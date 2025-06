Dopo il tiepido ma vincente debutto, arriva una battuta d’arresto per i Tiri Liberi, la simpatica squadra composta da Luca, Sabrina e Fabio, tornata nella puntata del 9 giugno 2025 di Reazione a Catena su Rai 1 per difendere il titolo di campioni. Nonostante un percorso di gara ancora una volta brillante, il trio friulano si è dovuto arrendere di fronte a una parola finale sfuggente, che ha lasciato l’amaro in bocca e l’eco di una vincita mancata per un soffio.

Reazione a Catena: la sfida tra i Tiri Liberi e i Donzelletti

Gli sfidanti di giornata erano i Donzelletti, un gruppo proveniente da Ancona composto da Rosy, Maria Letizia e Massimiliano, che hanno scelto il proprio nome in omaggio a Giacomo Leopardi, nato proprio in quella terra. Maria Letizia è originaria di Osio, mentre Rosy e Massimiliano arrivano da Offagna.

Prima di entrare nel vivo del gioco, Pino Insegno ha ricordato con ironia la curiosa passione dei Tiri Liberi per i rettili, aggiungendo una nota di leggerezza a una puntata già ricca di entusiasmo e colpi di scena.

L’Intesa Vincente premia ancora i Tiri Liberi

Come spesso accade, è stata L’Intesa Vincente a decidere le sorti della partita. I Donzelletti hanno aperto il gioco mostrando affiatamento e ritmo, ma col passare dei secondi hanno perso lucidità, fermandosi a 7 parole. I Tiri Liberi, pur con meno tempo a disposizione, hanno messo a segno 9 parole, conquistando così l’accesso all’Ultima Catena per il secondo giorno consecutivo.

Un bottino importante… ma sfumato all’ultima parola

La prova conclusiva ha avuto un montepremi iniziale di 135.000 euro, e i Tiri Liberi sono riusciti a dimezzare soltanto una volta durante l’Ultima Catena. Quando sono giunti all’Ultima Parola, avevano ancora in gioco 67.500 euro, cifra poi scesa a 33.750 euro dopo l’acquisto del Terzo Elemento, indizio facoltativo ma spesso determinante.

Il compito sembrava alla portata: trovare un termine che legasse le parole “Ricordo” e “Ombelico”. La scelta dei Tiri Liberi è ricaduta su “Cinture”, ma purtroppo si è rivelata sbagliata. La parola giusta era “Cicatrice”, un termine evocativo che ben si collegava tanto alla memoria di un evento quanto a una zona del corpo.

Una delusione cocente, considerando la cifra in palio, ma anche una prova di maturità: nonostante la sconfitta, Luca, Sabrina e Fabio hanno mostrato sportività e determinazione.