Verity è un un film thriller psicologico statunitense del 2026 diretto da Michael Showalter, tratto dal romanzo omonimo di Colleen Hoover. La pellicola arriva nello Store di Prime Video per acquisto e noleggio. Le protagoniste sono Anne Hathaway e Dakota Johnson, affiancate da Josh Hartnett.

La storia segue Lowen Ashleigh, una scrittrice in difficoltà che accetta di completare la serie di una celebre autrice rimasta gravemente ferita. L’incarico la conduce nella casa dei Crawford, dove il lavoro sui libri diventa un’indagine sulle tragedie della famiglia. L’attrazione per Jeremy, marito di Verity, compromette progressivamente la distanza che Lowen dovrebbe conservare.

Regia, produzione e protagonisti del film Verity

La regia è di Michael Showalter, mentre la sceneggiatura è firmata da Nick Antosca, a partire dal bestseller pubblicato da Colleen Hoover nel 2018. Il progetto è di Amazon MGM Studios. Fra i produttori figurano Alex Hedlund, Nick Antosca, Jordana Mollick, Michael Showalter, Stacey Sher, Anne Hathaway e la stessa Hoover.

La fotografia è di Jim Frohna e le scenografie sono di Amy Williams. Dakota Johnson interpreta Lowen Ashleigh e Anne Hathaway è Verity Crawford. Josh Hartnett interpreta Jeremy, mentre Brady Wagner è Crew, il figlio della coppia. Ismael Cruz Córdova interpreta Corey, l’agente letterario di Lowen.

Il racconto mette in relazione il mestiere di inventare storie e la possibilità di manipolare chi le legge. Lowen deve utilizzare gli appunti di Verity per riprodurne la voce, ma quel materiale finisce anche per cambiare il suo giudizio sulle persone che la ospitano.

Dove è girato Verity

Le riprese principali si sono svolte nello Stato di New York, fra febbraio e aprile 2025. La residenza dei Crawford è Beckoning Path, ad Armonk, nella contea di Westchester. Si tratta di una casa progettata dal designer danese Jens Quistgaard e costruita all’inizio degli anni Sessanta.

Alcuni ambienti interni sono stati ricostruiti ai Broadway Stages di Glendale, nel Queens. La produzione ha utilizzato anche strade di Manhattan e il ristorante Rolo’s a Ridgewood. Nella storia la proprietà dei Crawford si trova in Vermont: l’edificio reale e i set newyorkesi ne costruiscono l’isolamento e la presenza inquietante.

Trama di Verity

Dopo un grave incidente, Verity Crawford non può più terminare i romanzi che l’hanno resa famosa. Jeremy propone a Lowen di proseguire il lavoro. Per studiare il materiale della collega, la giovane si trasferisce nella proprietà della famiglia e accede a documenti privati.

Fra gli appunti trova un manoscritto dall’apparenza autobiografica. Le pagine descrivono una relazione ossessiva con Jeremy e sentimenti terribili verso la figlia Harper. La morte della bambina assume così un significato diverso da quello di una semplice tragedia.

Lowen legge il testo mentre la vicinanza con Jeremy diventa sentimentale. Le condizioni di Verity, apparentemente incapace di muoversi e comunicare, non bastano a tranquillizzarla. Alcuni comportamenti alimentano il sospetto che la scrittrice conservi una consapevolezza e una libertà di movimento nascoste.

Il manoscritto entra quindi nella vita dei personaggi come un’accusa. La possibilità che racconti fatti autentici condiziona le decisioni di Lowen e Jeremy, fino a trasformare il desiderio di proteggere Crew nella giustificazione di un nuovo atto di violenza.

Come finisce Verity: il finale spiegato

Jeremy uccide Verity, convinto che il manoscritto riveli la responsabilità della moglie nella morte di Harper. Lowen partecipa all’occultamento del delitto e i due fanno scomparire il corpo nel lago. La loro nuova famiglia nasce quindi anche da un segreto condiviso.

Successivamente Lowen trova una lettera di Verity, secondo la quale il manoscritto era un esercizio narrativo e Jeremy aveva già tentato di ucciderla dopo averlo letto. La lettera ribalta il significato delle stesse prove sulle quali era stata fondata la condanna della donna.

Lowen sceglie di non rivelarla a Jeremy. Il finale contrappone due versioni incompatibili e lascia allo spettatore la scelta fra manoscritto e lettera. L’ultima apparizione di Verity nell’intervista a Hot Ones richiama il tema della manipolazione: la sua voce continua a influenzare la storia anche dopo la morte.

Cast del film Verity