Nella puntata del 17 novembre de La Ruota della Fortuna, il giovane Riccardo si è confermato campione e, nel gioco finale, ha ottenuto la vittoria del montepremi di 200 mila euro. Grazie a tale vincita, diventa il campione più ricco dell’edizione.

La Ruota della Fortuna Riccardo, chi è il campione

Riccardo Piancatelli, vincitore di ben 200 mila euro nella puntata del 17 novembre de La Ruota della Fortuna, ha debuttato nel format lo scorso giovedì. In quella occasione, è riuscito a vincere la puntata superando Gabriele, insegnante sardo che ha lasciato lo scettro da campione dopo nove giornate consecutive.

Riccardo Piacatelli ha 32 anni ed è originario di Recanati, cittadina di oltre 20 mila abitanti posta in provincia di Macerata. Per lavoro fa l’ingegnere ambientale ed è felicemente fidanzato. Proprio la sua adorata compagna, nel corso dello show, ha affiancato il protagonista, dimostrandosi un sostegno fondamentale per il partecipante.

La partita da record

Quella del 17 novembre, per Riccardo, è stata una giornata decisamente positiva per quel che concerne la sua partecipazione a La Ruota della Fortuna. Nella puntata ha dovuto fronteggiare due avversari decisamente talentuosi, ovvero l’ostetrica Benedetta e Roberto, un account manager di Catania.

Grazie a tanto talento ed ad un pizzico di fortuna, con la risposta decisiva arrivata quasi allo scadere del tempo, Riccardo è riuscito a confermarsi campione, terminando il gioco con la vittoria di 25 mila e 400 euro.

Nel gioco finale, a tema pace, Riccardo ha avuto qualche difficoltà. Il giovane, infatti, ha sbagliato le prime due domande, il cui valore associato era di 100 euro e 10 mila euro. Il concorrente, invece, è riuscito a fornire la risposta corretta al terzo ed ultimo quesito. Ad esso era associata la busta contenente il montepremi di 200 mila euro. Molta emozione da parte di Scotti e Lui nel momento in cui hanno comunicato la lieta notizia al campione.

Riccardo, con la vittoria di 200 mila euro del 17 novembre, diventa il campione più ricco dell’edizione attualmente in onda de La Ruota della Fortuna. Nello show guidato da Gerry Scotti e Samira Lui, infatti, ha vinto un jackpot totale di oltre 410 mila euro. Inoltre, nelle scorse giornate, il 32enne ingegnere, ancora una volta bravo e fortunato, è riuscito ad ottenere, grazie alla famigerata Ruota, la macchina Fiat Grande Panda.