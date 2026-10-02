Stasera in TV, sabato 3 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 risponde con Tu sì que vales. Rai 2 trasmette NCIS – Unità anticrimine, Rai 3 punta sul racconto del mistero con Blu notte e Rete 4 sceglie il film The Bourne Identity. Italia 1 dedica la serata all’animazione con L’era glaciale, La7 propone In altre parole, TV8 trasmette calcio europeo e Nove torna con Accordi & disaccordi.

Programmi TV di sabato 3 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Ballando con le Stelle . Milly Carlucci conduce una nuova puntata dello show del sabato sera, tra esibizioni, giudizi della giuria e classifica finale.

– . Milly Carlucci conduce una nuova puntata dello show del sabato sera, tra esibizioni, giudizi della giuria e classifica finale. Rai 2, ore 21:20 – NCIS – Unità anticrimine . La serie crime statunitense torna in prima serata con nuovi casi e indagini della squadra speciale.

– . La serie crime statunitense torna in prima serata con nuovi casi e indagini della squadra speciale. Rai 3, ore 21:30 – Blu notte . Il programma ripercorre storie, misteri e vicende di cronaca con il consueto taglio narrativo e investigativo.

– . Il programma ripercorre storie, misteri e vicende di cronaca con il consueto taglio narrativo e investigativo. Rete 4, ore 21:32 – The Bourne Identity . Action thriller con Matt Damon, primo capitolo della saga dedicata a Jason Bourne.

– . Action thriller con Matt Damon, primo capitolo della saga dedicata a Jason Bourne. Canale 5, ore 21:20 – Tu sì que vales . Il talent show torna con nuove esibizioni, concorrenti di ogni età e momenti di intrattenimento davanti alla giuria.

– . Il talent show torna con nuove esibizioni, concorrenti di ogni età e momenti di intrattenimento davanti alla giuria. Italia 1, ore 21:19 – L’era glaciale . Film d’animazione con Manny, Sid e Diego, protagonisti di un’avventura diventata un classico per famiglie.

– . Film d’animazione con Manny, Sid e Diego, protagonisti di un’avventura diventata un classico per famiglie. La7, ore 20:35 – In altre parole . Massimo Gramellini conduce il programma del sabato sera, tra attualità, cultura, ospiti e racconto della settimana.

– . Massimo Gramellini conduce il programma del sabato sera, tra attualità, cultura, ospiti e racconto della settimana. TV8, ore 20:35 – Spagna-Cechia . In diretta la partita della UEFA Nations League, seguita in seconda serata dal film Chase – Scomparsa .

– . In diretta la partita della UEFA Nations League, seguita in seconda serata dal film . Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi . Il talk propone interviste, commenti e analisi sui temi politici e sociali più discussi della settimana.

– . Il talk propone interviste, commenti e analisi sui temi politici e sociali più discussi della settimana. Rai 4, ore 21:20 – Paradise Highway . Thriller con Juliette Binoche, Morgan Freeman e Frank Grillo, ambientato nel mondo dei camionisti americani.

– . Thriller con Juliette Binoche, Morgan Freeman e Frank Grillo, ambientato nel mondo dei camionisti americani. Rai 5, ore 21:20 – Momenti di trascurabile (in)felicità . Film tratto dai racconti di Francesco Piccolo, con Pif e Thony.

– . Film tratto dai racconti di Francesco Piccolo, con Pif e Thony. Rai Movie, ore 21:10 – I visitatori . Commedia fantastica francese con Jean Reno e Christian Clavier.

– . Commedia fantastica francese con Jean Reno e Christian Clavier. Iris, ore 21:14 – La giusta causa . Legal thriller con Sean Connery e Laurence Fishburne.

– . Legal thriller con Sean Connery e Laurence Fishburne. Cine34, ore 21:00 – Faccio un salto all’Avana. Commedia con Enrico Brignano, Francesco Pannofino e Aurora Cossio.

Stasera su Rai 1: Ballando con le Stelle

Rai 1 propone dalle 21:30 Ballando con le Stelle. Lo show condotto da Milly Carlucci torna con una nuova puntata dedicata alle sfide tra coppie, alle esibizioni preparate durante la settimana e ai giudizi della giuria.

La serata arriva dopo Affari Tuoi e occupa tutta la prima serata della rete ammiraglia. Come sempre, il programma alterna gara, spettacolo, racconti personali dei concorrenti e momenti di confronto con i maestri.

Stasera su Canale 5: Tu sì que vales

Canale 5 propone alle 21:20 Tu sì que vales. Il talent show torna con nuove performance, tra numeri spettacolari, esibizioni emozionanti, momenti comici e concorrenti pronti a conquistare giuria e pubblico.

La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna. Il programma rappresenta la principale proposta d’intrattenimento Mediaset del sabato sera e si confronta direttamente con lo show di Rai 1.

Stasera su Rai 2: NCIS – Unità anticrimine

Rai 2 trasmette alle 21:20 NCIS – Unità anticrimine. La serie crime segue una nuova indagine della squadra speciale, tra piste da ricostruire, interrogatori e colpi di scena.

La prima serata arriva dopo TG2 Post e conferma la linea del sabato sera di Rai 2, dedicata alle serie internazionali e ai racconti investigativi.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di sabato 3 ottobre 2026 spiccano The Bourne Identity su Rete 4, L’era glaciale su Italia 1, Paradise Highway su Rai 4, I visitatori su Rai Movie, La giusta causa su Iris e Faccio un salto all’Avana su Cine34. Sul canale 20 va in onda anche Speed, mentre in seconda serata Italia 1 propone Sonic – Il film.

I film su Sky Cinema sabato 3 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Afterburn – Dopo l’apocalisse. Action ambientato in un mondo devastato da una tempesta solare, con un ex soldato impegnato in una missione ad alto rischio.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Sentimental Value. Film drammatico che intreccia rapporti familiari, ricordi e ferite personali.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Dracula – L’amore perduto. Nuovo adattamento del mito di Dracula, con atmosfere romantiche e gotiche.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – A Star is Born. Lady Gaga e Bradley Cooper sono i protagonisti del racconto di amore, musica e successo.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Film. Il canale propone una serata dedicata al cinema per famiglie, seguita alle 22:40 da Madagascar.