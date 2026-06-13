La domenica sera televisiva offre un mix perfetto di sport, approfondimento culturale, grandi spettacoli e cinema d’autore. Potete consultare la programmazione completa direttamente sul sito ufficiale di Rai 1 per rimanere sempre aggiornati su tutti i dettagli del palinsesto.
Stasera in TV domenica 14 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Paesi Bassi – Giappone (21:25 – 00:15) – Sport. Il grande calcio internazionale o la sfida sportiva d’alto livello tiene incollati gli appassionati allo schermo.
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Rai 2: Elsbeth (21:00 – 21:50) – Serie TV. Il bizzarro ma geniale avvocato affronta un nuovo caso complesso, sfidando le convenzioni della polizia.
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Rai 3: PresaDiretta Estate (21:15 – 23:15) – Informazione. Reportage giornalistici accurati e inchieste sul campo affrontano i temi caldi della politica e dell’economia.
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Rai Premium: Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso (21:20 – 23:10) – Serie TV. Le tragicomiche avventure legali e sentimentali del legale napoletano più incline alla riflessione che alla vittoria.
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Rai Storia: Il processo di Norimberga (21:15 – 00:45) – Film. Ricostruzione storica dettagliata e drammatica delle sessioni giudiziarie che hanno segnato il destino del mondo dopo il conflitto.
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Rai 5: Shostakovich – Sinfonia n.7 (21:25 – 23:00) – Ragazzi E Musica. Grande esecuzione sinfonica dedicata alla celebre opera musicale classica ricca di pathos ed energia.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: Assassinio sul Nilo (21:34 – 00:10) – Film (Prima Tv). Il celebre investigatore Hercule Poirot deve risolvere un intricato omicidio a bordo di un lussuoso battello fluviale.
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Italia 1: My Spy (21:31 – 23:31) – Film. Un temprato agente della CIA viene inviato sotto copertura a sorvegliare una famiglia, ma viene scoperto da una bambina.
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Rete 4: Un piccolo favore (21:00 – 23:00) – Film. Una mamma blogger cerca di scoprire la verità dietro l’improvvisa e misteriosa scomparsa della sua migliore amica.
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La7: In Onda (20:35 – 22:00) – Informazione. Talk show politico che mette a confronto opinioni, ospiti e protagonisti dell’attualità interna e internazionale.
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La7d: Sabrina (21:35 – 23:40) – Film. Il grande classico sentimentale dove la figlia del capo autista fa innamorare i due facoltosi fratelli della famiglia.
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TV8: Jumanji – The Next Level (21:40 – 00:00) – Film. La banda di amici ritorna nel gioco magico scoprendo che le regole sono cambiate e i mondi da esplorare sono più pericolosi.
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Nove: La Corrida (21:30 – 01:00) – Intrattenimento. Lo storico spettacolo dei dilettanti allo sbaraglio pronti a esibirsi davanti al pubblico munito di fischietti e campanacci.
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20: From Paris With Love (21:09 – 23:07) – Film. Un giovane impiegato d’ambasciata si ritrova partner di una spia dai modi sbrigativi per sventare un attacco terroristico a Parigi.
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Iris: 12 anni schiavo (21:15 – 23:30) – Film. La drammatica e toccante storia vera di un uomo libero che viene rapito e venduto come bracciante nel profondo Sud americano.
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Cine34: Fracchia, la belva umana (21:00 – 23:07) – Film. Il timido e sfortunato impiegato Giandomenico Fracchia viene scambiato per un pericolosissimo e spietato killer ricercato dalla polizia.
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Rai 4: L’ultimo respiro – Trappola negli abissi (21:21 – 22:59) – Film. Un gruppo di amici si trova bloccato in mare aperto a lottare per la sopravvivenza contro i predatori marini.
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Rai Movie: Invasion (21:14 – 23:17) – Film. Una psichiatra scopre che un’epidemia aliena sta modificando il comportamento degli esseri umani privandoli di ogni tipo di emozione.
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La5: Racconto di una notte (21:21 – 22:52) – Serie TV. Intrecci drammatici si sviluppano nell’arco di poche ore svelando segreti nascosti tra i protagonisti del racconto.
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Real Time: Quattro matrimoni (21:15 – 22:30) – Intrattenimento. Quattro spose si sfidano giudicando le cerimonie altrui per vincere una favolosa luna di miele da sogno.
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DMAX: Deadliest Catch (21:10 – 23:00) – Mondo E Tendenze (Prima Tv). Le telecamere seguono i capitani delle imbarcazioni nelle gelide e pericolose acque d’Alaska per la pesca dei granchi.
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Top Crime: I misteri di brokenwood (21:10 – 23:05) – Serie TV. Il detective indaga su un bizzarro omicidio che rompe la tranquilla routine della cittadina neozelandese.
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Mediaset Extra: Eurofestival / Show Vari (Programmazione da definire) – Intrattenimento. Una serata all’insegna del divertimento leggero con le repliche degli show musicali o comici più amati.
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Focus: In Search Of – Ai Limiti Del Reale Ep.03 (21:15 – 22:00) – Mondo E Tendenze. Un’indagine scientifica ed esplorativa sui grandi misteri inspiegabili della natura e della storia.
I film di questa sera in tv domenica 14 giugno 2026
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Prigione 77 (Ventidue, 21:22): Un giovane contabile detenuto ingaggia una dura battaglia legale e sindacale per i diritti dei carcerati nella Spagna degli anni Settanta.
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Ti sposo ma non troppo (Rai Movie, 21:10): Commedia romantica basata su malintesi telematici ed equivoci d’amore che uniscono i destini di quattro single insoddisfatti.
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Contract to kill (Cine34, 21:15): Un agente segreto interpretato da Steven Seagal indaga su un’alleanza tra trafficanti di droga messicani e terroristi internazionali.
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Scuola di Polizia 2: Prima missione (Italia 2, 21:10): La bislacca squadra di poliziotti neodiplomati viene mandata sul campo per contrastare una banda di teppisti di quartiere.
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Kiss the Chef (La7d, 21:10): Commedia leggera ambientata nel mondo della ristorazione dove le passioni culinarie si intrecciano inevitabilmente con i sentimenti personali.
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Maigret e la vecchia signora (Top Crime, 21:16): Prima Tv. Il celebre commissario francese si trasferisce in provincia per indagare sull’avvelenamento della cameriera di un’anziana signora borghese.
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Prima pagina (Iris, 21:15): Due cinici giornalisti cercano di ottenere lo scoop del secolo legata all’esecuzione di un condannato a morte nella Chicago degli anni Trenta.
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The Bodyguard – Guardia del corpo (Sky Cinema, 21:15): Un ex agente dei servizi segreti viene ingaggiato per proteggere una bellissima popstar da uno stalker minaccioso.
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Il ritratto del Duca (Sky Cinema, 21:15): Un anziano tassista decide di rubare un prezioso dipinto per costringere il governo a finanziare i servizi per gli anziani.
I film su Sky domenica 14 giugno 2026
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Tom & Jerry (Sky Cinema Uno, 21:00)
Il celebre gatto e il simpatico topo portano la loro storica rivalità all’interno di un lussuoso hotel di New York alla vigilia di un grande matrimonio.
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Paycheck (Sky Cinema Action, 21:00)
Un ingegnere informatico accetta di farsi cancellare la memoria dopo un lavoro segreto ma scopre che qualcuno sta cercando di ucciderlo.
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Gioia mia (Sky Cinema Drama, 21:15)
Una toccante vicenda familiare mette in luce i legami profondi e le difficoltà quotidiane di una comunità alla ricerca del riscatto sociale.
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Come ti muovi, sbagli (Sky Cinema Comedy, 21:00)
Una serie di sfortunati equivoci e disavventure comiche travolge un uomo qualunque nel tentativo di raddrizzare la propria giornata lavorativa.
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Mia moglie per finta (Sky Cinema Romance, 21:00)
Un chirurgo plastico convince la sua assistente e i figli di lei a fingersi la sua futura ex famiglia per conquistare una giovane maestra.
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Emilia Perez (Sky Cinema Cult, 21:00)
Un avvocato riceve l’inaspettata proposta di aiutare un potente capo del cartello messicano a ritirarsi dagli affari e cambiare totalmente vita.