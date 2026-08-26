Cosa guardare stasera in TV, giovedì 27 agosto 2026? La prima serata offre fiction, serie crime e medical, viaggi, attualità, cinema italiano, calcio europeo, comicità e numerosi film. Su Rai 1 torna Costanza, fiction con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, mentre Canale 5 propone la commedia Da grandi con Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli.

Tra gli altri appuntamenti della serata troviamo Il commissario Rex su Rai 2, Kilimangiaro Estate su Rai 3, Zona Bianca su Rete 4, Chicago Med su Italia 1, In Onda su La7, la partita Hapoel Tel Aviv-Atalanta su TV8 e lo spettacolo Aldo, Giovanni e Giacomo – Ammutta muddica sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Costanza . Tornano in prima serata i primi tre episodi della fiction che intreccia sentimenti, mistero e indagini sul passato.

– . Tornano in prima serata i primi tre episodi della fiction che intreccia sentimenti, mistero e indagini sul passato. Rai 2, ore 21:20 – Il commissario Rex – Sotto copertura . Nuovo episodio in prima visione Rai della serie crime con Domenico Fortunato e Francesco Arca.

– . Nuovo episodio in prima visione Rai della serie crime con Domenico Fortunato e Francesco Arca. Rai 3, ore 21:15 – Kilimangiaro Estate . Camila Raznovich accompagna il pubblico in un nuovo viaggio tra natura, popoli, paesaggi e culture del mondo.

– . Camila Raznovich accompagna il pubblico in un nuovo viaggio tra natura, popoli, paesaggi e culture del mondo. Canale 5, ore 21:20 – Da grandi . Commedia con Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli nella quale quattro bambini si ritrovano improvvisamente nel corpo di adulti.

– . Commedia con Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli nella quale quattro bambini si ritrovano improvvisamente nel corpo di adulti. Italia 1, ore 21:19 – Chicago Med . Tre episodi dell’undicesima stagione della serie medical ambientata nel Gaffney Chicago Medical Center.

– . Tre episodi dell’undicesima stagione della serie medical ambientata nel Gaffney Chicago Medical Center. TV8, ore 20:00 – Hapoel Tel Aviv-Atalanta. Calcio europeo in diretta dall’Ungheria.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Costanza – Episodio 1 della prima stagione.

– – Episodio 1 della prima stagione. Rai 1, ore 22:25 – Costanza – Episodio 2.

– – Episodio 2. Rai 1, ore 23:20 – Costanza – Episodio 3.

– – Episodio 3. Rai 2, ore 21:20 – Il commissario Rex – Sotto copertura – Nuovo episodio in prima visione Rai.

– – Nuovo episodio in prima visione Rai. Rai 3, ore 21:15 – Kilimangiaro Estate – Viaggi e natura con Camila Raznovich.

– – Viaggi e natura con Camila Raznovich. Rai 4, ore 21:20 – S.W.A.T. – Episodi 13, 14 e 15 dell’ottava stagione.

– – Episodi 13, 14 e 15 dell’ottava stagione. Rai 5, ore 21:23 – Lino d’Italia – Storia di un itALIENO – Documentario dedicato a Lino Banfi.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:32 – Zona Bianca – Giuseppe Brindisi conduce il programma di attualità, cronaca, politica e approfondimento.

– – Giuseppe Brindisi conduce il programma di attualità, cronaca, politica e approfondimento. Canale 5, ore 21:20 – Da grandi – Commedia con Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli.

– – Commedia con Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli. Italia 1, ore 21:19 – Chicago Med – Tre episodi dell’undicesima stagione.

– – Tre episodi dell’undicesima stagione. 20, ore 21:11 – Hellboy – The Golden Army – Fantasy action diretto da Guillermo del Toro con Ron Perlman e Selma Blair.

– – Fantasy action diretto da Guillermo del Toro con Ron Perlman e Selma Blair. Iris, ore 21:16 – Passenger 57 – Terrore ad alta quota – Action thriller con Wesley Snipes e Bruce Payne.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – Marianna Aprile e Luca Telese approfondiscono i principali temi della politica e dell’attualità italiana.

– – Marianna Aprile e Luca Telese approfondiscono i principali temi della politica e dell’attualità italiana. TV8, ore 20:00 – Hapoel Tel Aviv-Atalanta – Partita di calcio in diretta dall’Ungheria.

– – Partita di calcio in diretta dall’Ungheria. Nove, ore 21:30 – Aldo, Giovanni e Giacomo – Ammutta muddica – Lo spettacolo teatrale del trio tra sketch, personaggi e situazioni surreali.

I film di stasera in TV giovedì 27 agosto 2026

Da grandi – Canale 5, ore 21:20. Quattro bambini di nove anni sono stanchi delle regole imposte dagli adulti e desiderano diventare grandi. Il desiderio si avvera, ma vivere nel corpo di persone adulte si rivela molto più complicato del previsto.

– Canale 5, ore 21:20. Quattro bambini di nove anni sono stanchi delle regole imposte dagli adulti e desiderano diventare grandi. Il desiderio si avvera, ma vivere nel corpo di persone adulte si rivela molto più complicato del previsto. Hellboy – The Golden Army – 20, ore 21:11. Una fragile tregua tra il mondo degli esseri umani e quello delle creature fantastiche viene spezzata. Hellboy deve affrontare il principe Nuada e impedire il risveglio dell’Armata d’Oro.

– 20, ore 21:11. Una fragile tregua tra il mondo degli esseri umani e quello delle creature fantastiche viene spezzata. Hellboy deve affrontare il principe Nuada e impedire il risveglio dell’Armata d’Oro. Passenger 57 – Terrore ad alta quota – Iris, ore 21:16. Un esperto di sicurezza aerea si trova a bordo di un volo sul quale viene trasportato un pericoloso terrorista. Quando l’uomo riesce a liberarsi, inizia una lotta ad alta quota.

Stasera su Rai 1: Costanza

Rai 1 dedica la prima serata a Costanza, proponendo dalle 21:30 i primi tre episodi della fiction. La protagonista è Costanza Macallè, una paleopatologa siciliana che ottiene un assegno di ricerca a Verona.

Il trasferimento la porta nella città in cui vive la sorella e soprattutto dove si trova Marco, il suo grande amore del passato. La nuova esperienza professionale si intreccia così con questioni sentimentali mai completamente risolte e con un’indagine che affonda le proprie radici nel passato.

Stasera su Canale 5: Da grandi

Canale 5 punta invece sulla commedia con Da grandi, in onda alle 21:20. Il film del 2023 è interpretato, tra gli altri, da Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli.

La storia parte dal desiderio di quattro bambini di nove anni, convinti che diventare adulti possa liberarli da scuola, genitori e regole. Quando si ritrovano realmente nel corpo di persone grandi, scoprono però che il mondo degli adulti è pieno di responsabilità, problemi e situazioni imprevedibili.

I film su Sky Cinema giovedì 27 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Fall . Thriller ad alta tensione diretto da Scott Mann. Due amiche appassionate di arrampicata raggiungono la cima di una torre radio abbandonata alta centinaia di metri, ma restano bloccate senza una via semplice per scendere.

– . Thriller ad alta tensione diretto da Scott Mann. Due amiche appassionate di arrampicata raggiungono la cima di una torre radio abbandonata alta centinaia di metri, ma restano bloccate senza una via semplice per scendere. Sky Cinema Uno, ore 23:05 – Il mago del Cremlino – Le origini di Putin. Thriller politico ambientato nella Russia degli anni successivi alla dissoluzione dell’Unione Sovietica.

Stasera in TV, giovedì 27 agosto: cosa scegliere

Chi ama le fiction può scegliere Costanza su Rai 1, mentre gli appassionati di crime trovano Il commissario Rex su Rai 2 e S.W.A.T. su Rai 4. Italia 1 dedica invece la serata alla medicina e alle emergenze ospedaliere con tre episodi di Chicago Med.

Per una serata più leggera, Canale 5 propone Da grandi, mentre sul Nove torna la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo con Ammutta muddica. Rai 3 sceglie i viaggi di Kilimangiaro Estate, mentre Rete 4 e La7 puntano sull’attualità rispettivamente con Zona Bianca e In Onda.

Gli appassionati di calcio possono seguire Hapoel Tel Aviv-Atalanta su TV8 dalle 20:00. Per il cinema action ci sono invece Hellboy – The Golden Army sul 20 e Passenger 57 – Terrore ad alta quota su Iris. Su Sky Cinema Uno la scelta della prima serata è Fall.