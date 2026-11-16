Savage Dog – Il selvaggio è un film d’azione statunitense del 2017, scritto e diretto da Jesse V. Johnson e proposto su Rai 4. Scott Adkins interpreta Martin Tillman, un ex combattente irlandese che nel 1959 vive prigioniero in un campo di lavoro dell’Indocina. Il film dura circa 94 minuti.

La vicenda parte dagli incontri clandestini organizzati dai responsabili del campo e si trasforma in una storia di vendetta. La libertà di Martin dipende da uomini che guadagnano sulla sua forza. Quando prova a costruire un’esistenza diversa, scopre che il potere dei suoi carcerieri si estende ben oltre la prigione.

Regia, produzione e protagonisti del film Savage Dog – Il selvaggio

Jesse V. Johnson firma regia e sceneggiatura. Il progetto è prodotto da Ehud Bleiberg, Charles Arthur Berg e Johnson, con il coinvolgimento di Bleiberg Entertainment, Compound B e Blacklist Digital. La fotografia è di Maury Covington Jr. e Gabriel Gely, il montaggio di Matthew Lorentz e la musica di Sean Murray.

Scott Adkins interpreta Martin Tillman, Marko Zaror è Jean-Pierre Rastignac e Cung Le è Boon. Vladimir Kulich interpreta Hans Steiner, mentre Keith David è Valentine, che accompagna il racconto anche come narratore. JuJu Chan interpreta Isabelle, legata affettivamente a Martin.

Le coreografie sono coordinate da Luke LaFontaine, con il contributo dei protagonisti esperti di arti marziali. Johnson costruisce una progressione che dedica spazio ai rapporti personali prima dell’esplosione della violenza. Il ritorno ai combattimenti ha quindi conseguenze che investono anche le persone vicine al protagonista.

Dove è girato Savage Dog – Il selvaggio

La vicenda è ambientata nell’Indocina del 1959, in un territorio controllato da signori della guerra e criminali europei. Fra le località indicate per la lavorazione figura Điện Biên Phủ, in Vietnam. Il regista ha descritto una produzione condotta in più luoghi, fra pioggia intensa, caldo, polvere e difficoltà logistiche.

Il campo di Den-Dhin-Chan costituisce il centro del potere di Steiner. Il bar di Valentine rappresenta invece la possibilità di una vita fuori dal sistema degli incontri. Quando la violenza raggiunge anche questo rifugio, la separazione fra carcere e libertà perde il proprio significato per Martin.

Trama di Savage Dog – Il selvaggio

Martin è un ex membro dell’IRA e un pugile capace di attirare scommesse importanti. Steiner sfrutta questa abilità per alimentare un circuito di incontri senza regole. Intorno a lui operano Rastignac, Amarillo e Boon, uomini che controllano con la forza il territorio e i suoi affari.

Una volta rilasciato, Martin trova lavoro nel locale di Valentine. Qui coltiva il rapporto con Isabelle e sembra ottenere una possibilità di riscatto. Il passato, però, lo rende vulnerabile anche alle richieste di Harrison, un agente britannico interessato a riportarlo in patria per processarlo.

Le entrate degli incontri clandestini lo richiamano nel circuito. Steiner gli impone di perdere una sfida, mentre Valentine scommette sulla sua vittoria. L’incontro truccato provoca la rovina economica dell’amico e permette ai criminali di rivendicare il controllo del bar.

Il confronto degenera in una sparatoria. Valentine viene ucciso, mentre Martin e Isabelle sopravvivono alle ferite. Il pugile interpreta la sopravvivenza della ragazza come il motivo per tornare a combattere. Questa volta non cerca denaro: vuole eliminare gli uomini responsabili dell’aggressione.

Come finisce Savage Dog – Il selvaggio: il finale spiegato

Martin distrugge l’organizzazione di Steiner e affronta gli uomini che hanno devastato la sua vita. La resa dei conti termina con il duello contro Rastignac, nel quale il protagonista prevale. La vendetta per Valentine viene completata, ma il risultato non coincide con il ritorno alla vita tranquilla che aveva desiderato.

Isabelle è viva e Martin decide di non tornare da lei, convinto che la propria presenza continui a portare pericolo. Nell’epilogo Harrison gli propone di lavorare per lui come operativo, offrendo un’alternativa al processo in Gran Bretagna.

Il finale riconduce così Martin al mestiere della violenza. Ha spezzato il dominio dei suoi nemici, ma non è riuscito a separarsi dalla propria identità di combattente. La leggenda del “cane selvaggio” nasce proprio da questa contraddizione.

Cast di Savage Dog – Il selvaggio