Nella puntata di venerdì 2 ottobre 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia. A conquistare il titolo sono stati I Mariachi, squadra composta da Filippo, Simone e Giovanni.

Il trio ha battuto i campioni uscenti, Gli Improbabili, ovvero Alberto, Marco e Francesco, che avevano conquistato il titolo pochi giorni prima e si erano fatti notare per un buon percorso nel gioco finale. Anche per loro, però, l’avventura si è interrotta rapidamente, confermando una fase molto movimentata del programma.

Dopo l’uscita de Le Pappardelle, rimaste campionesse per 48 puntate consecutive, nessuna squadra è ancora riuscita a costruire un percorso altrettanto solido. Le Nonno Rock, Gli Inseparabili, Le Copia Incolla, I Sottosopra, Le Mercoledì sera, Le Sbilanciate, Gli Improbabili e ora I Mariachi hanno dato vita a una vera staffetta di campioni.

Per Filippo, Simone e Giovanni la prima puntata da campioni non si è però chiusa con una vincita. I Mariachi sono arrivati all’Ultima Catena, ma non sono riusciti a indovinare la parola finale e sono rimasti a mani vuote.

I Mariachi: la sfida contro Gli Improbabili a Reazione a Catena

I Mariachi hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, Gli Improbabili. La squadra composta da Alberto, Marco e Francesco, proveniente da Bassano del Grappa, aveva vinto nella puntata del 30 settembre 2026 con la soluzione “Accordo”, portando a casa 7.312,50 euro.

Il loro percorso sembrava poter durare più a lungo. Gli Improbabili avevano infatti mostrato una buona intesa e una certa capacità di arrivare al gioco finale con un montepremi ancora interessante. Tuttavia, nella puntata del 2 ottobre, il titolo è passato di mano.

A fermarli sono stati Filippo, Simone e Giovanni, ovvero I Mariachi. Il nome della squadra richiama con ironia l’immaginario musicale messicano, dando subito al trio un’identità riconoscibile e curiosa.

La vittoria dei Mariachi si inserisce in una fase particolare di Reazione a Catena. Dopo il lungo regno de Le Pappardelle, il programma ha visto una continua alternanza di squadre al centro dello studio. Pino Insegno ha parlato proprio di una “staffetta di campioni”, sottolineando come nessun trio, nelle ultime settimane, sia riuscito a restare in carica a lungo.

Ultima Catena: I Mariachi restano senza vincita

I Mariachi sono arrivati all’Ultima Catena nella loro prima puntata da campioni.

Il percorso finale, però, si è rivelato complicato. Errore dopo errore, il montepremi si è progressivamente assottigliato, rendendo sempre più difficile chiudere la serata con una vincita importante.

All’ultima parola, Filippo, Simone e Giovanni non sono riusciti a trovare la soluzione corretta. La parola finale e la cifra esatta del montepremi non risultano ancora indicate in modo completo dalle informazioni disponibili.

Quello che emerge con certezza è che I Mariachi non hanno vinto denaro nella puntata del 2 ottobre 2026. Il titolo, però, resta nelle loro mani e il trio potrà tornare nella puntata successiva per difendere il posto da campioni in carica.

Reazioni social: continua la staffetta dopo Le Pappardelle

La vittoria de I Mariachi ha riacceso il tema più discusso delle ultime settimane: la continua alternanza di campioni a Reazione a Catena.

Dopo l’uscita de Le Pappardelle, protagoniste di un percorso lunghissimo e capace di fidelizzare il pubblico, nessuna squadra è riuscita a restare in gara abbastanza a lungo da diventare un nuovo punto di riferimento stabile.

Le Nonno Rock sono rimaste in carica alcune puntate, poi sono arrivate altre squadre con percorsi molto brevi. Anche Gli Improbabili, dopo un buon avvio, hanno dovuto cedere il titolo.

I Mariachi entrano quindi in gioco in un momento delicato. Il pubblico cerca nuovi campioni a cui affezionarsi, ma il continuo cambio di squadre rende tutto più incerto. Per Filippo, Simone e Giovanni la prossima puntata sarà già un banco di prova importante.

Reazione a Catena: chi sono I Mariachi

I Mariachi sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata di venerdì 2 ottobre 2026. La squadra è composta da Filippo, Simone e Giovanni.

Filippo è uno dei tre componenti del trio.

Simone fa parte della squadra dei nuovi campioni.

Giovanni completa il gruppo de I Mariachi.

Al momento non risultano ancora confermate in modo chiaro la provenienza, le età precise e l’eventuale rapporto tra i tre concorrenti.

I Mariachi hanno battuto Gli Improbabili e sono arrivati alla loro prima Ultima Catena, ma non hanno indovinato la parola finale. Non hanno quindi conquistato alcuna vincita, ma torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.