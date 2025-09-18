Antonella Clerici, con la partecipazione di Clementino, guida Suzuki Jukebox La notte delle hit. Il programma è articolato in due serate evento, in onda il 18 e 19 settembre, in prima serata su Rai 1.

Suzuki Jukebox La notte delle hit, l’omaggio alla grande musica degli ultimi decenni

Il Suzuki Jukebox La notte delle hit mira ad omaggiare la grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Per farlo, il grande palco posto nel Palaolimpico di Torino dà spazio agli interpreti originali delle canzoni che, negli anni, hanno fatto sognare e ballare.

Le due serate permettono di godersi, dal vivo, pezzi fondamentali della storia della musica italiana e internazionale, in una celebrazione della musica che unisce le varie generazioni. Il format è fruibile in streaming mediante l’applicazione Rai Play. Inoltre, lo show è proposto in simultanea su Rai Radio 2, con la conduzione di Martina Martorano.

La società che ha realizzato la trasmissione è la A1 Pictures.

La scaletta del 18 settembre

Nel primo dei due appuntamenti di Suzuki Jukebox La notte delle hit, in onda il 18 settembre, è accolta la popstar Anastacia. Capace di vendere oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra cui un MTV Europe Music Awards.

La musica italiana è ben rappresentata da Le Vibrazioni, gli Zero Assoluto, Alexia e Marco Ferradini. Dalla Svezia arrivano gli Alcazar, band fondata nel 1998 e conosciuta soprattutto per i brani Crying at the Discoteque e Sexual Guarantee. Altro gruppo presente è Gipsy Kings by Diego Baliardo, che hanno pubblicato, nei decenni, ben diciassette album. Infine, ci sono Leee John, Michael Sambello e Tony Hadley, noto soprattutto per essere stato, per anni, il frontman degli Spandau Ballet.

Suzuki Jukebox La notte delle hit, chi si esibisce il 19 settembre

Sabato 19 settembre, al Suzuki Jukebox La notte delle hit, salgono sul palco molti cantanti del nostro paese. Ci sono, a tal proposito, i Gemelli DiVersi, il volto di Ballando con le stelle Paolo Belli, i Nomadi, Donatella Rettore, Le Orme e Johnson Righeira.

I conduttori accolgono sul palco gli Earth Wind & Fire Experience by Al McKay. Il gruppo, guidato dal leggendario chitarrista, può contare sulla partecipazione speciale di Greg Moore. Altri cantanti presenti nel corso della seconda ed ultima serata evento sono Cutting Crew, Andreas Johnson, Jenny from Ace of Base, Ryan Paris e Boney M. – Maizie Williams. Infine, c’è Jenny from Ace of Base, progetto musicale incentrato sulla popstar svedese Jenny Cecilia Berggren.