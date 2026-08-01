Nella puntata di venerdì 31 luglio 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, sono arrivati al gioco finale Gli Sparpagliati. La squadra è composta da Maurizio, Mattia e Sara.

Il nome del trio racconta già qualcosa della loro particolarità. I tre concorrenti, infatti, arrivano da luoghi diversi: Maurizio da Stoccolma, in Svezia, Mattia da Saluzzo e Sara da Torino. Una provenienza “sparpagliata” che rende il nome della squadra immediato e riconoscibile.

Gli Sparpagliati hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, I Tarda Notte, e sono arrivati alla loro prima Ultima Catena con la possibilità di vincere 2.063 euro. La risposta finale, però, non è stata quella giusta. La soluzione corretta era “Concerto”.

Gli Sparpagliati: la sfida contro I Tarda Notte a Reazione a Catena

Gli Sparpagliati hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, I Tarda Notte. La squadra composta da Jacopo, Francesco e Andrea, proveniente dalla provincia di Bergamo, era arrivata al gioco finale nella puntata precedente senza riuscire a vincere.

Nella puntata del 31 luglio 2026, però, il testimone è passato a Maurizio, Mattia e Sara. Il nuovo trio ha mostrato una buona intesa e ha saputo superare la fase decisiva della gara, guadagnando l’accesso all’Ultima Catena.

La particolarità della squadra sta soprattutto nella provenienza dei concorrenti. I tre, infatti, non arrivano dallo stesso luogo: c’è chi vive fuori dall’Italia, chi viene dal Piemonte e chi da Torino. Proprio questa distanza geografica sembra spiegare il nome Gli Sparpagliati.

Dopo aver superato I Tarda Notte, i nuovi campioni hanno affrontato il gioco finale con un montepremi ormai molto ridotto, ma comunque sufficiente per chiudere la serata con una prima vincita.

Ultima Catena: soluzione “Concerto” e montepremi da 2.063 euro

Gli Sparpagliati sono arrivati all’Ultima Catena al loro primo tentativo da campioni.

Il percorso finale, però, si è rivelato più complicato del previsto. Tra errori, dimezzamenti e l’acquisto della parola finale, il montepremi della serata è sceso progressivamente fino a 2.063 euro. Nonostante la cifra ridotta, Maurizio, Mattia e Sara hanno provato comunque a trovare il collegamento corretto per portare a casa la loro prima vincita.

Dopo il confronto finale, Gli Sparpagliati hanno tentato la risposta decisiva, ma la parola scelta non si è rivelata corretta. La soluzione dell’Ultima Catena era “Concerto”.

I nuovi campioni non hanno quindi vinto i 2.063 euro in palio. Il loro montepremi resta fermo a 0 euro, ma il titolo conquistato consente alla squadra di tornare nella prossima puntata per difendere il posto da campioni.

Reazioni social: curiosità per Gli Sparpagliati

L’arrivo de Gli Sparpagliati a Reazione a Catena ha incuriosito il pubblico, soprattutto per il nome scelto dalla squadra e per la provenienza molto diversa dei tre concorrenti.

La presenza di Maurizio, arrivato da Stoccolma, insieme a Mattia da Saluzzo e Sara da Torino, ha dato al trio un’identità subito riconoscibile. Il pubblico ha seguito con attenzione la loro prima Ultima Catena, anche se il finale non ha portato alla vincita sperata.

La soluzione “Concerto” non è stata individuata dai campioni, che però avranno una nuova occasione nella prossima puntata. Come spesso accade nel quiz di Rai 1, la prima serata da campioni può essere condizionata dall’emozione e dalla pressione del gioco finale.

Reazione a Catena: chi sono Gli Sparpagliati

Gli Sparpagliati sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata di venerdì 31 luglio 2026. La squadra è composta da Maurizio, Mattia e Sara.

Maurizio arriva da Stoccolma, in Svezia.

Mattia proviene da Saluzzo, in Piemonte.

Sara viene da Torino.

Il nome della squadra richiama proprio la loro provenienza diversa e “sparsa”. I tre concorrenti si presentano quindi come un gruppo geograficamente lontano, ma capace di trovare una buona sintonia nel gioco.

Al momento non sono state rese note le età precise dei tre concorrenti. Alla loro prima Ultima Catena hanno giocato per 2.063 euro, ma non hanno indovinato la parola “Concerto”. Non hanno quindi conquistato alcuna vincita, ma torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.