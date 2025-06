Martedì 10 giugno si svolge la cerimonia per il Ritorno della Nave Amerigo Vespucci. L’evento, nel nostro paese, è trasmesso, in diretta, su Rai 1.

Ritorno della Nave Amerigo Vespucci, approdo a Genova dopo la fine del giro del mondo

La rete ammiraglia della TV di Stato, il 10 giugno, segue, dunque, la cerimonia di Ritorno della Nave Amerigo Vespucci. La nave, considerata una delle più belle al mondo, tornerà nel porto di Genova dopo aver effettuato un lungo giro per il mondo. Dopo aver toccato vari porti, nelle scorse settimane l’imbarcazione ha svolto un breve tour italiano.

L’ormeggio di martedì 10 giugno della Amerigo Vespucci a Genova avviene dalle ore 09:15 circa. Qui rimarrà fino al 15 giugno prossimo e tutti gli interessati avranno la possibilità di visitarla.

La Giornata della Marina e la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il Ritorno della Amerigo Vespucci a Genova coincide con le celebrazioni per la Giornata della Marina Militare. Una ricorrenza, quest’ultima, che si svolge ogni anno, dal 1939, nel giorno in cui si è verificato l’affondamento della Szent Istvan, una Corrazzata austriaca affondata, nel 1918, dalle nostre truppe.

Alla cerimonia per il Ritorno della Nave Amerigo Vespucci a Genova presenzia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Atteso, poi, il sorvolo delle Frecce Tricolori, oltre che uno spettacolo realizzato con l’ausilio dei droni. La diretta televisiva, nel nostro paese, è garantita, come già detto, da Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato avvia il collegamento dalle ore 10:45 circa. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

L’intera manifestazione è raccontata dalla cronista Nadia Zicoschi, da tempo impiegata nella redazione del TG1 in qualità di corrispondente dal Quirinale. La regia è curata da Brunella Olivari.

Ritorno della Nave Amerigo Vespucci, come cambia la programmazione tv di Rai 1

La presenza in palinsesto della diretta che segue il Ritorno della Nave Amerigo Vespucci crea non poche modifiche alla consueta programmazione tv di Rai 1. In particolare, la puntata di Unomattina Estate, guidata dai soliti Alessandro Greco e Carolina Rey, saluta il pubblico con circa un’ora di anticipo rispetto al consueto. La diretta, infatti, termina alle 10:45 anziché alle 11:30.

In seguito, lo speciale da Genova dovrebbe avere una durata di circa un’ora e mezza, terminando alle 12:20. A tale ora parte Camper in viaggio con Alessia Mancini, Tinto ed Umberto Broccoli. Alle 12:50, infine, prende la linea Peppone Calabrese per una versione ridotta di Camper, in palinsesto fino alle 13:30.