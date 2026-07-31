Poche ore fa è giunto al termine Temptation Island 2026 ed è tempo di fare un bilancio. La trasmissione si è confermata, ancora una volta, una delle più seguite della televisione italiana.

Temptation Island 2026 bilancio, negli ascolti è l’edizione migliore di sempre

Mai come quest’anno Temptation Island ha confermato di essere un vero e proprio fenomeno di costume, capace come poche altre trasmissioni italiane di catturare le attenzioni del pubblico giovane. A dirlo sono i numeri, in primis quelli degli ascolti. L’ultima puntata, in onda il 29 luglio su Canale 5, ha ottenuto una share superiore al 60% sul target 15-24 anni, cifre che raramente si vedono in Italia. Anche i social dimostrano quanto il format sia seguitissimo fra i giovani: sulle varie piattaforme sono milioni le ore di visualizzazioni complessive ottenute.

Le nove puntate di Temptation Island 2026 hanno tenuto compagnia a 3 milioni e 997 mila spettatori, con una share media pari al 31,47%. Si tratta dell’edizione più vista di sempre, che conferma un trend che rappresenta un unicum nel nostro paese. Lo show, infatti, con il passare degli anni è cresciuto negli ascolti, riuscendo quasi a raddoppiare il risultato della prima edizione andata in onda nel 2014, che aveva ottenuto un 16,11% di share media.

Solo due coppie sono sopravvissute ai tentatori

Per quel che concerne il programma vero e proprio, anche questa edizione ha confermato quanto il meccanismo metta a dura prova le coppie. Su sette partecipanti, infatti, solo due sono sopravvissute all’esperimento: quella fra Diamante e Bernadette, oramai promessi sposi, e tra Iris e Andrea. Le altre cinque unioni si sono interrotte bruscamente.

Gli echi di Temptation Island sono destinati a proseguire per mesi. Lo show di Canale 5 si conferma un eccellente trampolino di lancio per i concorrenti, che godono di un’inevitabile e improvvisa notorietà. Tutti perfetti sconosciuti fino a poche settimane fa, ognuno di loro vanta ora migliaia di seguaci sui social. I casi più esemplificativi sono quelli di Cristian Mascolino e Giovanni Grazioso, che in meno di un mese, solamente su Instagram, hanno guadagnato oltre 200 mila followers.

Temptation Island 2026 bilancio, si faranno gli speciali di settembre?

Nonostante l’enorme e indiscutibile successo di Temptation Island 2026, ad oggi Mediaset non sembra intenzionata a replicare quanto fatto nella passata edizione. A settembre, infatti, su Canale 5 erano andate in onda due puntate speciali denominate Temptation Island e poi… e poi…, nelle quali le coppie spiegavano ciò che era accaduto mesi dopo le registrazioni. Gli ascolti, seppur lontani dei record estivi, furono positivi con una share media del 19,3%. I palinsesti autunnali fino ad ora comunicati della rete ammiraglia, tuttavia, non prevedono il ritorno di tali speciali.