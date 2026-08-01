Da diverse settimane, Olio Cuore è in rotazione con una nuova pubblicità con protagonisti Gianmarco Tamberi e sua mamma Sabrina. Il primo spot ha debuttato l’8 giugno, ma nei prossimi mesi sono attesi nuovi capitoli.

Olio Cuore pubblicità Gianmarco Tamberi, una strategia comunicativa che dura mesi

Olio Cuore, per il nuovo ciclo di spot, ha deciso di puntare su uno dei volti più noti dello sport italiano. Si tratta di Gianmarco Tamberi, specialista nel salto in alto e vincitore di una storica medaglia d’oro durante le Olimpiadi di Tokyo che si sono disputate nell’estate del 2021. Con lui c’è la mamma Sabrina.

Dopo il primo ciclo di pubblicità rilasciato a giugno, la società torna in rotazione sul piccolo schermo e sulle principali piattaforme digitali con nuove produzioni entro la fine dell’estate, oltre che a settembre, a dicembre e a marzo.

Il claim Salti o non salti?

La prima pubblicità di Olio Cuore rilasciata a giugno mostra Gianmarco Tamberi mentre è intento a fare stretching in vista di un imminente allenamento. Durante il riscaldamento, la mamma Sabrina lo invita a sedersi a tavola per mangiare.

Lui, inizialmente, risponde “Salto” e rifiuta. La madre, però, lo rimprovera: “Sbagli! Per sentirsi leggeri basta mangiare bene. Per questo uso Cuore, per unire gusto e benessere“. Mentre Sabrina porta una serie di deliziosi piatti verso la tavola, vede il figlio seduto e pronto a mangiare. A questo punto, la mamma domanda: “Salti o non salti?”. Tamberi risponde: “Non salto”.

Al termine della clip l’inquadratura mostra la famosa staccionata protagonista delle pubblicità della società del passato. Anziché Gianmarco Tamberi, però, è la madre Sabrina a cimentarsi nel salto, proprio davanti al figlio visibilmente preoccupato.

Olio Cuore pubblicità Gianmarco Tamberi, innovare nel solco del passato

La pubblicità Olio Cuore ha deciso di innovare la propria storica comunicazione senza snaturarla, mantenendo vivo il legame con la tradizione. Al centro della narrazione c’è il salto declinato abilmente in tre modi: c’è quello in alto, specialità del testimonial Gianmarco Tamberi, ma anche saltare il pranzo per un allenamento. Infine c’è il salto della staccionata, che da sempre contraddistingue le pubblicità dell’azienda.

L’alternanza continua fra questi differenti concetti restituisce una comunicazione nel complesso ironica. La volontà di creare uno stile di leggerezza si evidenzia soprattutto sul finire della produzione, quando a sorpresa è mamma Sabrina a volersi cimentare nell’iconico salto della staccionata.