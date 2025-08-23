Nella puntata del 22 agosto 2025 di Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, abbiamo assistito all’ingresso di una nuova e promettente squadra campione I Croceristi. Loro sono, un simpatico trio composto da Ahmed, Luna e Anna Lisa, tutti originari di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Il nome della squadra, inoltre, nasce dal loro sogno condiviso, quello di fare una bellissima crociera tutti insieme. Si tratta, quindi, di un desiderio che ora potrebbe avvicinarsi grazie alla loro prima, meritata vincita.

La sfida contro i Passatempi

I Croceristi hanno conquistato il titolo di campioni battendo i detentori uscenti, i bravissimi Passatempi, reduci da una lunga e fortunata serie di vittorie. La sfida, infatti, si è decisa nel gioco cruciale dell’Intesa Vincente. Qui i nuovi arrivati hanno dimostrato grande affiatamento, totalizzando ben 8 parole. I Passatempi, invece, si sono fermati a sole 4 parole, nonostante un coraggioso tentativo di raddoppio che avrebbe potuto portarli allo spareggio.

La sconfitta dei Passatempi ha quindi segnato la fine di un ciclo vincente durato ben dieci puntate. Durante questo periodo, Bruno, Andrea e Leonardo avevano conquistato il pubblico con la loro grande simpatia e preparazione. Prima di lasciare lo studio, infatti, Pino Insegno ha scherzato affettuosamente con loro, dicendo: “Non spendete tutto in una volta!”

Croceristi Reazione a Catena: la parola che vale 2.188 euro

I nuovi campioni, i Croceristi, sono arrivati al gioco finale dell’Ultima Catena con un montepremi iniziale di ben 70.000 euro. Tuttavia, dopo alcuni inevitabili dimezzamenti e l’acquisto del Terzo Elemento, la cifra si è progressivamente ridotta fino a 2.188 euro. Gli indizi a loro disposizione erano “Peso” e il terzo elemento “Poltrona”, mentre la parola da trovare doveva iniziare con “Po” e finire con “e”. Dopo una breve ma intensa riflessione condivisa, il trio ha scelto con sicurezza la parola “Potere”. Si tratta di una risposta che si è rivelata corretta, garantendo loro la prima vincita in gettoni d’oro.

Chi sono i Croceristi campioni di Reazione a Catena

Ahmed è un talentuoso cuoco ed è il marito di Luna . Insieme hanno tre splendidi figli.

è un talentuoso cuoco ed è il marito di . Insieme hanno tre splendidi figli. Luna , sua moglie, lavora con grande passione nel settore educativo.

, sua moglie, lavora con grande passione nel settore educativo. Anna Lisa, infine, è impegnata in un lavoro molto importante: assiste i bambini sordociechi.

Il trio è legato da una profonda e sincera amicizia, oltre che da un sogno comune: partire insieme per una meritata crociera. La loro partecipazione al programma, inoltre, si è subito distinta per il grande entusiasmo, l’affiatamento e una comunicazione semplice ma molto efficace.

Prospettive future

Con il titolo di campioni e una prima, anche se simbolica, vincita in tasca, i Croceristi torneranno nella prossima puntata. Lì, infatti, dovranno difendere il loro posto. La loro storia, fatta di sogni condivisi e di un forte spirito di squadra, ha già conquistato il pubblico. Riusciranno a confermarsi anche nelle prossime, difficili sfide?