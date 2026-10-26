Orlando Bloom è il protagonista della docu-serie dal titolo Oltre il limite. In Italia, la produzione è proposta in prima serata su Sky Adventure.

Orlando Bloom Oltre il limite, una docu-serie formata da tre puntate

Orlando Bloom Oltre il limite è una realizzazione originale delle STX Television e Amazing Owl. Una società, quest’ultima, che è stata fondata proprio da Orlando Bloom nel 2020. Negli Stati Uniti, la docu-serie ha debuttato con il titolo originale Orlando Bloom To the Edge nel 2024.

In totale, il format è articolato in tre differenti puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 50 minuti. In Italia sono proposte con cadenza settimanale nel prime time del lunedì su Sky Adventure, visibile sul canale 118 di Sky. In streaming, inoltre, è possibile seguire la trasmissione su Now TV e Sky Go.

Il noto attore si cimenta in alcuni sport estremi

Al centro del progetto, come detto, c’è Orlando Bloom. Si tratta di un attore molto conosciuto in tutto il mondo, nel cast di produzioni come Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, I Pirati dei Caraibi e Troy.

Bloom, nel corso della docu-serie, ha scelto di mettersi in gioco e affrontare le proprie paure. Così, in ogni puntata, il protagonista si cimenta in un diverso sport estremo. Insieme ad alcuni esperti, l’attore muove i primi passi all’interno della disciplina, fino ad arrivare a svolgere una prova la cui riuscita è fondamentale per stabilire se Bloom sia riuscito o meno a superare definitivamente la sua paura.

Orlando Bloom Oltre il limite, l’apnea alle Bahamas nella prima puntata

Durante la prima puntata di Orlando Bloom Oltre il limite, che Sky Adventure trasmette lunedì 26 ottobre, il protagonista raggiunge le Bahamas. Nell’arcipelago dell’Oceano Atlantico, l’attore si cimenta nell’attività dell’apnea. Nel corso dell’appuntamento, Bloom è costretto a fare i conti con i propri limiti fisici e mentali perseguendo un obiettivo decisamente ambizioso: riuscire a portare a termine con successo un’immersione fino ai 30 metri di profondità.

Nella puntata successiva, Bloom incontra, in primis, il paracadutista Luke Aikins. Con quest’ultimo, l’interprete cerca di imparare in appena due settimane a utilizzare la tuta alare, che vorrebbe poi utilizzare per sorvolare un’ampia porzione dell’Oceano. Nell’ultima puntata, infine, le telecamere raggiungono Moab, cittadina dello Utah. Qui avvia un lungo percorso con l’obiettivo di riuscire a compiere la scalata di una vetta rocciosa che raggiunge un’altezza massima di 122 metri. Per prepararsi alla missione, Orlando Bloom incontra Maureen Beck, pluripremiata scalatrice.