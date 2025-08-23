Nella puntata del 23 agosto 2025 di Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, abbiamo assistito all’incoronazione di una nuova, brillante squadra campione I Ferri Vecchi. Loro sono un simpatico trio composto da Lucia, Marco e Martina. Si tratta di tre infermieri strumentisti che vivono e lavorano a Bologna, pur provenendo da diverse regioni italiane. Il nome che hanno scelto, inoltre, è un riferimento autoironico alla loro professione e alla loro età. “Siamo un po’ gli anziani del gruppo”, hanno infatti dichiarato sorridendo.

Ferri Vecchi Reazione a Catena: la sfida contro i Croceristi

I Ferri Vecchi hanno conquistato il titolo di campioni battendo la squadra uscente, i Croceristi, protagonisti della puntata del 22 agosto. La gara, infatti, si è decisa nel gioco cruciale dell’Intesa Vincente. Qui i nuovi arrivati hanno totalizzato ben 8 parole corrette, contro le 6 degli avversari. La loro grande intesa, affinata in anni di lavoro in sala operatoria, si è rivelata decisiva per superare la squadra siciliana.

Ultima Catena: una parola sfiorata e un montepremi mancato

Giunti all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di ben 70.000 euro, i Ferri Vecchi hanno affrontato la parola finale con grande concentrazione. Dopo alcuni inevitabili dimezzamenti e l’acquisto del Terzo Elemento, sono arrivati a giocarsi 7.000 euro. Gli indizi a loro disposizione erano “Premio” e il terzo elemento “Scatto”, mentre la parola da trovare doveva iniziare con “Ca” e finire con “a”.

Dopo un acceso ma costruttivo dibattito, il trio ha scelto la parola “Categoria”. Purtroppo, però, la soluzione corretta era “Carriera”, una parola che loro stessi avevano inizialmente ipotizzato e poi scartato. Si tratta, quindi, di un’occasione sfumata che ha lasciato un po’ di rammarico, ma anche la consapevolezza di aver giocato con grande lucidità.

Ferri Vecchi Reazione a Catena: una polemica social e il commento di Pino Insegno

La scelta finale della squadra ha suscitato commenti piuttosto accesi sui social media, dove alcuni utenti hanno criticato il fatto che Marco si sia lasciato influenzare. L’uomo, infatti, era inizialmente convinto della parola “Carriera”. Frasi come “Sbagliato dare retta alle donne” hanno generato una piccola bufera online. Tuttavia, Pino Insegno ha prontamente stemperato la polemica, invitando il pubblico a concentrarsi sul gioco e sul grande affiatamento dimostrato dalla squadra.

Chi sono i Ferri Vecchi

, e sono colleghi e grandi amici, uniti da anni di lavoro fianco a fianco in sala operatoria. Vivono e lavorano a Bologna , ma provengono da diverse regioni: Emilia-Romagna, Veneto e Abruzzo.

, ma provengono da diverse regioni: Emilia-Romagna, Veneto e Abruzzo. Il loro spirito è ironico, diretto e molto professionale. Hanno partecipato al programma per mettersi in gioco e soprattutto per divertirsi.

Prospettive future

Con il titolo di campioni in tasca, i Ferri Vecchi torneranno nella prossima puntata per difendere il loro posto. La loro esperienza, la maturità e la grande intesa professionale potrebbero rivelarsi decisive anche nelle sfide future. Il pubblico, intanto, è curioso di scoprire se riusciranno a riscattare il montepremi mancato e a confermarsi tra le squadre più solide di questa edizione.