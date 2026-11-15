Heartland è un thriller statunitense del 2026, scritto e diretto da Shana Feste, disponibile dal 13 novembre su Netflix. Jessica Chastain interpreta Misty Jones, una cantante country che ha abbandonato il successo e vive lontana dai riflettori. La scomparsa di Charlie Heart, giovane promessa della musica presentata come sua nipote, la costringe a tornare a Nashville.

Il film combina un’indagine familiare con il racconto di un ambiente dominato da contratti, reputazione e dipendenze. Misty conosce quel mondo dall’interno, ma il passato le ha lasciato ferite che rendono ogni incontro difficile. Per trovare Charlie deve affrontare persone che preferirebbero tenerla lontana.

Regia, produzione e protagonisti del film Heartland

Shana Feste, già autrice di Country Strong, firma regia e sceneggiatura. Producono Chernin Entertainment e Sandbox Studios, con Peter Chernin, Jenno Topping, Randall Poster e Jason Owen come produttori. Tracey Cook e Jeff Valeri sono produttori esecutivi.

La fotografia è di Khalid Mohtaseb, il montaggio di Dominic LaPerriere e le musiche originali di Danny Bensi e Saunder Jurriaans. La componente musicale coinvolge direttamente il cast: Jessica Chastain, Carter Faith, Jennifer Nettles e Ross Lynch partecipano alle esibizioni e ai brani che accompagnano la storia.

Jessica Chastain interpreta Misty Jones e Carter Faith è Charlie Heart. Garrett Hedlund interpreta Roy Combs, l’uomo che ha favorito l’ascesa della giovane cantante. John Hawkes è Clark, mentre Jennifer Nettles interpreta Winnie Jo Lean. La musica diventa uno spazio nel quale i personaggi possono raccontare anche ciò che, fuori dal palco, hanno nascosto.

Dove è girato Heartland

Le riprese si sono svolte fra Atlanta, in Georgia, e Nashville, nel Tennessee, nell’autunno del 2025. Ad Atlanta il Tabernacle, al numero 152 di Luckie Street Northwest, è stato utilizzato per una sequenza di concerto.

A Nashville, Layla’s Honky Tonk, al 418 di Broadway, è stato trasformato nel locale Roy’s. La lavorazione ha interessato anche Printer’s Alley. Questi luoghi inseriscono la vicenda nel tessuto musicale della città: il pubblico, i piccoli palchi e gli incontri dietro le quinte sono parte dell’ambiente in cui Misty cerca informazioni.

Trama di Heartland

Misty si è ritirata in una quotidianità segnata dall’alcol e dall’isolamento. Quando Charlie scompare, deve lasciare il proprio rifugio e tornare nella città dalla quale si era allontanata. Roy Combs minimizza inizialmente l’assenza della ragazza, mentre la polizia non accoglie con favore l’intervento della vecchia star.

L’indagine porta Misty verso Jace, il fidanzato cantante di Charlie, e Jared, un ammiratore ossessivo. Gli indizi sembrano orientare la ricerca verso quest’ultimo. Roy interviene nello scontro con Jared e lo uccide, offrendo una soluzione che Misty giudica troppo comoda.

Charlie è invece viva. Ha organizzato la propria scomparsa per sottrarsi agli abusi e ai ricatti di Roy. Il produttore conserva materiale compromettente e può contare su protezioni che hanno impedito alla ragazza di ottenere aiuto. Il rapporto con Misty nasconde inoltre un’altra verità: Charlie è sua figlia.

Misty decide di raccogliere le prove contro Roy e affida Charlie a Winnie Jo Lean. Il tentativo di salvare la giovane diventa anche l’occasione per affrontare una maternità rimasta a lungo segreta.

Come finisce Heartland: il finale spiegato

Misty recupera il computer di Roy, che contiene il materiale dei ricatti. Quando l’uomo la raggiunge e tenta di investirla, lei spara a una gomma del veicolo, provocandone il ribaltamento. Gli amputa un dito per sbloccare il portatile e rende disponibili le prove utili a Charlie e alle altre vittime.

Roy viene arrestato, ma anche Misty deve rispondere delle proprie azioni e trascorre un periodo in carcere. Il risultato dell’indagine non cancella quindi le conseguenze della violenza usata per arrivare alla verità.

Nell’epilogo, dopo la scarcerazione, Misty assiste all’esibizione di Charlie al Bluebird Cafe. La ragazza può proseguire il proprio percorso musicale fuori dal controllo di Roy. Per la madre il traguardo è ritrovare un rapporto con lei, lasciandole lo spazio per esprimere la propria voce.

Cast di Heartland