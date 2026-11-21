Io sono Alice è un thriller drammatico statunitense del 2022, scritto e diretto da Krystin Ver Linden, in onda su Rai 4. Il titolo originale è Alice. Keke Palmer interpreta una donna tenuta in schiavitù in una piantagione isolata della Georgia, dove tutto sembra appartenere all’Ottocento.

La fuga oltre il bosco rivela una realtà sconvolgente: l’anno è il 1973. La protagonista scopre che la propria prigionia è stata mantenuta attraverso violenza, isolamento e menzogne. Il suo percorso unisce la conquista della libertà alla decisione di tornare per liberare le persone rimaste nella piantagione.

Regia, produzione e protagonisti del film Io sono Alice

Il film segna l’esordio nella regia di lungometraggi di Krystin Ver Linden, autrice anche della sceneggiatura. La produzione è di Peter Lawson attraverso Steel Springs Pictures. Keke Palmer e Common figurano fra i produttori esecutivi. La storia prende spunto dai racconti di persone rimaste in condizioni di servitù molto oltre l’abolizione legale della schiavitù.

La fotografia è di Alex Disenhof e il montaggio di Byron Smith. Il film è stato presentato al Sundance Film Festival nel gennaio 2022. La durata è di circa 100 minuti. L’impianto drammatico della prima parte lascia progressivamente spazio ai codici del cinema di rivalsa degli anni Settanta.

Keke Palmer interpreta Alice, mentre Jonny Lee Miller è Paul Bennet, responsabile della sua prigionia. Common interpreta Frank, l’uomo che la soccorre dopo la fuga. Gaius Charles è Joseph e Alicia Witt interpreta Rachel, la cui conoscenza della famiglia Bennet diventa importante nel percorso della protagonista.

Dove è girato Io sono Alice

Le riprese si sono svolte nell’area di Savannah, in Georgia, nel 2020. La lavorazione è stata realizzata durante la pandemia. La Georgia appartiene quindi sia all’ambientazione narrativa sia alla geografia produttiva del film.

Il paesaggio boschivo rende credibile l’isolamento nel quale Alice è stata costretta a vivere. L’autostrada costituisce invece il punto di rottura visivo e narrativo: oltre il confine della proprietà esiste un mondo contemporaneo. Gli ambienti della città e la casa di Frank introducono oggetti, immagini e informazioni che modificano radicalmente la percezione della protagonista.

Trama di Io sono Alice

Alice vive e lavora sotto il controllo di Paul Bennet. Le persone della piantagione subiscono punizioni e non possiedono strumenti per verificare ciò che viene raccontato loro sul mondo esterno. La violenza mantiene un ordine fondato sulla paura, mentre qualsiasi tentativo di sottrarsi al controllo espone a nuove conseguenze.

Dopo uno scontro con Paul, Alice attraversa il bosco e raggiunge una strada trafficata. Frank, un camionista con un passato di attivismo politico, la soccorre. All’inizio non comprende pienamente il suo racconto, ma le offre un luogo sicuro nel quale riprendersi.

Alice scopre libri, notizie e immagini della lotta per i diritti civili. Comprende che la schiavitù è stata abolita molto tempo prima e che le è stata sottratta una libertà già riconosciuta dalla legge. Il cambiamento riguarda anche il suo rapporto con il corpo, l’abbigliamento e la possibilità di prendere decisioni autonome.

L’incontro con Rachel, ex moglie di Paul, conferma il legame fra la piantagione e il presente. Alice non vuole limitarsi a sopravvivere lontano dal luogo della prigionia. Decide di tornare con Frank, affrontare il responsabile e interrompere il sistema che continua a imprigionare gli altri.

Come finisce Io sono Alice: il finale spiegato

Alice e Frank tornano alla piantagione. Nel confronto conclusivo Alice spara alle gambe di Paul, sottraendogli il potere fisico con cui ha dominato le sue vittime. La casa prende fuoco, ma lei trascina l’uomo all’esterno: la sua azione non si conclude lasciandolo morire nell’incendio.

Le persone tenute in schiavitù vengono liberate e Alice ritrova Joseph. L’arrivo dei soccorsi e delle autorità porta la realtà della proprietà fuori dall’isolamento che aveva consentito a Paul di mantenerne il controllo. La protagonista può finalmente agire come una persona libera e riconosciuta.

Il finale trasforma il ritorno in una liberazione collettiva. Alice non cancella quanto ha subito, ma impedisce che la propria fuga resti un’eccezione individuale. Il rapporto fra il mondo esterno e la piantagione viene ristabilito, distruggendo la menzogna sulla quale si reggeva l’autorità di Paul.

Cast di Io sono Alice