Nella puntata di domenica 20 settembre 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un cambio della guardia molto importante. Dopo quasi due mesi di dominio, Le Pappardelle hanno lasciato il titolo.

A batterle sono state Le Nonno Rock, squadra composta da Lidia Marvulli, Arianna Marvulli e Martina Loverre, tre giovani studentesse universitarie provenienti da Gravina in Puglia.

Le nuove campionesse hanno interrotto uno dei percorsi più lunghi e seguiti dell’edizione 2026. Le Pappardelle, infatti, erano diventate un vero caso televisivo: Francesca, Carolina e Maria Giulia hanno mantenuto il titolo per 48 puntate consecutive, rimanendo in gara per quasi due mesi e conquistando il pubblico con preparazione, simpatia e grande affiatamento.

Per Le Nonno Rock l’impresa è quindi doppia. Non solo hanno conquistato il titolo, ma lo hanno fatto contro una delle squadre più forti e riconoscibili della stagione.

Le Nonno Rock: la sfida contro Le Pappardelle a Reazione a Catena

Le Nonno Rock hanno conquistato il titolo battendo le campionesse uscenti, Le Pappardelle.

La squadra fiorentina composta da Francesca, Carolina e Maria Giulia era ormai una presenza fissa del preserale di Rai 1. Puntata dopo puntata, le tre amiche avevano costruito un percorso straordinario, diventando tra le protagoniste più amate e discusse della stagione.

La loro uscita di scena ha avuto il sapore di un vero passaggio di testimone. Le Pappardelle hanno salutato il programma dopo 48 puntate consecutive, un risultato che merita un elogio speciale. Non si resta così a lungo campionesse per caso: servono intesa, lucidità, memoria, velocità e una capacità rara di reggere la pressione.

Il pubblico le ha viste crescere, emozionarsi, sbagliare, vincere e difendere il titolo sera dopo sera. Anche chi non le sosteneva ha dovuto riconoscere la solidità del loro percorso. Le Pappardelle hanno lasciato il gioco da grandi protagoniste, con la consapevolezza di aver scritto una pagina importante di questa edizione.

A fermarle sono state Lidia, Arianna e Martina, ovvero Le Nonno Rock. Le tre giovani pugliesi hanno affrontato la sfida con coraggio e concentrazione, riuscendo dove molte altre squadre avevano fallito: interrompere il lungo regno delle campionesse fiorentine.

Ultima Catena: Le Nonno Rock alla prima prova da campionesse

Dopo aver battuto Le Pappardelle, Le Nonno Rock hanno affrontato la loro prima Ultima Catena da campionesse.

Per il trio di Gravina in Puglia si è trattato di un momento molto delicato. Da una parte c’era l’entusiasmo per avere eliminato una squadra storica dell’edizione; dall’altra la pressione di confermare subito il titolo appena conquistato.

La cifra finale e la soluzione dell’Ultima Catena non sono state indicate in modo completo nelle informazioni disponibili. Quello che emerge con certezza è il valore simbolico della loro vittoria: Le Nonno Rock hanno aperto una nuova fase del programma dopo il lungo dominio delle Pappardelle.

Lidia, Arianna e Martina torneranno quindi nella puntata successiva come nuove campionesse in carica, chiamate a dimostrare che l’impresa contro le ex campionesse non è stata soltanto un episodio isolato.

Reazioni social: applausi alle Nonno Rock, ma grande affetto per Le Pappardelle

La vittoria de Le Nonno Rock ha acceso subito i commenti sui social. Molti spettatori hanno salutato con curiosità e interesse l’arrivo delle nuove campionesse, soprattutto perché capaci di battere una squadra rimasta in gara per settimane.

A Gravina in Puglia, la loro vittoria è stata accolta con entusiasmo. Le tre concorrenti sono state celebrate come nuove protagoniste del programma, portando il nome della città pugliese nel preserale di Rai 1.

Allo stesso tempo, l’uscita de Le Pappardelle ha generato molta emozione. Dopo quasi cinquanta puntate, il pubblico si era abituato alla presenza di Francesca, Carolina e Maria Giulia. Il loro saluto ha chiuso una parentesi lunga, intensa e molto riconoscibile.

Le Pappardelle hanno lasciato il programma tra gli applausi e con un percorso che resterà tra i più significativi dell’edizione. La loro forza non è stata soltanto nelle vincite, ma nella continuità: sera dopo sera hanno difeso il titolo, affrontando squadre diverse e mantenendo sempre un’identità chiara.

Reazione a Catena: chi sono Le Nonno Rock

Le Nonno Rock sono le nuove campionesse di Reazione a Catena nella puntata di domenica 20 settembre 2026. La squadra è composta da Lidia Marvulli, Arianna Marvulli e Martina Loverre.

Le tre concorrenti vengono da Gravina in Puglia e sono studentesse universitarie.

Lidia Marvulli è una delle componenti del trio pugliese.

Arianna Marvulli fa parte della squadra insieme a Lidia e Martina.

Martina Loverre completa il gruppo delle nuove campionesse.

Secondo le informazioni disponibili, Lidia e Arianna sono legate da un rapporto familiare, mentre Martina completa il trio. Il nome Le Nonno Rock sarebbe un omaggio affettuoso al nonno, dettaglio che ha reso la squadra subito riconoscibile.

Al momento non sono state rese note le età precise delle tre concorrenti. La loro vittoria, però, è già una delle più importanti della stagione: Le Nonno Rock hanno battuto Le Pappardelle, campionesse da record, e si preparano ora a difendere il titolo.