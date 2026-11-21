Bienvenidos a El Bulli è una serie drammatica spagnola del 2026, disponibile dal 20 novembre su Netflix. Creata e diretta da David Pujol, è composta da sei episodi. Il titolo originale catalano è Gènesi. La storia ricostruisce il percorso di Ferran Adrià e la trasformazione di El Bulli in un riferimento della gastronomia internazionale.

Miquel Fernández interpreta Adrià, affiancato da Ivan Massagué come Juli Soler e Carlos Cuevas come Albert Adrià. Al racconto biografico si intreccia una vicenda immaginaria ambientata nel presente, dedicata alla riapertura di un ristorante familiare e al rapporto fra due donne.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Bienvenidos a El Bulli

La regia è di David Pujol, già autore di lavori documentari sulla storia di El Bulli. La serie è coprodotta da 3Cat, Minoria Absoluta, Fishcorb Media ed Emulsió Films AIE, con il sostegno delle istituzioni catalane. La distribuzione internazionale attraverso Netflix segue la trasmissione catalana.

Il progetto combina avvenimenti reali e libertà drammaturgiche. La storia di Ferran, Juli e Albert riguarda una trasformazione concreta della cucina; il percorso di Glòria Canabach e Lola è invece una costruzione narrativa che mette in relazione quella rivoluzione con un’attività di dimensioni familiari.

Mónica López interpreta Glòria, critica gastronomica in pensione, mentre Joana Vilapuig è la nipote Lola. Il confronto fra le due permette di affrontare eredità, sensi di colpa e nuove possibilità. La cucina diventa il terreno sul quale i personaggi devono imparare a collaborare, accettando idee e bisogni differenti.

Dove è girata Bienvenidos a El Bulli

Le riprese si sono svolte in Catalogna. A Cala Montjoi, vicino a Roses, sono stati utilizzati l’ingresso reale di El Bulli e gli ambienti naturali circostanti. Gli interni del ristorante, compresa la cucina, sono stati ricostruiti al Parc Audiovisual de Catalunya di Terrassa.

Il ristorante immaginario Can Canabach è collocato nel Penedès. Altre location comprendono il Maresme, la Costa Daurada, Montserrat e ambienti dell’area di Barcellona. La serie alterna quindi spazi autentici, edifici utilizzati per rappresentare altri locali e ricostruzioni in studio, mantenendo un forte rapporto con il territorio catalano.

Trama di Bienvenidos a El Bulli

Negli anni Ottanta Ferran Adrià arriva a El Bulli senza essere ancora il cuoco destinato alla notorietà mondiale. L’incontro con Juli Soler apre una possibilità inattesa. Quello che nasce come lavoro temporaneo diventa un percorso nel quale la curiosità assume progressivamente il carattere di una vocazione.

Alla guida della cucina Ferran comincia a mettere in discussione regole e consuetudini. I primi tentativi non producono soltanto ammirazione: incomprensioni e insuccessi accompagnano la ricerca. L’arrivo del fratello Albert, particolarmente importante nell’evoluzione dei dessert, rafforza il lavoro creativo del gruppo.

Il riconoscimento internazionale cambia le dimensioni dell’impresa. El Bulli diventa un luogo al quale guarda l’intero settore, ma il successo porta anche rivalità e polemiche. Le accuse di Santi Santamaria alimentano uno scontro che coinvolge la reputazione del ristorante e il rapporto fra Ferran e Glòria.

Nel presente Glòria torna in Catalogna dopo la morte del padre. Insieme a Lola affronta la possibilità di riaprire Can Canabach. Il progetto fa riemergere vecchie ferite e divergenze sul futuro. La memoria di una rivoluzione culinaria si confronta così con una domanda più intima: come ricominciare senza rimanere prigionieri di ciò che è accaduto.

Come finisce Bienvenidos a El Bulli: il finale spiegato

Nel sesto episodio Ferran decide di chiudere El Bulli nonostante il ristorante si trovi al vertice della gastronomia mondiale. La conclusione non coincide con un fallimento commerciale, ma con la scelta di interrompere una forma di attività ormai divenuta un simbolo. Il successo non elimina il bisogno di cambiare.

La linea narrativa di Can Canabach approda invece a una riapertura: Glòria e Lola si riconciliano e inaugurano il nuovo ristorante. Il confronto fra generazioni trova una soluzione nella possibilità di lavorare insieme, senza cancellare le difficoltà attraversate.

Il finale mette dunque accanto una chiusura e un nuovo inizio. Per Ferran il futuro richiede una trasformazione del progetto; per Glòria e Lola passa attraverso il recupero di un legame. La cucina rimane il luogo in cui una storia personale e collettiva può continuare in forme diverse.

Cast di Bienvenidos a El Bulli