La prima serata televisiva offre una grande varietà di scelta per tutti i telespettatori, tra sfide calcistiche internazionali d’alto livello, inchieste giornalistiche in diretta e prime visioni cinematografiche. Potete consultare tutti i dettagli e i palinsesti completi direttamente sul sito ufficiale di Rai 1 per non perdere nessuno degli appuntamenti principali di oggi.
Stasera in TV giovedì 18 giugno 2026, Rai
-
Rai 1: Svizzera – Bosnia (20:35 – 23:15) – Sport. Le grandi nazionali del calcio continentale si sfidano in un match avvincente trasmesso in diretta.
-
Rai 2: Providence Falls (21:20 – 23:00) – Serie TV. Continuano le indagini ad alta tensione tra segreti e colpi di scena in questo appassionante drama poliziesco.
-
Rai 3: Il Mondo Con Gli Occhi Di Overland – Dal Laos Alla Costa Rica + Il Passaggio Di Testimone – 26 (21:15 – 23:15) – Documentari. Una straordinaria spedizione geografica e culturale attraverso territori inesplorati e culture affascinanti.
-
Rai Premium: Montmartre (21:21 – 22:41) – Serie TV. Nuovi intrecci e passioni si sviluppano nel suggestivo quartiere degli artisti parigino.
-
Rai Storia: Van Gogh: Poeti E Amanti (21:15 – 22:50) – Mondo E Tendenze. Un documentario artistico che approfondisce la vita tormentata e le opere più celebri del maestro olandese.
-
Rai 5: Concerto Per L’Italia – Chigiana International Festival 2025 (21:24 – 22:26) – Musica. Grande esecuzione sinfonica con un repertorio di musica classica d’eccezione eseguito da maestri internazionali.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
-
Canale 5: Sarabanda Celebrity (21:30 – 00:30) – Intrattenimento. Una divertente serata speciale all’insegna del quiz musicale che vede protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo.
-
Italia 1: Tutte contro lui – The Other Woman (21:40 – 23:50) – Film. Commedia in cui tre donne scoprono di essere state tradite dallo stesso uomo e decidono di allearsi per vendicarsi.
-
Rete 4: Quarto grado (21:34 – 00:56) – Informazione (Prima Tv). Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono l’approfondimento giornalistico sui casi di cronaca nera più discussi del momento.
-
La7: Piazzapulita (21:15 – 01:00) – Informazione. Riccardo Formigli propone dibattiti in studio, inchieste esclusive e interviste ai protagonisti della politica e dell’economia.
-
La7d: Beverly Hills 90210 (20:30 – 21:25) – Serie TV. Continuano le storiche avventure e i drammi adolescenziali dei ragazzi più famosi di Los Angeles.
-
TV8: Casa a prima vista (20:30 – 21:35) – Mondo E Tendenze. Esperti agenti immobiliari si sfidano per trovare l’abitazione perfetta che soddisfi le richieste di esigenti acquirenti.
-
Nove: Sinceramente Persia (21:30 – 23:40) – Intrattenimento. Uno show leggero e ironico che unisce comicità, monologhi e riflessioni pungenti sull’attualità.
-
20: The Town (21:08 – 23:43) – Film. Ben Affleck dirige e interpreta un avvincente thriller incentrato su una banda di esperti rapinatori di banche a Boston.
-
Iris: Assassinio a Venezia (21:10 – 23:00) – Film. Kenneth Branagh veste i panni di Hercule Poirot in un misterioso thriller dalle sfumature soprannaturali ambientato in un palazzo lagunare.
-
Cine34: Di che segno sei? (21:30 – 00:25) – Film. Classica commedia a episodi italiana incentrata sulle bizzarre influenze dell’oroscopo e dei segni zodiacali nella vita quotidiana.
I film di questa sera in tv giovedì 18 giugno 2026
-
L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente (Ventidue, 21:20): Bruce Lee vola a Roma per proteggere i gestori di un ristorante presi di mira dalla criminalità locale in un classico delle arti marziali.
-
Flashdance (La5, 21:07): La celebre storia di una giovane operaia con la passione per la danza che sogna di essere ammessa in una prestigiosa accademia.
-
Il dubbio (Tv2000, 21:15): Meryl Streep e Philip Seymour Hoffman in un intenso dramma incentrato sui sospetti di una severa direttrice scolastica verso un sacerdote.
-
L’uomo perfetto (La7d, 21:10): Commedia romantica italiana in cui una ragazza assolda un attore disoccupato per far innamorare la sua migliore amica e riconquistare l’ex.
-
Ammazzare stanca (Sky Cinema, 21:15): Un duro thriller d’azione incentrato sulla determinazione di un uomo costretto a ricorrere alla violenza per proteggere i propri cari.
-
Cast Away (Sky Cinema, 21:15): Tom Hanks interpreta un dirigente della FedEx che naufraga su un’isola deserta del Pacifico e deve lottare per anni per la sopravvivenza.
I film su Sky giovedì 18 giugno 2026
-
Mai dire per sempre (Sky Cinema Uno, 21:15)
Un’intensa pellicola drammatica incentrata sulle seconde opportunità sentimentali e sui segreti che riaffiorano dal passato di una coppia.
-
I morti non soffrono (Sky Cinema Due, 21:15)
Un western d’autore diretto da Viggo Mortensen che racconta la tragica e profonda storia d’amore tra due immigrati nella frontiera americana.
-
I Goonies (Sky Cinema Collection, 21:15)
Un gruppo di piccoli amici trova una mappa del tesoro e si lancia in un’avventura sotterranea per salvare le proprie case.
-
Animali fantastici: i crimini di Grindelwald (Sky Cinema Family, 21:00)
Il magizoologo Newt Scamander viene reclutato da Albus Silente per contrastare i piani del potente e oscuro mago Grindelwald.
-
The Bourne Legacy (Sky Cinema Action, 21:00)
Un nuovo agente segreto geneticamente potenziato deve fuggire per salvarsi la vita dopo la chiusura dei programmi governativi clandestini.
-
L’uomo invisibile (Sky Cinema Suspense, 21:00)
Una donna è convinta di essere perseguitata dal suo ex fidanzato scienziato, che ha trovato il modo di diventare completamente invisibile.
-
Miami Beach (Sky Cinema Comedy, 21:00)
I fratelli Vanzina firmano una commedia estiva che intreccia le storie di diversi italiani in vacanza e in cerca di fortuna in Florida.
-
Qualcosa di nuovo (Sky Cinema Romance, 21:00)
Due amiche storiche dalle vite sentimentali opposte vedono i loro equilibri stravolti dall’incontro fortuito con lo stesso giovane ragazzo.
-
Il padrino della mafia (Sky Cinema Drama, 21:00)
Un crudo dramma gangster che ripercorre l’ascesa criminale e le complesse relazioni dinastiche all’interno di una potente organizzazione mafiosa.