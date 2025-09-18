Nella puntata di mercoledì 17 settembre 2025 di Reazione a Catena, c’è stata l’ascesa di un nuovo trio: il quiz preserale di Rai 1, condotto da Pino Insegno, ha incoronato campionesse Le Luminarie. Si tratta di una squadra tutta al femminile. È composta da Paola, Antonella e Ester. Sono tre giovani laureate in Ingegneria Biomedica. Vivono e lavorano nella città di Pisa. Il nome della squadra è un omaggio scherzoso alla loro professione. E anche alla città delle luci. Ma è anche un riferimento alla brillantezza con cui hanno affrontato il gioco.

Le Luminarie: la sfida contro Le Matricole a Reazione a Catena

Le Luminarie hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti. Erano Le Matricole. Un trio composto da Matteo, Andrea e Tommaso. Sono studenti universitari della provincia di Milano. All’Intesa Vincente, le nuove arrivate hanno totalizzato 8 parole corrette. Hanno battuto le sole 4 dei veterani. Hanno mostrato una comunicazione rapida. E anche una logica molto ben calibrata.

Ultima Catena: parola “Presente” e vincita da 4.750 euro

Il trio pisano, quindi, è arrivato all’Ultima Catena con un montepremi iniziale molto alto. Avevano, infatti, ben 152.000 euro. Tuttavia, dopo alcuni dimezzamenti e l’acquisto del Terzo Elemento, la cifra si è ridotta. Il montepremi finale, peraltro, era di 4.750 euro. Sebbene la cifra fosse più bassa, la tensione era comunque alle stelle.

Gli indizi a loro disposizione erano:

Lucido

Disponibile

Inizio con “Pr”, fine con “e”

Dopo una consultazione rapida e precisa, quindi, Le Luminarie hanno scelto la parola. La loro scelta, infatti, è ricaduta su “Presente”. Questa, peraltro, si è rivelata la risposta corretta. Ha garantito loro, di conseguenza, una prima vincita modesta, ma molto significativa.

Polemica social: “Antonella parla troppo”, “Parola troppo facile”

Come spesso accade, la puntata ha scatenato diverse reazioni sui social. In particolare, le discussioni si sono accese su X. Alcuni utenti, infatti, hanno criticato la scelta della parola finale. L’hanno ritenuta troppo semplice. Altri, invece, si sono concentrati su Antonella. L’hanno accusata, infatti, di essere “troppo invadente” durante il gioco. Ecco, quindi, alcune delle reazioni del pubblico online:

“Che fastidiosa Antonella! Parlava solo lei e a macchinetta, non lasciava spazio.”

“Ma chi sono queste qua? Hanno avuto fortuna.”

“Presente? Troppo facile per 152mila euro iniziali… era regalata.”

“Le Luminarie sono simpatiche, ma la parola era davvero troppo semplice.”

Nonostante le critiche, molte voci hanno difeso il trio. Hanno sottolineato la loro preparazione e il merito della loro vittoria.

Reazione a Catena: chi sono Le Luminarie

Paola è originaria di Catanzaro.

Antonella, invece, viene da Crotone.

Ester, infine, è pisana doc.

Tutte e tre lavorano nel settore biomedico. Si sono conosciute durante gli studi universitari. La loro intesa è frutto di anni di amicizia. E anche di una stretta collaborazione professionale.