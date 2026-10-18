Domenica 18 ottobre, su Rai 1, va in onda lo speciale Alberto Angela racconta Giulio Cesare. La produzione è trasmessa dalle ore 21:25 circa.

Alberto Angela racconta Giulio Cesare, il Colosseo fa da cornice al racconto

Alberto Angela, dunque, torna protagonista sulla rete ammiraglia con una trasmissione interamente dedicata a Giulio Cesare, ovvero uno dei protagonisti assoluti della storia dell’umanità. Vissuto fra il 100 e il 44 a.C, ha avuto un ruolo fondamentale per la transizione dell’Antica Roma dalla forma repubblicana a quella imperiale.

A fare da sfondo al racconto di Alberto Angela c’è il Colosseo, che ai tempi di Cesare non esisteva ancora ma che è uno dei simboli più importanti e riconosciuti al mondo della Roma imperiale. L’intervento del divulgatore avviene di fronte a un pubblico di giovani ed è accompagnato dalla musica realizzata da una orchestra.

Oltre che in televisione è possibile seguire lo speciale anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Un viaggio alla scoperta del mito

Alberto Angela racconta Giulio Cesare è realizzato da Rai Cultura e dalla Direzione Produzione Tv – Centro di Produzione Tv di Roma. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo e il Parco Archeologico del Colosseo. La regia è curata da Fabrizio Guttuso Alaimo.

Il padrone di casa Alberto Angela affronta un viaggio a ritroso nella storia con un obiettivo: riuscire a comprendere il perché, a più di duemila anni dalla sua morte, il nome di Cesare continui a essere sinonimo di successo e vittoria.

Alberto Angela racconta Giulio Cesare, le tappe del viaggio

La narrazione dedicata a Giulio Cesare si concentra su alcune delle tappe fondamentali della vita del protagonista, che da ambizioso uomo politico si è trasformato nel conquistatore della Gallia e nell’uomo più potente di Roma. Quella di Cesare è stata una personalità affascinante e controversa e intorno a lui, nel corso dei decenni, si sono alternati intrighi politici, amori, alleanze e tradimenti.

Diversi i momenti storicamente molto importanti analizzati nello speciale, fra cui la conquista dell’Europa occidentale e lo scontro con Pompeo, oltre che il viaggio sul Nilo e la storia d’amore con Cleopatra. Ampio focus, infine, è dedicato al suo brutale assassinio alle Idi di Marzo, avvenuto nel 44 a.C. nella Curia di Pompeo ad opera di un gruppo di senatori cospiratori che auspicavano, in questo modo, il ritorno alla forma repubblicana.