Nella puntata di lunedì 15 settembre 2025 di Reazione a Catena, c’è stato un nuovo cambio al vertice il quiz preserale di Rai 1, condotto da Pino Insegno, ha incoronato una nuova squadra campione: Le Matricole. Sono un trio composto da Matteo, Andrea e Tommaso. Sono tre giovanissimi amici della provincia di Milano. Il nome scelto è un riferimento al loro status di studenti universitari. Ma anche al loro debutto assoluto nel popolare programma televisivo.

Reazione a Catena Le Matricole: la sfida contro i Doppia Coppia

I campioni uscenti erano I Doppia Coppia. Il trio era composto da Luca, Serena e Samuele. Venivano da Novellara. Avevano già accumulato oltre 50.000 euro in tre puntate. Ma Le Matricole li hanno battuti in una Intesa Vincente molto combattuta. Si è giocata sul filo dei secondi. I nuovi campioni hanno mostrato una comunicazione rapida e brillante. Il trio emiliano, quindi, ha ceduto il titolo dopo una serie fortunata. Hanno così lasciato spazio ai nuovi e promettenti arrivati.

Ultima Catena: parola “Riguardo” e vincita da 727 euro

Le Matricole sono arrivate all’Ultima Catena con grande entusiasmo. Avevano, infatti, un montepremi iniziale di 93.000 euro. Tuttavia, dopo alcuni dimezzamenti e l’acquisto del Terzo Elemento, la cifra si è ridotta. Il montepremi finale, infatti, era di 727 euro. Sebbene la cifra fosse modesta, la tensione era comunque molto alta.

Gli indizi a loro disposizione erano:

Occhio

Raiplay

Terzo elemento acquistato

La parola da trovare doveva iniziare con “Ri” e finire con “o”. Dopo una riflessione condivisa e attenta, il trio ha scelto la parola “Riguardo”. Questa, peraltro, si è rivelata la risposta corretta. Ha garantito loro, quindi, la prima, meritata vincita in gettoni d’oro.

Polemica social: “Parola già usata il 4 settembre”

Sui social, in particolare su X, alcuni telespettatori hanno sollevato dei dubbi. La polemica riguarda la scelta della parola finale. Infatti, la parola “Riguardo” sarebbe già stata usata in una puntata precedente. Secondo diversi utenti, era apparsa il 4 settembre. Ecco, quindi, alcune delle reazioni del pubblico online:

“Ma non l’hanno già fatto ‘riguardo’ qualche giorno fa? Poca fantasia…”

“C’era davvero bisogno di comprare il terzo elemento per dire ‘occhio di riguardo’?”

“Festa grande per 727 euro! Però, in fondo, hanno meritato la vittoria.”

“Sono praticamente tornati i mitici Dai e Dai, bravissimi e giovani!”

Nonostante la vincita modesta e le piccole polemiche, il trio ha ricevuto molti complimenti. Il pubblico ha apprezzato la loro lucidità e la capacità di ragionamento.

Reazione a Catena: chi sono Le Matricole

Matteo studia ingegneria. Ha una mente molto analitica e precisa.

Andrea è un appassionato di linguistica. Ama i giochi di parole e l’enigmistica.

Tommaso è il più intuitivo del gruppo. Ha una grande passione per i quiz televisivi.

Il trio è legato da una solida amicizia e dallo studio. Hanno deciso di partecipare al programma per mettersi alla prova. E anche per divertirsi insieme. La loro intesa è apparsa subito fresca e spontanea. Promette bene per le prossime, avvincenti puntate del programma.