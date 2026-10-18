Fino a dicembre sarà nella giuria di Ballando con le stelle, ma dalla prossima primavera sbarcherà a teatro. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, che da marzo dell’anno prossimo sarà la protagonista dell’one woman show dal titolo Barbaramente.

Barbaramente, un viaggio alla scoperta del lato più intimo di Barbara D’Urso

Dopo aver girato nel 2023 e nel 2024 il nostro paese con Taxi a due piazze, la conduttrice Barbara D’Urso torna a teatro e lo fa con Barbaramente. Si tratta di uno spettacolo che intende accompagnare il pubblico in un viaggio alla scoperta del lato più intimo dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Uno show non autobiografico ma comunque ricco di aneddoti e racconti personali, nel quale D’Urso ribalta la propria immagine e mostra la persona che si cela dietro il personaggio. La regia è di Chiara Noschese.

Le date previste

Barbaramente non è solo un percorso introspettivo, ma anche un varietà. Nello spettacolo, infatti, non mancano riferimenti al mondo del cinema, della musica e della danza. Ciò grazie al cast fisso che affianca, in ogni data, Barbara D’Urso. In primis è presente Brian Boccuni, che vanta la partecipazione a titoli come Storia di una famiglia perbene, Palazzina Laf e lo spettacolo teatrale Chicago. Inoltre è coinvolto il ballerino professionista Luca Urso, che attualmente è in gara a Ballando con le stelle in coppia con Monica Guerritore.

Sono otto, per il momento, le date annunciate. La prima è in programma il 14 marzo al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Il giorno seguente ci si sposta al Teatro Golden di Palermo. Il 7 aprile lo show raggiunge il Teatro Celebrazioni di Bologna, mentre una settimana più tardi la conduttrice è di scena al Teatro Acacia di Napoli. Il 15 aprile è prevista una rappresentazione al Teatro Vittoria di Diamante. Il 19 e 20 aprile ci si sposta al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e al Teatro Gioiello di Torino. Infine, il 21 aprile, Barbara D’Urso è di scena al Teatro Vittoria di Alessandria.

Barbaramente, l’impegno su YouTube

Dopo diversi mesi lontana dalle scene, dunque, per Barbara D’Urso si prospettano dei mesi di grande lavoro. Oltre ai citati impegni nella giuria di Ballando con le stelle e a teatro con Barbaramente, la conduttrice ha da poco inaugurato il suo nuovo canale su YouTube. Qui, ogni mercoledì, è in onda con un nuovo format dal titolo Storie Incredibili, nel quale intervista un ospite, che racconta la propria vicenda umana o professionale.