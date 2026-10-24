Anniversary è un film thriller politico del 2025, diretto da Jan Komasa e proposto da Sky Cinema Uno. La durata è di circa 112 minuti. Diane Lane e Kyle Chandler interpretano una coppia la cui famiglia viene progressivamente divisa dall’affermazione di un movimento autoritario negli Stati Uniti.

Il racconto attraversa cinque anni, dal venticinquesimo al trentesimo anniversario di matrimonio dei protagonisti. Una festa privata introduce un conflitto che coinvolge figli, compagni e istituzioni. La trasformazione politica del Paese entra così nella casa dei Taylor e modifica i rapporti tra persone che, fino a quel momento, condividevano abitudini, ricordi e valori.

Regia, produzione e protagonisti del film Anniversary

La regia è firmata da Jan Komasa. La sceneggiatura di Lori Rosene-Gambino sviluppa un soggetto elaborato insieme al regista. Tra le società coinvolte figurano Fifth Season, Nick Wechsler Productions e Chockstone Pictures. I produttori comprendono Nick Wechsler, Steve Schwartz, Paula Mae Schwartz e Kate Churchill. La fotografia è di Piotr Sobociński Jr., mentre le musiche sono composte da Danny Bensi e Saunder Jurriaans.

Diane Lane interpreta Ellen Taylor, docente universitaria abituata al confronto delle idee. Kyle Chandler è suo marito Paul, ristoratore. I loro figli hanno percorsi differenti: Cynthia è un’avvocata ambientalista, Anna lavora nella comicità, Josh cerca di affermarsi come scrittore e Birdie è la più giovane. L’arrivo di Elizabeth “Liz” Nettles, interpretata da Phoebe Dynevor, porta alla luce una frattura destinata ad allargarsi.

Dove è girato Anniversary

La vicenda è ambientata negli Stati Uniti, nell’area di Washington, ma la produzione ha girato in Irlanda. Le riprese hanno interessato Dublino nel corso del 2023. La città è stata adattata alle esigenze di un racconto americano attraverso la scelta degli ambienti, la scenografia e gli elementi presenti nelle inquadrature.

Tra i luoghi utilizzati figura il Bord Gáis Energy Theatre, nella zona di Grand Canal Dock. Gli spazi del teatro e dell’area circostante hanno ospitato lavorazioni della produzione. La distinzione geografica è quindi essenziale: l’America costituisce l’ambientazione narrativa, mentre Dublino offre luoghi reali impiegati per costruirla sullo schermo.

Trama di Anniversary

Ellen e Paul Taylor festeggiano venticinque anni di matrimonio insieme ai figli. La loro casa sembra custodire un equilibrio solido, anche se ogni componente della famiglia affronta insoddisfazioni e contrasti personali. Josh arriva con la nuova compagna Liz, una presenza che provoca subito una reazione inattesa nella madre.

Ellen riconosce infatti una sua ex studentessa. In passato le due si erano scontrate per le idee politiche di Liz, incompatibili con la concezione del confronto accademico sostenuta dalla docente. La ragazza non ha abbandonato quelle convinzioni: le ha trasformate nel libro The Change, destinato a diventare il riferimento di un movimento sempre più influente.

Josh si avvicina alle posizioni della compagna e trova in quel progetto il riconoscimento che la carriera letteraria non gli ha ancora assicurato. Il suo entusiasmo cambia i rapporti con i genitori e con le sorelle. Discussioni che inizialmente sembrano limitate alla tavola familiare acquistano un peso concreto mentre il movimento estende la propria presenza nella società.

Negli anni successivi la pressione politica modifica anche la vita professionale e quotidiana dei Taylor. Ellen perde le proprie certezze istituzionali, mentre la comicità di Anna diventa pericolosa in un contesto ostile al dissenso. Cynthia, sposata con Rob Thompson, affronta il conflitto tra la tutela della famiglia e la necessità di opporsi a quanto sta accadendo.

Il racconto collega queste vicende all’avanzata di un sistema fondato sul controllo e sull’esclusione. I rapporti affettivi vengono utilizzati come strumenti di pressione: sostenere un figlio, dissentire da un genitore o proteggere una sorella diventa una scelta con conseguenze pubbliche. La casa perde progressivamente la funzione di rifugio e riproduce le divisioni del Paese.

Come finisce Anniversary: il finale spiegato

Per il trentesimo anniversario Josh organizza una nuova celebrazione. L’incontro, però, avviene ormai dentro l’ordine politico promosso da The Change. La notizia di un attentato alla Cumberland Company distrugge il tentativo di presentare la famiglia come unita: Birdie è responsabile dell’attacco e muore nell’azione.

Anna ricompare travestita da clown. Cynthia attribuisce a Josh una responsabilità nella rovina della famiglia e lo accoltella. Quando esce con il coltello insanguinato, viene uccisa dalla polizia. Anna corre verso l’acqua mentre gli agenti sparano: la sequenza non mostra un esito definitivo per lei. Ellen e Paul vengono incappucciati e portati via con la forza.

Josh, ferito, cerca di richiamarsi alla propria adesione al movimento, ma viene trascinato via ugualmente. Liz non interviene per proteggerlo. Rimasta libera, osserva una fotografia dei Taylor con un piccolo sorriso. Il finale completa il passaggio dall’intimità familiare alla repressione: l’appartenenza politica di Josh non gli garantisce sicurezza, mentre Liz conserva la propria posizione accanto al potere che ha contribuito a costruire.

Cast di Anniversary