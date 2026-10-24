Marco Liorni, nel weekend che chiude la prima settimana di programmazione tv della nuova edizione de L’Eredità, accoglie in studio diversi ospiti. Il game show, che quest’anno festeggia la 25esima edizione, è trasmesso su Rai 1, come sempre a partire dalle ore 18:45 circa.

L’Eredità ospiti prima settimana, i protagonisti del sabato

I primi ospiti della nuova edizione de L’Eredità sono protagonisti in studio in occasione della puntata di oggi, sabato 24 ottobre. Durante la manche dedicata alla Scossa, ovvero uno dei giochi divenuti più iconici dell’intero format, è dato spazio a due attori del nostro paese.

Si tratta di Piero Sermonti (I Delitti del BarLume, Tutto può succedere, Maschi Veri) e di Claudia Pandolfi (The Bad Guy, Un Professore). Insieme lanciano il loro nuovo film, ovvero Un tranquillo funerale di famiglia, commedia di Massimiliano Bruno presentato durante la Festa del Cinema di Roma e la cui uscita nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il prossimo 29 ottobre.

L’Eredità ospiti prima settimana, chi c’è il lunedì

Altra puntata de L’Eredità arricchita dalla presenza di un ospite è quella in onda lunedì 26 ottobre. Il padrone di casa Marco Liorni, infatti, dialoga a lungo con l’attrice Elena Sofia Ricci, vincitrice in carriera di numerosi riconoscimenti molto importanti, fra cui tre David di Donatello, un Globo D’Oro e un Nastro D’Argento Grandi Serie.

Durante la sua partecipazione al game show, l’attrice ha la possibilità di parlare di I casi di Teresa Battaglia Figlia della cenere. Il titolo ha debuttato sulla rete ammiraglia della TV di Stato lo scorso 12 ottobre e il finale di stagione è previsto per il 12 novembre.

Gli ascolti premiano il game show

Le puntate del 24 e 26 ottobre non rappresentano delle eccezioni per L’Eredità. Come già confermato dalla Rai, infatti, durante la nuova edizione Marco Liorni accoglierà, nello studio, diversi ospiti, volti celebri del cinema e della televisione, per festeggiare il traguardo della 25esima edizione del game show.

Le nuove puntate della trasmissione hanno debuttato lo scorso lunedì e gli appuntamenti fino a ora trasmessi hanno confermato l’enorme successo del programma. Il format, nelle puntate trasmesse dal 19 al 23 ottobre, nel segmento dedicato al gioco vero e proprio, hanno divertito una media di oltre 4 milioni e 100 mila telespettatori. Molto alta anche la share, che ha superato il 24,8%. Dati Auditel, questi, che hanno garantito a Rai 1 la vittoria quotidiana contro la concorrenza di Caduta Libera.