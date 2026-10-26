Lunedì 26 ottobre, su NOVE, va in onda una nuova puntata di Little Big Italy. La trasmissione parte intorno alle ore 21:25 circa.

Little Big Italy 26 ottobre, Francesco Panella a caccia dei migliori ristoranti italiani

Al timone di Little Big Italy del 26 ottobre torna lo chef Francesco Panella, che con il format gira fra le varie città del mondo alla ricerca dei migliori ristoranti di cucina italiana. In ogni appuntamento, il padrone di casa incontra tre expat, ovvero cittadini italiani che hanno scelto di trasferirsi all’estero. Essi, a turno, portano Panella e gli avversari nel loro ristorante italiano preferito.

Una volta qui è gustato un menù formato da tre portate: quella del concorrente che ha scelto il locale, il cavallo di battaglia del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine di ogni pasto sono assegnati dei voti all’esperienza complessiva e il ristorante che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà il vincitore. Il format, oltre che in televisione, è fruibile anche in streaming su Discovery+.

Francesco Panella a Strasburgo

Francesco Panella, durante Little Big Italy del 26 ottobre, raggiunge Strasburgo. La città, che ospite la sede ufficiale del Parlamento Europeo, è posta nel Nord-est della Francia ed è da sempre una terra di confine, essendo posta a pochissimi km di distanza dalla Germania.

La prima concorrente odierna è Raffaella. Originaria di Ascoli Piceno, ha raggiunto Strasburgo per scrivere la tesi ma poi ha trovato l’amore e ha deciso di rendere permanente il suo trasferimento in Francia. Racconta: “Sono arrivata a giugno del 2013, sarei dovuta rimanere sei mesi. Poi mi hanno proposto un lavoro come ingegnere di ricerca e, soprattutto, è arrivato mio figlio, che oggi ha 10 anni“. Il suo locale preferito è Ristorante Italiano da Pietro.

Little Big Italy 26 ottobre, gli altri due concorrenti

La seconda concorrente di Little Big Italy è Francesca. È una cantante lirica e attualmente lavora presso l’Opera di Strasburgo. Afferma: “Vengo dalla Val Camonica, sono arrivata a Strasburgo nel 2015 e mi sono innamorata follemente della città. Ho scoperto di avere la passione per il canto vedendo una fiction su Maria Callas. Strasburgo e la Francia mi hanno dato grandissime opportunità“. Ha scelto di gareggiare con Villa Casella.

Infine, Francesco Panella incontra Giovanna. Nata in Calabria, da 12 anni è a Strasburgo: “La mia avventura francese è iniziata in Calabria. Oggi con quel ragazzo che era in vacanza nella mia regione è nata una splendida famiglia e abbiamo tre figli. Passo tanto tempo in cucina, faccio tutto ciò che è possibile, dal pane allo yogurt, e ho in progetto di farlo diventare un progetto lavorativo“. Ha deciso di portare il conduttore e gli avversari al ristorante Forchettone.