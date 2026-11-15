Il durissimo scontro fra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso avvenuto a Ballando con le stelle del 14 novembre rischia di avere pesanti conseguenze sul proseguo dello show. La giurata, poche ore dopo la fine dell’appuntamento, ha commentato l’accaduto con un video su YouTube.

Scontro Barbara D’Urso Guillermo Mariotto, cosa è successo

A Ballando con le stelle del 14 novembre, dopo la performance di Ornella Muti e Pasquale La Rocca è partito un botta e risposta fra la giurata e la concorrente. Pochi minuti dopo le due sono state interrotte dall’intervento di Guillermo Mariotto.

Quest’ultimo, con toni decisamente sopra le righe, ha invitato la collega a smetterla “di fare la finta“. D’Urso, a questo punto, si è rivolto allo stilista chiamandolo “Mariottino”. Lui, per tutta risposta, ha tirato fuori una boccetta con del profumo e, spruzzandolo in direzione della giurata, ha affermato: “Che puzza“.

Un gesto offensivo, questo, che ha comprensibilmente fatto infuriare Barbara D’Urso. Quest’ultima ha prima chiesto un intervento di Milly Carlucci, non particolarmente decisa nel riprendere il controllo della situazione, poi ha lanciato un ultimatum: “O io o lui“. Gli altri giudici sono intervenuti in difesa di Barbara e alla fine Mariotto, invitato da Milly e soprattutto da Zazzaroni, ha rivolto delle scuse che tuttavia sembravano essere un’ulteriore provocazione: “Non mi riferivo a lei, mi scuso umilmente, qui c’è un forte cattivo odore da parecchio, dicono che a Saxa Rubra ci siano anche i topi“.

Il video su YouTube

Passano poche ore dalla fine del programma e Barbara D’Urso, nel suo canale YouTube, ha pubblicato un duro video sulla questione. La conduttrice racconta: “Sono molto delusa e ferita. Questa sera io ho subito una vera e propria aggressione. Parlo di aggressione perché questa cosa era chiaramente premeditata. Io lo so perché questo che era seduto alla mia sinistra (Mariotto, ndr) è arrivato già dall’inizio della diretta con questa cosa che mi spruzzava addosso. Io cerco sempre di non fare polemiche, ho lasciato fare perché volevo volare alto, ma poi è sbottato in una cosa orribile“.

Il messaggio continua: “Parlo di aggressione perché è un atteggiamento fatto per umiliare una persona. La cosa mi ferisce molto, ma io ho le spalle larghe e mi so difendere da sola. Però tanti di voi hanno subito cose del genere senza potersi difendere. Trovo quel che è successo imperdonabile“.

Scontro Barbara D’Urso Guillermo Mariotto, la frecciata a Milly Carlucci e la minaccia di abbandonare lo show

Il video YouTube di Barbara D’Urso prosegue con quella che sembra a tutti gli effetti una frecciatina indirizzata a Milly Carlucci: “Io sono entrata in una famiglia che nelle ultime settimane diceva di difendere e proteggere i propri componenti. Io questa sera non mi sono sentita protetta perché la cosa è andata avanti come se nulla fosse accaduto“. D’altronde, proprio Carlucci aveva parlato di famiglia riferendosi al cast di Ballando con le stelle durante la puntata del 7 novembre, parlando del caso Ravagnani a BellaMa.

D’Urso ha concluso il messaggio: “Io avrei potuto alzarmi e andare via, ma sono una professionista e sono rimasta per assolvere il mio compito fino alle 2 meno un quarto di notte. Io c’ero, per ora c’ero, ma è stato tutto molto triste e trovo quel che è accaduto imperdonabile, quindi non so cosa succederà. Non so quello che accadrà, o forse già lo so“. Il riferimento sembra all’ultimatum già lanciato nella diretta. “O io o lui“, aveva detto D’Urso a Milly Carlucci e le parole della conduttrice parrebbero confermare questo aut-aut.

Per il momento né Mariotto né Carlucci sono intervenuti sulla vicenda.