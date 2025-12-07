Sabato 6 dicembre si è svolta la finale di Tu Si Que Vales e la vittoria è andata a Kay La Ferrera. Quest’ultimo ha avuto la meglio durante la serata guidata da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

Kay La Ferrera Tu Si Que Vales, chi è il vincitore

Kay La Ferrera, dunque, è riuscito a trionfare nella dodicesima edizione del talent. Il concorrente, che ha appena 10 anni, ha convinto tutti con i suoi numeri di magia e la sua capacità di stare sul palco senza alcuna esitazione. Il bimbo ha vinto l’edizione grazie al voto del pubblico a casa. Kay, infatti, ha ottenuto il 36,68% delle preferenze di coloro che hanno votato da casa.

Grazie alla vittoria, è riuscito a vincere il montepremi finale di 100 mila euro. Purtroppo, tuttavia, non è riuscito a presenziare alla proclamazione finale: la comunicazione del suo trionfo, infatti, è arrivata verso l’1:15 circa di notte e, come prevedono le norme, i minori non possono presenziare sul palco dopo la mezzanotte. Al suo posto, per ricevere il titolo, c’era la mamma.

Kay La Ferrera Tu Si Que Vales, il Lip Sync

Oltre alla gara, terminata con la vittoria di Kay La Ferrera, nella finale di Tu Si Que Vales 2025 è giunto al termine il circuito del Lip Sync. I giudici Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi hanno affrontato tre manche, al termine delle quali è stato proclamato il vincitore.

Nella prima prova, i giurati hanno duettato con degli ospiti. Hanno passato il turno Bonolis con Giucas Casella, De Filippi con Francesca Fagnani e Gemma Galgani e Ferilli con i conduttori Castrogiovanni e Stabile. Eliminati dalla giuria popolare Littizzetto con Filippo Bisciglia e Zerbi con Claudia Gerini.

Al termine delle due manche successive, la giuria popolare ha assegnato la vittoria finale del lip sync, che è andata a Sabrina Ferilli.

Gli ascolti dell’ultima puntata

La finale di Tu Si Que Vales ha ottenuto, come ogni sabato, degli ascolti eccezionali. Lo show, infatti, ha tenuto compagnia a più di 3 milioni e 700 mila telespettatori, con una share del 28,3%. In totale, l’edizione del format ha chiuso con una media ascolti pari a 3 milioni e 900 mila persone con il 27% di share. Si tratta di un dato in netta crescita rispetto a quello dello scorso anno: in tale occasione, infatti, gli spettatori che avevano seguito il format erano 3 milioni e 400 mila, con il 25,2% di share.