Da lunedì 9 a venerdì 13 giugno, su Rai 1, sono in onda nuovi appuntamenti di Camper in viaggio e di Camper. Le due trasmissioni sono trasmesse rispettivamente dalle ore 11:30 e dalle ore 12:00.

Camper in viaggio 9 13 giugno, protagonista la Sardegna

La settimana dal 9 al 13 giugno di Camper in viaggio è ambientato in Sardegna. Al timone dello show, come sempre, ci sono Tinto ed Alessia Mancini. Al loro fianco è confermato il professore Umberto Broccoli, che affida ai padroni di casa alcune missioni da compiere.

Durante il primo giorno, dopo aver salutato Adriana, affezionata compagna di viaggio del format, i conduttori visitano Santa Teresa, esplorando le vie del centro. In seguito, analizzano il borgo Santa Lucia ed ammirano il il panorama dal Belvedere e dalla sommità della Torre di Longonsardo. Inoltre, c’è spazio per una ricetta tipica del territorio, oltre che per la ceramica gallurese.

Camper in viaggio 9 13 giugno, gita all’estero in Corsica

Nel corso della settimana di Camper in viaggio, Alessia Mancini raggiunge Capo Testa, dove si avventura fino alla celebre Valle della Luna. Inoltre, Tinto sperimenta un percorso a bordo di un quad.

In seguito, i presentatori, per completare una missione di Umberto Broccoli, salgono in sella ad un cavallo e si concedono un momento rilassante, per godersi il tramonto.

Successivamente è prevista una gita all’estero, in Corsica, nella città di Bonifacio. A bordo di una barca si viaggia alla scoperta delle Isole Lavezzi, in una Riserva Naturale Paradisiaca. Spazio, anche nell’isola francese, al dialetto locale ed ai prodotti tipici del posto.

Infine, la settimana dal 9 al 13 giugno di Camper in viaggio giunge al termine sull’Isola di Coluccia, dove i due conduttori si affidano a guide speciali pronte a raccontare i segreti del luogo, tra cui la coltivazione delle ostriche e le produzioni di miele e vino.

La nuova settimana con Peppone

Anche in questa settimana, subito dopo la fine di Camper in viaggio, prende il via Camper. Il programma è guidato dal solito Peppone Calabrese, che in ogni puntata effettua collegamenti con inviati in giro per il paese. Durante i cinque appuntamenti settimanali sono protagoniste le ricette tipiche e la cultura, oltre alle tradizioni e ai mercati rionali. Inoltre, è dato il benvenuto in studio a vari ospiti, personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica italiana. Infine, il conduttore si intrattiene con vari cuochi, che consigliano piatti deliziosi ed estivi.