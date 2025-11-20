Giovedì 20 novembre, su Canale 5, è in onda La Ruota dei Campioni. Si tratta di una puntata speciale de La Ruota della Fortuna, che occupa il prime time della rete ammiraglia.

La Ruota dei Campioni, una prima serata dedicata interamente al game

Al timone de La Ruota dei Campioni è confermato Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui. Il format, realizzato da RTI in collaborazione con la Endemol Shine Italia, parte alle 20:35 circa, prendendo il via, come al solito, subito dopo la fine del TG5.

A differenza di quello che avviene solitamente, però, la trasmissione non si interromperà alle 22:00 circa, ma proseguirà fino alla seconda serata. Al termine dello speciale parte l’appuntamento consueto de La Ruota della Fortuna.

Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono fruibili in streaming su Mediaset Infinity.

Come funziona la puntata

Durante La Ruota dei Campioni si affrontano nove fra i campioni più forti dell’edizione fino ad ora trasmessa de La Ruota della Fortuna.

Nell’appuntamento si svolgono tre incontri tematici, ognuno dei quali è composto da quattro round. In ogni manche si fronteggiano tre giocatori diversi e solo uno riuscirà ad essere il vincitore.

I tre che hanno ottenuto la vittoria nei loro incontri si sfidano in un’ultima manche, al termine della quale colui che ha la meglio è nominato super-campione. Quest’ultimo ottiene la possibilità di partecipare al gioco finale, ovvero il confermato La Ruota della Meraviglie. A differenza di quel che accade solitamente, tuttavia, il partecipante ha la possibilità di vincere fino ad un massimo di 300 mila euro.

La Ruota dei Campioni, la mossa contro Rai 1

Per quanto concerne i concorrenti, sono nove quelli che arricchiscono La Ruota dei Campioni. Chi sicuramente ci sarà è Riccardo Piancatelli, che con i 410 mila euro vinti è il partecipante che ha ottenuto il jackpot più alto nella storia del game. Torna nello studio anche Gabriele Casti, amatissimo professore originario della Sardegna che, grazie all’esperienza, ha portato a casa circa 300 mila euro.

La mossa Mediaset di puntare su La Ruota dei Campioni arriva in una giornata decisamente importante per la concorrente Rai 1. Sull’ammiraglia della TV di Stato, infatti, debutta la terza stagione di Un Professore, fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi che, nell’ultima stagione, ha spesso superato i 4 milioni di spettatori ed il 24% di share.

Per cercare di contrastare la fiction, Canale 5 ha scelto di schierare uno speciale de La Ruota della Fortuna, show rivelazione della stagione attualmente in corso. Quotidianamente vincente il confronto diretto con Affari Tuoi, tenendo compagnia, tutti i giorni, a più di 5 milioni e mezzo di persone, con una share che ha toccato picchi superiori al 27%.