent, ha come protagonisti Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo. La durata è di circa 109 minuti. Al centro del racconto c’è un furto ambizioso: sottrarre la Gioconda al Louvre.

La preparazione del colpo diventa anche una riunione familiare apparentemente inattesa. Il ladro Roger recluta una specialista italiana di crimini informatici e un esperto francese di esplosivi, poi sostiene di essere il padre di entrambi. Da quel momento, ogni questione professionale si intreccia con la difficoltà di fidarsi di un uomo che vive di inganni.

Regia, produzione e protagonisti del film Masterplan

La regia è firmata da Thomas Vincent, autore della sceneggiatura insieme a David Wolstencroft. La storia è di Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati, Wolstencroft e Vincent. Il film è una coproduzione Gaumont e Amazon MGM Studios, realizzata in lingua inglese.

Stanley Tucci interpreta Roger; Simona Tabasco è Chiara e Victor Belmondo è Jay. La fotografia è di Matteo Cocco, le scenografie di Paki Meduri, i costumi di Susanna Mastroianni e le musiche di Polérik Rouvière. Il progetto combina il meccanismo del colpo impossibile con le tensioni di una famiglia che deve imparare a collaborare prima ancora di sapere quanto sia autentica.

Dove è girato Masterplan

Masterplan è stato girato fra Francia e Italia, come confermato dalla produzione. La lavorazione è stata annunciata nell’ottobre 2025. La dimensione internazionale appartiene anche alla storia: Roger riunisce persone provenienti da paesi diversi e prepara un furto legato a uno dei luoghi più riconoscibili di Parigi.

Il Louvre è il bersaglio narrativo del piano, ma l’ambientazione del colpo non basta a identificare ogni interno come una ripresa nel museo reale. Il film utilizza la geografia franco-italiana per costruire spostamenti, incontri e vie di fuga. Questa mobilità accompagna un racconto in cui il controllo dello spazio conta quanto la conoscenza dei sistemi di sicurezza.

Trama di Masterplan

Roger è un ladro esperto che vuole impossessarsi della Gioconda. Il progetto richiede abilità complementari: Chiara può intervenire sui sistemi informatici, mentre Jay conosce gli esplosivi. Il reclutamento sembra inizialmente una scelta pratica, basata sulle competenze necessarie per affrontare il colpo.

Roger cambia però le regole del rapporto quando rivela ai due giovani che sarebbero fratelli e che lui sarebbe il loro padre. La missione assume un peso affettivo: lavorare insieme significa anche decidere se concedere una possibilità a un genitore mai conosciuto. Chiara e Jay devono affrontare il proprio disorientamento mentre si preparano a un furto che non consente errori.

La convivenza mette alla prova caratteri e metodi differenti. Roger conserva il ruolo di guida, ma controlla anche le informazioni disponibili agli altri. Il problema della fiducia attraversa quindi ogni fase del piano: una squadra può avere competenze eccezionali e rimanere vulnerabile se uno dei membri conosce obiettivi diversi da quelli dichiarati.

Quando la rapina viene eseguita, la fuga non chiude la vicenda. La sorte del dipinto e la vera intenzione di Roger diventano il centro del racconto. Ai due giovani non basta sfuggire alle autorità: devono capire quale parte del progetto sia stata costruita per loro e quale, invece, sia stata organizzata alle loro spalle.

Come finisce Masterplan: il finale spiegato

Roger ha mentito: non è il padre di Chiara e Jay. Ha inventato la parentela per coinvolgerli nel colpo e sottrae loro il dipinto attraverso un meccanismo nascosto nell’auto. Non intende venderlo, ma usarlo per saldare un debito con un compratore pericoloso.

Chiara e Jay lo rintracciano grazie al pacemaker. Durante l’operazione delle autorità, Roger lascia ai due la fuga attraverso un tunnel al confine franco-italiano e si consegna. Il suo comportamento costruisce così un legame concreto dopo la scoperta dell’inganno iniziale.

Un anno dopo, Chiara e Jay fanno evadere Roger. Si scopre inoltre che il quadro consegnato al compratore era una copia: l’originale è appeso in un ristorante, dove chiunque lo scambierebbe per una riproduzione. Il finale risolve il colpo con un ultimo scambio fra realtà e apparenza, lo stesso principio sul quale Roger aveva fondato la falsa riunione familiare.

Cast di Masterplan