Fuze – Conto alla rovescia è un film thriller britannico del 2025, diretto da David Mackenzie e proposto da Sky Cinema Uno. Il titolo originale è Fuze. Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw e Sam Worthington sono i protagonisti di una storia che intreccia un’emergenza esplosiva e una rapina. Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival prima della distribuzione cinematografica del 2026.

Il ritrovamento di una bomba in un cantiere londinese impone l’evacuazione del quartiere. Mentre artificieri e polizia cercano di evitare una strage, una banda approfitta delle strade svuotate per raggiungere un caveau. La contemporaneità delle operazioni nasconde un disegno più complesso, costruito su complicità che restano invisibili fino alle rivelazioni conclusive.

Regia, produzione e protagonisti del film Fuze – Conto alla rovescia

La regia è firmata da David Mackenzie, su sceneggiatura di Ben Hopkins. La produzione coinvolge Anton, Sigma Films e Sky Original Films. Tra i produttori figurano Sébastien Raybaud, Callum Grant, David Mackenzie e Gillian Berrie. La fotografia è di Giles Nuttgens. Mackenzie torna a lavorare con Aaron Taylor-Johnson dopo la collaborazione per Outlaw King – Il re fuorilegge.

Aaron Taylor-Johnson interpreta il maggiore Will Tranter, responsabile degli artificieri. Theo James è Karalis, esperto di diamanti alla guida del colpo. Gugu Mbatha-Raw interpreta la sovrintendente Zuzana Greenfield, impegnata a coordinare la risposta della polizia. Sam Worthington è il rapinatore indicato come X, mentre Elham Ehsas interpreta Rahim, evacuato insieme agli anziani genitori.

Dove è girato Fuze – Conto alla rovescia

Le riprese sono state realizzate a Londra, città che costituisce anche l’ambientazione principale del racconto. La lavorazione ha interessato Edgware Road, dove le scene su strada hanno richiesto una precisa organizzazione delle chiusure al traffico. La zona di Paddington è il punto di partenza narrativo dell’emergenza e della successiva evacuazione.

Per le sequenze ambientate in Afghanistan, la produzione ha utilizzato Wrotham Quarry, nel Kent, conosciuta anche come Olley Sand Pit. La cava compare nel flashback conclusivo, trasformata nel paesaggio del precedente incontro tra i personaggi. Quelle scene, quindi, non sono state girate in Afghanistan: ricostruiscono sul territorio inglese un passaggio essenziale della loro storia comune.

Trama di Fuze – Conto alla rovescia

Durante alcuni scavi viene scoperto un ordigno che sembra risalire alla Seconda guerra mondiale. Le autorità delimitano l’area e allontanano i residenti. Will Tranter arriva con la propria squadra per esaminare la bomba, mentre Greenfield segue le operazioni dalla centrale. Tra le persone costrette a lasciare casa ci sono Rahim e i suoi genitori.

In un edificio vicino, però, alcuni uomini rimangono nascosti. Sono i rapinatori guidati da Karalis, pronti a sfruttare l’emergenza per raggiungere un caveau attraverso i sotterranei. Travestiti da addetti alla manutenzione, praticano un’apertura nelle pareti e cominciano a svuotare le cassette di sicurezza. La confusione degli allarmi favorisce inizialmente il loro lavoro.

Gli artificieri scoprono un innesco temporizzato e cercano di bloccarlo, mentre la polizia rileva un’attività sospetta nella zona evacuata. Quando gli agenti si avvicinano ai rapinatori, l’ordigno esplode. Il boato crea un’ulteriore occasione di fuga e consente alla banda di portare il bottino fuori dall’area, anche attraverso l’impiego di droni.

La riuscita del colpo non garantisce la sicurezza dei complici. Karalis ha un accordo nascosto con Ludo e tradisce gli uomini che lo hanno aiutato. Ma i diamanti recuperati vengono riconosciuti come falsi, trasformando la spartizione in uno scontro. Nel frattempo, alcuni dettagli tecnici della bomba spingono gli investigatori a dubitare della sua presunta origine bellica.

Come finisce Fuze – Conto alla rovescia: il finale spiegato

La rivelazione decisiva è che Tranter, Karalis e Rahim sono complici. Il ritrovamento dell’ordigno e l’emergenza sono parte del piano: Tranter ha predisposto la bomba e ha sfruttato il proprio ruolo per governare il diversivo. Rahim ha custodito i diamanti autentici, tenendoli separati dal bottino conteso dagli altri rapinatori.

Dopo i tradimenti e gli scontri tra i criminali, Tranter interviene anche per salvare Karalis da X. I tre riescono a lasciare il Regno Unito e si ritrovano a Istanbul, dove vendono le pietre vere e si dividono il ricavato. L’indagine sulla provenienza della bomba arriva così troppo tardi per impedire la conclusione dell’operazione.

Un flashback chiarisce il loro legame: si erano incontrati in Afghanistan, dove Tranter era un militare, Rahim lavorava come interprete e Karalis era coinvolto nel traffico di diamanti. Una situazione di pericolo tra ordigni e uomini armati li aveva costretti ad aiutarsi per sopravvivere. La complicità londinese nasce quindi da un debito precedente.

Le informazioni conclusive raccontano le nuove vite dei tre. Rahim avvia una propria attività; Karalis lega il proprio futuro a una riserva naturale su un territorio potenzialmente diamantifero. Tranter destina una parte molto consistente del ricavato a un’organizzazione che si occupa di neutralizzare ordigni inesplosi. Il finale ribalta così l’immagine iniziale dell’artificiere chiamato soltanto a proteggere la città.

Cast di Fuze – Conto alla rovescia